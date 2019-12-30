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30 декабря 2019, 21:30

В России сертифицировали кроссовер Chery Tiggo 8

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Компания Chery оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на полноразмерный кроссовер Tiggo 8. Соответствующий документ опубликован в открытой базе Росстандарта. Продажи начнутся во втором квартале 2020 года.
В России сертифицировали кроссовер Chery Tiggo 8

 

В России сертифицировали кроссовер Chery Tiggo 8

Фото: Chery

В России сертифицировали кроссовер Chery Tiggo 8

Фото: Chery

В России сертифицировали кроссовер Chery Tiggo 8

Фото: Chery

В России сертифицировали кроссовер Chery Tiggo 8

 

В России сертифицировали кроссовер Chery Tiggo 8

 

В России сертифицировали кроссовер Chery Tiggo 8

 

В России сертифицировали кроссовер Chery Tiggo 8
В России сертифицировали кроссовер Chery Tiggo 8
В России сертифицировали кроссовер Chery Tiggo 8
В России сертифицировали кроссовер Chery Tiggo 8
В России сертифицировали кроссовер Chery Tiggo 8
В России сертифицировали кроссовер Chery Tiggo 8
В России сертифицировали кроссовер Chery Tiggo 8
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Кроссовер Chery Tiggo 8 построен на удлиненной платформе T1X с задней независимой подвеской. Та же архитектура лежит в основе компактных кроссоверов Tiggo 5X и Tiggo 7. По размеру новый внедорожник близок к Skoda Kodiaq. Его габариты: длина – 4 700 мм, ширина – 1 860 мм, высота – 1 705 мм, а колесная база достигает 2 710 мм. Объем багажника при сложенных сидениях третьего ряда составляет 892 литра. Если сложить еще и второй ряд, полезный объем возрастает до 1 932 литров.

Российские покупатели смогут выбирать из двух вариантов компоновки салона: стандартной 2+3 и трехрядной с семью посадочными местами 2+3+2. В списке стандартного оснащения значится обогрев передних сидений и боковых зеркал, электростеклоподъемники, электрорегулировки передних сидений, климат-контроль, блок ЭРА-ГЛОНАСС, фронтальные подушки безопасности, система курсовой устойчивости (ESC) и датчики давления в шинах. Среди интересных опций: люк и панорамная крыша, обогрев руля и задних сидений, боковые подушки и шторки безопасности, камера заднего вида и электропривод пятой двери.

Российским покупателям большой кроссовер предложат исключительно с 2,0-литровым турбомотором мощностью 170 лошадиных сил, который работает в паре с вариатором и передним приводом. Ожидается, что продажи Chery Tiggo 8 стартуют во втором квартале 2020 года. Цены и подробные комплектации станут известны ближе к этой дате.

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Отзывы по теме
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В России сертифицировали кроссовер Chery Tiggo 8
{{material_122914}}Кроссовер Chery Tiggo 8 построен на удлиненной платформе T1X с задней независимой подвеской. Та же архитектура лежит в основе компактных кроссоверов Tiggo 5X и Tiggo 7. По размеру новый внедорожник близок к Skoda Kodiaq. Его габариты: длина – 4 700 мм, ширина – 1 860 мм, высота – 1 705 мм, а колесная база достигает 2 710 мм. Объем багажника при сложенных сидениях третьего ряда составляет 892 литра. Если сложить еще и второй ряд, полезный объем возрастает до 1 932 литров.Российские покупатели смогут выбирать из двух вариантов компоновки салона: стандартной 2+3 и трехрядной с семью посадочными местами 2+3+2. В списке стандартного оснащения значится обогрев передних сидений и боковых зеркал, электростеклоподъемники, электрорегулировки передних сидений, климат-контроль, блок ЭРА-ГЛОНАСС, фронтальные подушки безопасности, система курсовой устойчивости (ESC) и датчики давления в шинах. Среди интересных опций: люк и панорамная крыша, обогрев руля и задних сидений, боковые подушки и шторки безопасности, камера заднего вида и электропривод пятой двери.Российским покупателям большой кроссовер предложат исключительно с 2,0-литровым турбомотором мощностью 170 лошадиных сил, который работает в паре с вариатором и передним приводом. Ожидается, что продажи Chery Tiggo 8 стартуют во втором квартале 2020 года. Цены и подробные комплектации станут известны ближе к этой дате.
2019-12-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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