Водителей ждут новые правила и изменения в стоимости топлива – что важно знать

27 ноября 2025, 23:49
В России с 2026 года вырастут акцизы на топливо и появится рейтинг автошкол
В Совете Федерации одобрили важные изменения для автомобилистов. Новые законы затрагивают топливо и автошколы. Вступление в силу ожидается с 2026 года. Подробности в нашем материале.
26 ноября 2025 года в Совете Федерации были приняты два значимых решения, которые напрямую затрагивают интересы российских автомобилистов. На 601-м заседании сенаторы рассмотрели и поддержали ряд изменений, которые уже прошли третье чтение в Госдуме.
Первое нововведение связано с корректировкой Налогового кодекса. С 1 января 2026 года в России увеличатся акцизы на бензин и дизельное топливо пятого экологического класса. Теперь за каждую тонну бензина придется платить 17 959 рублей, а за дизельное топливо – 12 738 рублей. Это повышение составит 5% по сравнению с действующими ставками. Как сообщает Avtospravochnaya.com, такие меры могут привести к росту цен на топливо для конечных потребителей.
Вместе с этим, отменяются акцизы на этиловый спирт, который нефтеперерабатывающие заводы используют в качестве добавки при производстве высокооктановых бензинов. Власти планируют разрешить включать до 10% этилового спирта в состав бензинов марок АИ-92 и выше, тогда как сейчас допустимая доля не превышает 1%. Это изменение должно способствовать развитию производства более экологичных видов топлива.
Второе важное решение касается сферы подготовки водителей. Совет Федерации утвердил закон, который обязывает МВД публиковать открытый рейтинг автошкол. Оценка будет формироваться на основе статистики успешной сдачи экзаменов в ГИБДД и данных по аварийности среди выпускников. Такой рейтинг позволит будущим ученикам выбирать учебные заведения более осознанно, а автошколам – стремиться к повышению качества обучения.
Оба закона уже направлены на подпись Президенту РФ. Если они вступят в силу, автомобилистов ждут изменения как в стоимости топлива, так и в подходе к выбору автошкол. Следить за развитием ситуации можно на официальных ресурсах.
Похожие материалы
-
27.11.2025, 14:14
Уступил дорогу скорой и остался без прав: реальная угроза для водителей
Водители рискуют своим удостоверением. Это происходит при пропуске спецтранспорта. Даже благородный порыв может навредить. Автоюристы объяснили все тонкости. Узнайте, как избежать серьезных проблем.Читать далее
-
27.11.2025, 11:34
Водители без прав стали новой угрозой на дорогах России в 2025 году
Статистика аварийности снова удивляет. На дорогах появились новые риски. Водители стали чаще нарушать правила. Увеличилось число серьезных происшествий. Разбираемся в главных причинах трагедий.Читать далее
-
26.11.2025, 23:37
Зимние ловушки на дорогах: как камеры фиксируют нарушения под снегом
Зимой дорожная разметка часто скрыта под снегом. Камеры продолжают фиксировать нарушения по координатам. Водителям важно знать, как действовать в спорных ситуациях. Разбираемся в нюансах законодательства и практике.Читать далее
-
26.11.2025, 17:02
Euro NCAP радикально меняет тесты безопасности 2026 года – Tesla под угрозой
Euro NCAP готовит масштабную реформу своих тестов безопасности. Новые стандарты вступят в силу в 2026 году. Изменения затронут все аспекты оценки автомобилей. Tesla может оказаться в числе аутсайдеров. Подробности о новых требованиях и их последствиях – в нашем материале.Читать далее
-
26.11.2025, 13:27
В России взялись за тонировку на машинах с иностранными номерами
В Госдуме готовят новые поправки. Они коснутся многих водителей. Лазейку для нарушителей скоро закроют. Эксперты объяснили суть грядущих изменений. Штрафы станут неизбежными для всех. Узнайте подробности первыми.Читать далее
-
26.11.2025, 11:38
Миллионы водителей рискуют получить штрафы за ОСАГО из-за камер
Камеры ГИБДД скоро начнут проверять ОСАГО. Это грозит проблемами даже честным водителям. Миллионы автомобилистов могут получить штрафы. Их полисы просто не видны системе. Узнайте, кто находится в группе риска. И как можно избежать несправедливых наказаний.Читать далее
-
25.11.2025, 09:45
В России газовые автомобили могут временно освободить от утилизационного сбора
Власти обсуждают новые меры для рынка газовых авто. Возможные перемены затронут перевозчиков. Решение может изменить структуру расходов. Подробности пока держатся в секрете.Читать далее
-
25.11.2025, 08:29
Закон о локализации такси может оставить россиян без привычного транспорта в 2026 году
Новые правила для такси вызывают панику. Перевозчики не могут обновлять свои автопарки. Бизнес находится под серьезной угрозой. Многие компании могут просто исчезнуть. Что ждет рынок пассажирских перевозок?Читать далее
-
25.11.2025, 08:18
В России вновь заговорили о введении баллов за нарушения ПДД
В сети обсуждают новую систему наказаний. Водителям грозят штрафные баллы. Накопление баллов приведет к лишению прав. Придется снова идти в автошколу. Разбираемся в этих слухах. Так ли это на самом деле?Читать далее
-
24.11.2025, 23:17
Когда двигатель не расходует топливо: как работает режим полной экономии
Многие водители не догадываются о скрытых возможностях современных моторов. В статье раскрывается необычный режим работы двигателя. Он позволяет временно не тратить топливо. Экономьте, используя этот простой прием.Читать далее
