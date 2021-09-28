28 сентября 2021, 09:07
В России рухнул ещё один мост: двое погибших (фото)
Трагедия произошла ранним утром 28 сентября. Надземный пешеходный переход обрушился на трассу Р-242 «Пермь – Екатеринбург». Два человека погибли. Движение перекрыто в обоих направлениях.
Дарья Климова Фото: Instagram chp.ru
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Фото: kp.ru
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Рухнувший мост перегородил всю проезжую часть на 50-м километре трассы Р-242. Движение в обоих направлениях оказалось заблокированным. Сотрудники ГИБДД организовали объезд через деревню Платошино и поселок Кукуштан. Водителей призывают «по возможности воздержаться от поездок в направлении Екатеринбурга».
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