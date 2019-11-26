26 ноября 2019, 12:59
В России сертифицировали новый Volkswagen Jetta
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Фото: Volkswagen
В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Volkswagen Jetta седьмого поколения. Автомобили будут поставлять в Россию из Мексики. На выбор предложат два бензиновых мотора мощностью 110 и 150 сил.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
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Российским покупателям предложат на выбор два силовых агрегата: 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 110 л.с. (155 Нм) и 1,4-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. (250 Нм). «Младший» агрегат может работать в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач или с 6-ступенчатым «автоматом». Наддувной агрегат сочетается только с автоматической КПП.
В список оснащения новой «Джетты» войдет модернизированная медиасистема с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink, система вызова экстренных оперативных служб и электронная система контроля устойчивости. Кроме того, в списке опций значится панорамная крыша, аудиосистема Beats, адаптивный круиз-контроль, система мониторинга «слепых» зон и система аварийного торможения. Точная дата начала продаж, как и цены, пока официально не называются.
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Комментарии пользователей
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