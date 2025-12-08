Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

8 декабря 2025, 08:06

Новые знаки на дорогах с 1 января: почему водителям пока не о чем беспокоиться

С нового года на дорогах появятся знаки. Их будет около шестидесяти. Новый ГОСТ уже вступает в силу. Но водители могут их не заметить. Рассказываем, в чем заключается главная загвоздка.

С наступлением нового года российских автомобилистов может ждать сюрприз - на дорогах страны рискуют появиться до 60 новых дорожных знаков. Соответствующий государственный стандарт (ГОСТ) начинает действовать с 1 января, однако радоваться или огорчаться по этому поводу пока преждевременно. Существует серьезная юридическая коллизия, из-за которой нововведения могут остаться лишь на бумаге.

Вся суть проблемы кроется в рассогласованности нормативных актов. ГОСТ - это технический документ, который описывает, как должны выглядеть знаки, где их устанавливать и какие материалы использовать. Но для водителя главным документом являются Правила дорожного движения (ПДД). И пока новые знаки не будут внесены в текст ПДД, они не будут иметь юридической силы. Проще говоря, инспектор ГИБДД не сможет выписать штраф за несоблюдение требований знака, которого нет в правилах. Ведь водитель обязан знать ПДД, а не вникать в тонкости государственных стандартов.

Тем не менее, сами по себе предлагаемые изменения довольно интересны и во многом логичны. Как сообщает «Российская Газета», основной тренд - это объединение нескольких знаков в один для лучшего восприятия информации. Многие уже привыкли к совмещенным знакам парковки, где на одном щите указан и сам факт разрешения стоянки, и способ постановки машины, и информация о том, что она платная или предназначена для инвалидов. Теперь эту практику планируют расширить. Например, появятся знаки, наглядно демонстрирующие, как именно нужно парковаться: «елочкой», параллельно бордюру или с частичным заездом на тротуар.

Среди других заметных нововведений - комбинированный знак, который будет одновременно предупреждать о «лежачем полицейском» и рекомендовать безопасную скорость для его проезда. Это должно избавить водителей от резких торможений перед искусственной неровностью. Появится и полезная табличка «Заснеженное покрытие» с изображением снежинки и тучи, которая уточнит, что установленное ограничение скорости действует только в условиях снегопада или гололеда.

Особое внимание уделили безопасности уязвимых участников движения. Планируется ввести табличку «Глухие пешеходы». Ее будут устанавливать вблизи специализированных медицинских или образовательных учреждений, чтобы водители были готовы к появлению на дороге людей с нарушениями слуха. Также вводится вертикальный знак «Стоп», который может заменить привычную горизонтальную стоп-линию перед светофорами или перекрестками, что особенно актуально зимой, когда разметка скрыта под снегом.

Разработчики стандарта обновили и таблички, указывающие время действия знаков. Если раньше можно было указать часы или дни недели, то теперь появится возможность вводить сезонные ограничения, например, на проезд грузовиков в весеннюю распутицу, указав конкретные месяцы. Но, повторимся, все это великолепие пока находится в подвешенном состоянии. ГОСТ разрешает устанавливать знаки даже до официального вступления в силу, но без поправок в ПДД они останутся не более чем информационными указателями, а некоторые и вовсе могут ввести в заблуждение водителя, не знакомого с текстом стандарта. Когда именно будут внесены необходимые изменения в главный дорожный закон страны, пока неясно.

