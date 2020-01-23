23 января 2020, 16:53
В России сертифицировали кроссовер Geely Atlas Pro
- 132
- 0
Фото: Geely
Компания Geely оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер Atlas Pro. Соответствующий документ появился в открытой базе Росстандарта. Автомобиль представляет собой обновленный вариант «Атласа».
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Ранее мы писали
С конвейера белорусского завода «Белджи» сошел 20-тысячный автомобиль Geely, собранный в 2019 году. Им стал ...Читать далее
Габариты Atlas Pro практически совпадают с предшественником: длина – 4 544 мм (+25 мм), ширина – 1 831 мм (0), высота – 1 713 мм (-19 мм). Колесная база не изменилась и составляет 2 670 мм. Покупателям предложат единственный вариант силового агрегата: 1,5-литровый турбомотор мощностью 177 л.с. (255 Нм). Зато сочетаться он может с «коробками» трех типов: «механикой», классическим 6-диапазонным «автоматом» Aisin и 7-ступенчатым «роботом» DCT. Привод – передний или полный.
Новый Atlas Pro отличается от нынешнего Atlas полностью переработанной передней частью с более крупной решеткой радиатора, рельефным капотом и светодиодной оптикой. Изменилась графика задних фонарей и форма бампера. В салоне появилась принципиально новая передняя панель и центральная консоль. Руль стал меньше, а цифровая приборная панель – больше. Новая медиасистема входит в стандартное оснащение. За доплату можно заказать панорамный люк и адаптивный круиз-контроль. Сроки начала продаж пока официально не называются. В любом случае, автомобили в Россию будут поставлять напрямую из Китая.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Geely Atlas: вниманию встречающих!
15.04.2018, 09:10
Тест-драйв Geely Emgrand GT: китайский шпион
23.04.2017, 23:23
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Geely Atlas: вниманию встречающих!
15.04.2018, 09:10
Тест-драйв Geely Emgrand GT: китайский шпион
23.04.2017, 23:23
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Купил бы . Да цену бы пониже
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
По-китайски богато. Даже вариант Standart впечатляет
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве