Новые знаки на дорогах с 1 января: почему водителям пока не о чем беспокоиться

8 декабря 2025, 08:06
В России с 1 января могут появиться 60 новых дорожных знаков, но есть нюанс
В России с 1 января могут появиться 60 новых дорожных знаков, но есть нюанс
С нового года на дорогах появятся знаки. Их будет около шестидесяти. Новый ГОСТ уже вступает в силу. Но водители могут их не заметить. Рассказываем, в чем заключается главная загвоздка.
С наступлением нового года российских автомобилистов может ждать сюрприз - на дорогах страны рискуют появиться до 60 новых дорожных знаков. Соответствующий государственный стандарт (ГОСТ) начинает действовать с 1 января, однако радоваться или огорчаться по этому поводу пока преждевременно. Существует серьезная юридическая коллизия, из-за которой нововведения могут остаться лишь на бумаге.
Вся суть проблемы кроется в рассогласованности нормативных актов. ГОСТ - это технический документ, который описывает, как должны выглядеть знаки, где их устанавливать и какие материалы использовать. Но для водителя главным документом являются Правила дорожного движения (ПДД). И пока новые знаки не будут внесены в текст ПДД, они не будут иметь юридической силы. Проще говоря, инспектор ГИБДД не сможет выписать штраф за несоблюдение требований знака, которого нет в правилах. Ведь водитель обязан знать ПДД, а не вникать в тонкости государственных стандартов.
Тем не менее, сами по себе предлагаемые изменения довольно интересны и во многом логичны. Как сообщает «Российская Газета», основной тренд - это объединение нескольких знаков в один для лучшего восприятия информации. Многие уже привыкли к совмещенным знакам парковки, где на одном щите указан и сам факт разрешения стоянки, и способ постановки машины, и информация о том, что она платная или предназначена для инвалидов. Теперь эту практику планируют расширить. Например, появятся знаки, наглядно демонстрирующие, как именно нужно парковаться: «елочкой», параллельно бордюру или с частичным заездом на тротуар.
Среди других заметных нововведений - комбинированный знак, который будет одновременно предупреждать о «лежачем полицейском» и рекомендовать безопасную скорость для его проезда. Это должно избавить водителей от резких торможений перед искусственной неровностью. Появится и полезная табличка «Заснеженное покрытие» с изображением снежинки и тучи, которая уточнит, что установленное ограничение скорости действует только в условиях снегопада или гололеда.
Особое внимание уделили безопасности уязвимых участников движения. Планируется ввести табличку «Глухие пешеходы». Ее будут устанавливать вблизи специализированных медицинских или образовательных учреждений, чтобы водители были готовы к появлению на дороге людей с нарушениями слуха. Также вводится вертикальный знак «Стоп», который может заменить привычную горизонтальную стоп-линию перед светофорами или перекрестками, что особенно актуально зимой, когда разметка скрыта под снегом.
Разработчики стандарта обновили и таблички, указывающие время действия знаков. Если раньше можно было указать часы или дни недели, то теперь появится возможность вводить сезонные ограничения, например, на проезд грузовиков в весеннюю распутицу, указав конкретные месяцы. Но, повторимся, все это великолепие пока находится в подвешенном состоянии. ГОСТ разрешает устанавливать знаки даже до официального вступления в силу, но без поправок в ПДД они останутся не более чем информационными указателями, а некоторые и вовсе могут ввести в заблуждение водителя, не знакомого с текстом стандарта. Когда именно будут внесены необходимые изменения в главный дорожный закон страны, пока неясно.
Похожие материалы
-
08.12.2025, 11:41
Эксперт объяснил почему слишком бережная езда «убивает» двигатель авто
Многие водители уверены в своей правоте. Они ездят очень аккуратно. Но это может навредить мотору. Узнайте, почему спокойная езда опасна. И как найти золотую середину. Все не так очевидно.Читать далее
-
08.12.2025, 10:16
Как не стать жертвой мошенников при покупке авто после наводнения
Покупка подержанного автомобиля всегда связана с риском. Особенно опасны машины, пережившие наводнение. Их часто тщательно маскируют и продают по подозрительно низкой цене. Как не попасться на удочку и не купить проблемный авто? В материале рассказываем, на что обратить внимание и как защитить себя от неприятных сюрпризов.Читать далее
-
08.12.2025, 07:37
Эксперты назвали главные сюрпризы подержанных китайских авто
Покупка китайского авто с пробегом кажется отличной идеей. Но есть множество подводных камней. Эксперты назвали главные проблемы. Узнайте, на что следует обратить внимание в первую очередь.Читать далее
-
08.12.2025, 07:25
Почему китайские BMW отличаются от немецких: эксперты раскрыли все нюансы сборки
Внешне китайские и немецкие BMW почти не отличить. Но внутри скрыто множество нюансов. Эксперты разобрали обе версии и нашли важные различия. Некоторые детали удивят даже опытных водителей. Перед покупкой стоит узнать все подробности.Читать далее
-
07.12.2025, 20:58
Mount Robson: дом на колесах на базе Mercedes-Benz Sprinter с продуманным комфортом
Путешествия становятся проще, если дом всегда с тобой. Mount Robson — не просто кемпер, а настоящий уютный дом на колесах. Внутри — максимум комфорта и современные технологии. Узнайте, чем удивляет этот необычный проект. Оцените, как можно жить и отдыхать в самых красивых местах.Читать далее
-
07.12.2025, 18:19
Кастомный BMW R 80 Scrambler из Польши: классика в новом исполнении от Red Hot Chili Customs
В мире кастомных мотоциклов встречаются по-настоящему яркие проекты. Один из них – свежая работа польской мастерской Red Hot Chili Customs. Этот BMW R 80 Scrambler сразу привлекает внимание деталями и характером. В статье рассказываем, чем он выделяется среди других. Узнайте, что скрывается за внешней простотой этого мотоцикла.Читать далее
-
07.12.2025, 16:26
Joa Camp 60F: компактный автодом с комфортом и ценой для семейных путешествий
Joa Camp 60F удивляет сочетанием компактности, легкости и доступной цены. Внутри – скандинавский стиль, продуманные решения и комфорт для всей семьи. Узнайте, чем этот автодом отличается от конкурентов и почему его выбирают для путешествий.Читать далее
-
07.12.2025, 14:21
Владелец Lucid Air Touring 2025 делится опытом: разочарование и неожиданные проблемы
Владелец Lucid Air Touring 2025 спустя полгода эксплуатации делится впечатлениями. Он столкнулся с рядом досадных неисправностей. Ожидания от премиального электрокара не оправдались. В материале раскрываются детали его опыта. Не все так радужно, как кажется на первый взгляд.Читать далее
-
07.12.2025, 12:48
На АвтоВАЗе сотрудника тайно устроили на вторую работу без его ведома
На АвтоВАЗе разгорается трудовой скандал. Сотрудник обнаружил странную запись о себе. Его тайно приняли на вторую должность. Теперь компании грозят серьезные санкции. Инспекция уже вынесла свое решение. Разбираемся в деталях этой истории.Читать далее
-
07.12.2025, 12:27
В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в воду, есть погибший
Трагедия произошла в Санкт-Петербурге. Автомобиль оказался в ледяной воде. Один человек погиб на месте. Еще один получил серьезные травмы. Спасатели провели сложную операцию. Причины ДТП устанавливаются.Читать далее
Похожие материалы
-
08.12.2025, 11:41
Эксперт объяснил почему слишком бережная езда «убивает» двигатель авто
Многие водители уверены в своей правоте. Они ездят очень аккуратно. Но это может навредить мотору. Узнайте, почему спокойная езда опасна. И как найти золотую середину. Все не так очевидно.Читать далее
-
08.12.2025, 10:16
Как не стать жертвой мошенников при покупке авто после наводнения
Покупка подержанного автомобиля всегда связана с риском. Особенно опасны машины, пережившие наводнение. Их часто тщательно маскируют и продают по подозрительно низкой цене. Как не попасться на удочку и не купить проблемный авто? В материале рассказываем, на что обратить внимание и как защитить себя от неприятных сюрпризов.Читать далее
-
08.12.2025, 07:37
Эксперты назвали главные сюрпризы подержанных китайских авто
Покупка китайского авто с пробегом кажется отличной идеей. Но есть множество подводных камней. Эксперты назвали главные проблемы. Узнайте, на что следует обратить внимание в первую очередь.Читать далее
-
08.12.2025, 07:25
Почему китайские BMW отличаются от немецких: эксперты раскрыли все нюансы сборки
Внешне китайские и немецкие BMW почти не отличить. Но внутри скрыто множество нюансов. Эксперты разобрали обе версии и нашли важные различия. Некоторые детали удивят даже опытных водителей. Перед покупкой стоит узнать все подробности.Читать далее
-
07.12.2025, 20:58
Mount Robson: дом на колесах на базе Mercedes-Benz Sprinter с продуманным комфортом
Путешествия становятся проще, если дом всегда с тобой. Mount Robson — не просто кемпер, а настоящий уютный дом на колесах. Внутри — максимум комфорта и современные технологии. Узнайте, чем удивляет этот необычный проект. Оцените, как можно жить и отдыхать в самых красивых местах.Читать далее
-
07.12.2025, 18:19
Кастомный BMW R 80 Scrambler из Польши: классика в новом исполнении от Red Hot Chili Customs
В мире кастомных мотоциклов встречаются по-настоящему яркие проекты. Один из них – свежая работа польской мастерской Red Hot Chili Customs. Этот BMW R 80 Scrambler сразу привлекает внимание деталями и характером. В статье рассказываем, чем он выделяется среди других. Узнайте, что скрывается за внешней простотой этого мотоцикла.Читать далее
-
07.12.2025, 16:26
Joa Camp 60F: компактный автодом с комфортом и ценой для семейных путешествий
Joa Camp 60F удивляет сочетанием компактности, легкости и доступной цены. Внутри – скандинавский стиль, продуманные решения и комфорт для всей семьи. Узнайте, чем этот автодом отличается от конкурентов и почему его выбирают для путешествий.Читать далее
-
07.12.2025, 14:21
Владелец Lucid Air Touring 2025 делится опытом: разочарование и неожиданные проблемы
Владелец Lucid Air Touring 2025 спустя полгода эксплуатации делится впечатлениями. Он столкнулся с рядом досадных неисправностей. Ожидания от премиального электрокара не оправдались. В материале раскрываются детали его опыта. Не все так радужно, как кажется на первый взгляд.Читать далее
-
07.12.2025, 12:48
На АвтоВАЗе сотрудника тайно устроили на вторую работу без его ведома
На АвтоВАЗе разгорается трудовой скандал. Сотрудник обнаружил странную запись о себе. Его тайно приняли на вторую должность. Теперь компании грозят серьезные санкции. Инспекция уже вынесла свое решение. Разбираемся в деталях этой истории.Читать далее
-
07.12.2025, 12:27
В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в воду, есть погибший
Трагедия произошла в Санкт-Петербурге. Автомобиль оказался в ледяной воде. Один человек погиб на месте. Еще один получил серьезные травмы. Спасатели провели сложную операцию. Причины ДТП устанавливаются.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве