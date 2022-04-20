20 апреля 2022, 09:16
В России рухнул еще один мост (фото)
В Приморском крае наполовину обрушился автомобильный мост через реку Кулешовка. Инцидент произошел после того, как по переправе проехал тяжелый грузовой автомобиль.
Дарья Климова Фото: РБК
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Фото: vl.ru
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По счастливой случайности, при обрушении никто не пострадал. Водитель маленькой легковой Toyota успел вовремя затормозить. Движение по мосту полностью перекрыли. В местном ГИБДД организовали объезд по альтернативным маршрутам. По факту инцидента прокуратура проводит проверку. Власти города оценивают ущерб и возможность восстановления.
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21.04.2022, 14:28
Новый автомобиль Lincoln больше похож на трансформер
21.04.2022, 13:32
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21.04.2022, 12:49
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