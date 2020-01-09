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9 января 2020, 14:09

В России сертифицировали Kia XCeed

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Фото: Kia
Компания Kia оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кросс-хэтчбек Kia Xceed с дорожным просветом, увеличенным до 184 мм. Российским покупателям предложат два бензиновых мотора на выбор – мощностью 140 или 200 л.с.
В России сертифицировали Kia XCeed

Фото: Kia

В России сертифицировали Kia XCeed

Фото: Kia

В России сертифицировали Kia XCeed

Фото: Kia

В России сертифицировали Kia XCeed

Фото: Kia

В России сертифицировали Kia XCeed

Фото: Kia

В России сертифицировали Kia XCeed

Фото: Kia

В России сертифицировали Kia XCeed

Фото: Kia

В России сертифицировали Kia XCeed
В России сертифицировали Kia XCeed
В России сертифицировали Kia XCeed
В России сертифицировали Kia XCeed
В России сертифицировали Kia XCeed
В России сертифицировали Kia XCeed
В России сертифицировали Kia XCeed
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ОТТС на Kia Xceed было выдано еще в декабре 2019 года, но официально вступает в силу с 20 января 2020-го. Производство новинки планируют наладить на калининградском заводе «Автотор», где уже собирают «обычные» хэтчбеки Kia Ceed. 

Премьера Kia Xceed состоялась в июне 2019 года. Автомобиль получил полностью оригинальный динамичный дизайн. С хэтчбеком Ceed его роднят лишь общие передние двери и размер колесной базы – 2 600 мм. Габаритные размеры в сравнении с Ceed ощутимо выросли: длина – до 4 395 мм (+85 мм), ширина – до 1 826 мм (+26 мм), а высота – до 1 483 мм (+43 мм). Багажник увеличился до 426 литров (+31 л). Дорожный просвет с шинами 205/50 R16 достигает 174 мм, а с шинами 235/45 R18 – 184 мм.

В российскую моторную гамму вошли две бензиновые «турбочетверки» T-GDi: 1,4-литровая мощностью 140 сил (242 Нм) и 1,6-литровая мощностью 200 сил (265 Нм). Обе работают в паре с 7-ступенчатым преселективным «роботом» DCT. Полный привод не предусмотрен даже в качестве опции.

Первые кросс-хэтчбеки Kia Xceed появятся в российских дилерских центрах Kia нынешней весной. Данные о комплектациях и ценах опубликуют ближе к началу продаж. Прайс для Европы озвучили еще летом 2019 года. По сравнению с родственным хэтчбеком, Kia Xceed стоит примерно на 12% дороже. Сейчас цены Kia Ceed начинаются от 1 039 900 рублей за хэтчбек со 100-сильным «атмосферником». Версия с 1,4-литровым турбомотором (140 сил) и «роботом» стоит от 1 284 900 до 1 579 900 рублей. Соответственно, Kia Xceed могут оценить минимум в 1,5 млн рублей.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум KIA Ceed
быстрая потому что передачи короткие , на поворотах себя ведет хорошо потому что низкая . запчасти не дорогие. ну и с размером салона - да соглашусь. удобно, места много
MichaMeL
Какое масло заливать?
Цитата:| Кому: Krasilov Это уже зависит чисто от характеристики масла, его вязкости, температурных свойств и тому подобное. Если нравится, то пользуйтесь им конечно. Для своего автомобиля заливаю только родное.
Константин Маркин
Не работают передние поворотники
Причина скорее всего в том, что у вас отказали предохранители, вот поэтому и не работают ваши поворотники, для устранения данной проблемы следует всего лишь навсего поменять предохранитель, если не поможет то реле. В этом случае должно помочь, иначе снимаете лампочку и проверяет разъем на напряжение ...
Роман
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В России сертифицировали Kia XCeed
{{material_128545}}ОТТС на Kia Xceed было выдано еще в декабре 2019 года, но официально вступает в силу с 20 января 2020-го. Производство новинки планируют наладить на калининградском заводе «Автотор», где уже собирают «обычные» хэтчбеки Kia Ceed. Премьера Kia Xceed состоялась в июне 2019 года. Автомобиль получил полностью оригинальный динамичный дизайн. С хэтчбеком Ceed его роднят лишь общие передние двери и размер колесной базы – 2 600 мм. Габаритные размеры в сравнении с Ceed ощутимо выросли: длина – до 4 395 мм (+85 мм), ширина – до 1 826 мм (+26 мм), а высота – до 1 483 мм (+43 мм). Багажник увеличился до 426 литров (+31 л). Дорожный просвет с шинами 205/50 R16 достигает 174 мм, а с шинами 235/45 R18 – 184 мм.В российскую моторную гамму вошли две бензиновые «турбочетверки» T-GDi: 1,4-литровая мощностью 140 сил (242 Нм) и 1,6-литровая мощностью 200 сил (265 Нм). Обе работают в паре с 7-ступенчатым преселективным «роботом» DCT. Полный привод не предусмотрен даже в качестве опции.Первые кросс-хэтчбеки Kia Xceed появятся в российских дилерских центрах Kia нынешней весной. Данные о комплектациях и ценах опубликуют ближе к началу продаж. Прайс для Европы озвучили еще летом 2019 года. По сравнению с родственным хэтчбеком, Kia Xceed стоит примерно на 12% дороже. Сейчас цены Kia Ceed начинаются от 1 039 900 рублей за хэтчбек со 100-сильным «атмосферником». Версия с 1,4-литровым турбомотором (140 сил) и «роботом» стоит от 1 284 900 до 1 579 900 рублей. Соответственно, Kia Xceed могут оценить минимум в 1,5 млн рублей.
2020-01-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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