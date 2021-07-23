В России рухнули еще шесть мостов: пассажирский поезд на Транссибе застрял минимум на двое суток
Помимо этих двух поездов из-за обрушения моста на перегоне Куэнга – Укурей, вблизи села Нижняя Куэнга Сретенского района Забайкальского края, задержаны также десятки грузовых составов. Отменены пригородные электрички и поезда дальнего следования. В РЖД сообщили, что желающие смогут сдать или обменять билеты без удержания дополнительных сборов. В кассах Забайкальской железной дороги скопились огромные очереди.
Первую ветку железной дороги строители обещают восстановить через 2 – 2,5 суток. На возобновление движения по второй ветке потребуется не менее 5 суток. Причиной аварии стали сильные дожди, обрушившиеся на регион накануне. Паводками смыло также пять автомобильных мостов и подтопило более 650 домов, пишет ТАСС.
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