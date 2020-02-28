28 февраля 2020, 15:24
В России сертифицировали кроссовер Audi e-tron
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Фото: Audi
Компания Audi сертифицировала в России электрический кроссовер e-tron. В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), в котором пока значится единственная модификация – топовая e-tron 55 quattro.
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
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В состав электрической силовой установки входят два асинхронных электромотора. Агрегат, расположенный на передней оси, выдает 192 л.с., а на задней — 234 л.с. Суммарная отдача составляет 408 л.с. и 664 Нм крутящего момента. Емкости тяговой батареи (95 кВт-ч) должно хватить на 436 километров без подзарядки. На разгон с места до 100 км/ч Audi e-tron тратит чуть менее 6 секунд. Максимальная скорость электрокара принудительно ограничена на уровне 200 км/ч.
В списке доступного оборудования значатся «устройства непрямого обзора на основе систем видеокамер/мониторов» - камеры вместо традиционных боковых зеркал заднего вида. Видимо, Audi хочет предлагать такую опцию и на российском рынке. Правда, у нас она пока не легализована, как и во многих других странах мира.
Продажами электрических Audi e-tron будут заниматься в России избранные дилеры. Их список обещают опубликовать чуть позже, вместе с ценами. Стоить немецкий электрокар должен на уровне британского электрического кроссовера Jaguar I-Pace или порядка 6,3 млн рублей. Продажи начнутся ближе к лету.
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Тест-драйв Audi A5 Sportback 2.0 TFSI: как на подбор
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Тест-драйв Audi A8: пурпур на серебре
03.05.2018, 09:12
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