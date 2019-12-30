30 декабря 2019, 21:30
В России сертифицировали кроссовер Chery Tiggo 8
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Компания Chery оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на полноразмерный кроссовер Tiggo 8. Соответствующий документ опубликован в открытой базе Росстандарта. Продажи начнутся во втором квартале 2020 года.
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
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Российские покупатели смогут выбирать из двух вариантов компоновки салона: стандартной 2+3 и трехрядной с семью посадочными местами 2+3+2. В списке стандартного оснащения значится обогрев передних сидений и боковых зеркал, электростеклоподъемники, электрорегулировки передних сидений, климат-контроль, блок ЭРА-ГЛОНАСС, фронтальные подушки безопасности, система курсовой устойчивости (ESC) и датчики давления в шинах. Среди интересных опций: люк и панорамная крыша, обогрев руля и задних сидений, боковые подушки и шторки безопасности, камера заднего вида и электропривод пятой двери.
Российским покупателям большой кроссовер предложат исключительно с 2,0-литровым турбомотором мощностью 170 лошадиных сил, который работает в паре с вариатором и передним приводом. Ожидается, что продажи Chery Tiggo 8 стартуют во втором квартале 2020 года. Цены и подробные комплектации станут известны ближе к этой дате.
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Доброго времени суток. Хочу купить того т11 фл. Кто подскажет, как она после 7 лет. Кузов быстро Гниет?
всем привет может кто подсказать где в москве адекватный сервис для Б14
Купил чери а 15, 07г всё отлично , конфорт бегает отлично ну короче кайф , тут решил проверить рулевую подушку безоп.вскрыл а её там нет и даже проводов нет, хотя должна быть теперь не знаю как и где востоновить , Барнаул.
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