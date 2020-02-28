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28 февраля 2020, 15:24

В России сертифицировали кроссовер Audi e-tron

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Фото: Audi
Компания Audi сертифицировала в России электрический кроссовер e-tron. В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), в котором пока значится единственная модификация – топовая e-tron 55 quattro.
В России сертифицировали кроссовер Audi e tron

Фото: Audi

В России сертифицировали кроссовер Audi e tron

Фото: Audi

В России сертифицировали кроссовер Audi e tron

Фото: Audi

В России сертифицировали кроссовер Audi e tron

Фото: Audi

В России сертифицировали кроссовер Audi e tron

Фото: Audi

В России сертифицировали кроссовер Audi e tron

Фото: Audi

В России сертифицировали кроссовер Audi e tron

Фото: Audi

В России сертифицировали кроссовер Audi e tron

Фото: Audi

В России сертифицировали кроссовер Audi e tron

Фото: Audi

В России сертифицировали кроссовер Audi e tron
В России сертифицировали кроссовер Audi e tron
В России сертифицировали кроссовер Audi e tron
В России сертифицировали кроссовер Audi e tron
В России сертифицировали кроссовер Audi e tron
В России сертифицировали кроссовер Audi e tron
В России сертифицировали кроссовер Audi e tron
В России сертифицировали кроссовер Audi e tron
В России сертифицировали кроссовер Audi e tron
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Электрический кроссовер Audi e-tron представили в сентябре 2018 года. Как и флагманский Q8, он построен на модульной платформе MLB Evo с передней двухрычажной подвеской и задней многорычажной. Габаритные размеры e-tron: 4 901 мм х 1 935 мм х 1 616 мм. Колесная база равна 2 928 мм. Таким образом, e-tron чуть компактнее Q8, но на 250 мм длиннее электрического кроссовера Mercedes EQC.

В состав электрической силовой установки входят два асинхронных электромотора. Агрегат, расположенный на передней оси, выдает 192 л.с., а на задней — 234 л.с. Суммарная отдача составляет 408 л.с. и 664 Нм крутящего момента. Емкости тяговой батареи (95 кВт-ч) должно хватить на 436 километров без подзарядки. На разгон с места до 100 км/ч Audi e-tron тратит чуть менее 6 секунд. Максимальная скорость электрокара принудительно ограничена на уровне 200 км/ч.

В списке доступного оборудования значатся «устройства непрямого обзора на основе систем видеокамер/мониторов» - камеры вместо традиционных боковых зеркал заднего вида. Видимо, Audi хочет предлагать такую опцию и на российском рынке. Правда, у нас она пока не легализована, как и во многих других странах мира. 

Продажами электрических Audi e-tron будут заниматься в России избранные дилеры. Их список обещают опубликовать чуть позже, вместе с ценами. Стоить немецкий электрокар должен на уровне британского электрического кроссовера Jaguar I-Pace или порядка 6,3 млн рублей. Продажи начнутся ближе к лету.

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Отзывы по теме
Audi e-tron вскарабкался по горнолыжной трассе с 85-процентным уклоном
тетя, это страховочный лебедочный линь, который не использовался.
вася
Форум Audi A3
Цитата:| Кому: victoria19761965 У меня были похожие симптомы. причины правда в обоих случая разные. Один раз было связано с топливом: с утра залил, поставил, ушел на работу, после работы начала трястить и глохнуть. Такое повторялось и на следующий день, потом правда прошло. И был еще случай, у меня ...
Никита
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В России сертифицировали кроссовер Audi e-tron
{{material_128171}}Электрический кроссовер Audi e-tron представили в сентябре 2018 года. Как и флагманский Q8, он построен на модульной платформе MLB Evo с передней двухрычажной подвеской и задней многорычажной. Габаритные размеры e-tron: 4 901 мм х 1 935 мм х 1 616 мм. Колесная база равна 2 928 мм. Таким образом, e-tron чуть компактнее Q8, но на 250 мм длиннее электрического кроссовера Mercedes EQC.В состав электрической силовой установки входят два асинхронных электромотора. Агрегат, расположенный на передней оси, выдает 192 л.с., а на задней — 234 л.с. Суммарная отдача составляет 408 л.с. и 664 Нм крутящего момента. Емкости тяговой батареи (95 кВт-ч) должно хватить на 436 километров без подзарядки. На разгон с места до 100 км/ч Audi e-tron тратит чуть менее 6 секунд. Максимальная скорость электрокара принудительно ограничена на уровне 200 км/ч.В списке доступного оборудования значатся «устройства непрямого обзора на основе систем видеокамер/мониторов» - камеры вместо традиционных боковых зеркал заднего вида. Видимо, Audi хочет предлагать такую опцию и на российском рынке. Правда, у нас она пока не легализована, как и во многих других странах мира. Продажами электрических Audi e-tron будут заниматься в России избранные дилеры. Их список обещают опубликовать чуть позже, вместе с ценами. Стоить немецкий электрокар должен на уровне британского электрического кроссовера Jaguar I-Pace или порядка 6,3 млн рублей. Продажи начнутся ближе к лету.
2020-02-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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