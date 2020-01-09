9 января 2020, 14:09
В России сертифицировали Kia XCeed
- 98
- 0
Фото: Kia
Компания Kia оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кросс-хэтчбек Kia Xceed с дорожным просветом, увеличенным до 184 мм. Российским покупателям предложат два бензиновых мотора на выбор – мощностью 140 или 200 л.с.
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Ранее мы писали
Хэтчбеки занимают третье место по популярности в нашей стране после кроссоверов и седанов. Расскажем, какие ...Читать далее
Премьера Kia Xceed состоялась в июне 2019 года. Автомобиль получил полностью оригинальный динамичный дизайн. С хэтчбеком Ceed его роднят лишь общие передние двери и размер колесной базы – 2 600 мм. Габаритные размеры в сравнении с Ceed ощутимо выросли: длина – до 4 395 мм (+85 мм), ширина – до 1 826 мм (+26 мм), а высота – до 1 483 мм (+43 мм). Багажник увеличился до 426 литров (+31 л). Дорожный просвет с шинами 205/50 R16 достигает 174 мм, а с шинами 235/45 R18 – 184 мм.
В российскую моторную гамму вошли две бензиновые «турбочетверки» T-GDi: 1,4-литровая мощностью 140 сил (242 Нм) и 1,6-литровая мощностью 200 сил (265 Нм). Обе работают в паре с 7-ступенчатым преселективным «роботом» DCT. Полный привод не предусмотрен даже в качестве опции.
Первые кросс-хэтчбеки Kia Xceed появятся в российских дилерских центрах Kia нынешней весной. Данные о комплектациях и ценах опубликуют ближе к началу продаж. Прайс для Европы озвучили еще летом 2019 года. По сравнению с родственным хэтчбеком, Kia Xceed стоит примерно на 12% дороже. Сейчас цены Kia Ceed начинаются от 1 039 900 рублей за хэтчбек со 100-сильным «атмосферником». Версия с 1,4-литровым турбомотором (140 сил) и «роботом» стоит от 1 284 900 до 1 579 900 рублей. Соответственно, Kia Xceed могут оценить минимум в 1,5 млн рублей.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Kia Stinger: вышел месяц из тумана
14.05.2018, 05:50
Тест-драйв нового Kia Rio: естественный отбор
25.07.2017, 19:41
Тест-драйв Kia Sportage: цена вопроса
06.05.2016, 07:26
Тест-драйв Kia Sorento Prime: корейский размер
13.12.2015, 18:01
Тест-драйв нового Kia Picanto: весенний огонек
10.05.2015, 23:18
Тест-драйв Kia Rio New: сварной шов
22.03.2015, 16:51
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Kia Stinger: вышел месяц из тумана
14.05.2018, 05:50
Тест-драйв нового Kia Rio: естественный отбор
25.07.2017, 19:41
Тест-драйв Kia Sportage: цена вопроса
06.05.2016, 07:26
Тест-драйв Kia Sorento Prime: корейский размер
13.12.2015, 18:01
Тест-драйв нового Kia Picanto: весенний огонек
10.05.2015, 23:18
Тест-драйв Kia Rio New: сварной шов
22.03.2015, 16:51
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
быстрая потому что передачи короткие , на поворотах себя ведет хорошо потому что низкая . запчасти не дорогие. ну и с размером салона - да соглашусь. удобно, места много
Цитата:| Кому: Krasilov Это уже зависит чисто от характеристики масла, его вязкости, температурных свойств и тому подобное. Если нравится, то пользуйтесь им конечно. Для своего автомобиля заливаю только родное.
Причина скорее всего в том, что у вас отказали предохранители, вот поэтому и не работают ваши поворотники, для устранения данной проблемы следует всего лишь навсего поменять предохранитель, если не поможет то реле. В этом случае должно помочь, иначе снимаете лампочку и проверяет разъем на напряжение ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве