Водителей ждут новые правила и изменения в стоимости топлива – что важно знать

В России с 2026 года вырастут акцизы на топливо и появится рейтинг автошкол

В Совете Федерации одобрили важные изменения для автомобилистов. Новые законы затрагивают топливо и автошколы. Вступление в силу ожидается с 2026 года. Подробности в нашем материале.

26 ноября 2025 года в Совете Федерации были приняты два значимых решения, которые напрямую затрагивают интересы российских автомобилистов. На 601-м заседании сенаторы рассмотрели и поддержали ряд изменений, которые уже прошли третье чтение в Госдуме.

Первое нововведение связано с корректировкой Налогового кодекса. С 1 января 2026 года в России увеличатся акцизы на бензин и дизельное топливо пятого экологического класса. Теперь за каждую тонну бензина придется платить 17 959 рублей, а за дизельное топливо – 12 738 рублей. Это повышение составит 5% по сравнению с действующими ставками. Как сообщает Avtospravochnaya.com, такие меры могут привести к росту цен на топливо для конечных потребителей.

Вместе с этим, отменяются акцизы на этиловый спирт, который нефтеперерабатывающие заводы используют в качестве добавки при производстве высокооктановых бензинов. Власти планируют разрешить включать до 10% этилового спирта в состав бензинов марок АИ-92 и выше, тогда как сейчас допустимая доля не превышает 1%. Это изменение должно способствовать развитию производства более экологичных видов топлива.

Второе важное решение касается сферы подготовки водителей. Совет Федерации утвердил закон, который обязывает МВД публиковать открытый рейтинг автошкол. Оценка будет формироваться на основе статистики успешной сдачи экзаменов в ГИБДД и данных по аварийности среди выпускников. Такой рейтинг позволит будущим ученикам выбирать учебные заведения более осознанно, а автошколам – стремиться к повышению качества обучения.

Оба закона уже направлены на подпись Президенту РФ. Если они вступят в силу, автомобилистов ждут изменения как в стоимости топлива, так и в подходе к выбору автошкол. Следить за развитием ситуации можно на официальных ресурсах.