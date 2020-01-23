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23 января 2020, 16:53

В России сертифицировали кроссовер Geely Atlas Pro

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Фото: Geely
Компания Geely оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер Atlas Pro. Соответствующий документ появился в открытой базе Росстандарта. Автомобиль представляет собой обновленный вариант «Атласа».
В России сертифицировали кроссовер Geely Atlas Pro

Фото: Geely

В России сертифицировали кроссовер Geely Atlas Pro

Фото: Geely

В России сертифицировали кроссовер Geely Atlas Pro

Фото: Geely

В России сертифицировали кроссовер Geely Atlas Pro

Фото: Geely

В России сертифицировали кроссовер Geely Atlas Pro

Фото: Geely

В России сертифицировали кроссовер Geely Atlas Pro

Фото: Geely

В России сертифицировали кроссовер Geely Atlas Pro

Фото: Geely

В России сертифицировали кроссовер Geely Atlas Pro

Фото: Geely

В России сертифицировали кроссовер Geely Atlas Pro

Фото: Geely

В России сертифицировали кроссовер Geely Atlas Pro
В России сертифицировали кроссовер Geely Atlas Pro
В России сертифицировали кроссовер Geely Atlas Pro
В России сертифицировали кроссовер Geely Atlas Pro
В России сертифицировали кроссовер Geely Atlas Pro
В России сертифицировали кроссовер Geely Atlas Pro
В России сертифицировали кроссовер Geely Atlas Pro
В России сертифицировали кроссовер Geely Atlas Pro
В России сертифицировали кроссовер Geely Atlas Pro
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Для российского рынка Geely Atlas – модель сравнительно новая. Продажи начались весной 2018 года. Но у себя на родине в Поднебесной кроссовер продается с декабря 2015-го под именем Geely Boyue. По китайским меркам рестайлинг назрел уже давно. В июле дебютировал обновленный кроссовер Boyue Pro. Сейчас компания Geely сертифицировала новинку в России как Atlas Pro.

Габариты Atlas Pro практически совпадают с предшественником: длина – 4 544 мм (+25 мм), ширина – 1 831 мм (0), высота – 1 713 мм (-19 мм). Колесная база не изменилась и составляет 2 670 мм. Покупателям предложат единственный вариант силового агрегата: 1,5-литровый турбомотор мощностью 177 л.с. (255 Нм). Зато сочетаться он может с «коробками» трех типов: «механикой», классическим 6-диапазонным «автоматом» Aisin и 7-ступенчатым «роботом» DCT. Привод – передний или полный.

Новый Atlas Pro отличается от нынешнего Atlas полностью переработанной передней частью с более крупной решеткой радиатора, рельефным капотом и светодиодной оптикой. Изменилась графика задних фонарей и форма бампера. В салоне появилась принципиально новая передняя панель и центральная консоль. Руль стал меньше, а цифровая приборная панель – больше. Новая медиасистема входит в стандартное оснащение. За доплату можно заказать панорамный люк и адаптивный круиз-контроль. Сроки начала продаж пока официально не называются. В любом случае, автомобили в Россию будут поставлять напрямую из Китая.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Тест-драйв Geely Atlas: вниманию встречающих!
Купил бы . Да цену бы пониже
Zzziqor
Лучшие новые китайские автомобили в России
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Николай
Стали известны комплектации Geely Atlas
По-китайски богато. Даже вариант Standart впечатляет
Петр
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В России сертифицировали кроссовер Geely Atlas Pro
{{material_128505}}Для российского рынка Geely Atlas – модель сравнительно новая. Продажи начались весной 2018 года. Но у себя на родине в Поднебесной кроссовер продается с декабря 2015-го под именем Geely Boyue. По китайским меркам рестайлинг назрел уже давно. В июле дебютировал обновленный кроссовер Boyue Pro. Сейчас компания Geely сертифицировала новинку в России как Atlas Pro.Габариты Atlas Pro практически совпадают с предшественником: длина – 4 544 мм (+25 мм), ширина – 1 831 мм (0), высота – 1 713 мм (-19 мм). Колесная база не изменилась и составляет 2 670 мм. Покупателям предложат единственный вариант силового агрегата: 1,5-литровый турбомотор мощностью 177 л.с. (255 Нм). Зато сочетаться он может с «коробками» трех типов: «механикой», классическим 6-диапазонным «автоматом» Aisin и 7-ступенчатым «роботом» DCT. Привод – передний или полный.Новый Atlas Pro отличается от нынешнего Atlas полностью переработанной передней частью с более крупной решеткой радиатора, рельефным капотом и светодиодной оптикой. Изменилась графика задних фонарей и форма бампера. В салоне появилась принципиально новая передняя панель и центральная консоль. Руль стал меньше, а цифровая приборная панель – больше. Новая медиасистема входит в стандартное оснащение. За доплату можно заказать панорамный люк и адаптивный круиз-контроль. Сроки начала продаж пока официально не называются. В любом случае, автомобили в Россию будут поставлять напрямую из Китая.
2020-01-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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