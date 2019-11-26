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26 ноября 2019, 12:59

В России сертифицировали новый Volkswagen Jetta

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Фото: Volkswagen
В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Volkswagen Jetta седьмого поколения. Автомобили будут поставлять в Россию из Мексики. На выбор предложат два бензиновых мотора мощностью 110 и 150 сил.
В России сертифицировали новый Volkswagen Jetta

Фото: Volkswagen

В России сертифицировали новый Volkswagen Jetta

Фото: Volkswagen

В России сертифицировали новый Volkswagen Jetta

Фото: Volkswagen

В России сертифицировали новый Volkswagen Jetta

Фото: Volkswagen

В России сертифицировали новый Volkswagen Jetta

Фото: Volkswagen

В России сертифицировали новый Volkswagen Jetta
В России сертифицировали новый Volkswagen Jetta
В России сертифицировали новый Volkswagen Jetta
В России сертифицировали новый Volkswagen Jetta
В России сертифицировали новый Volkswagen Jetta
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Премьера Volkswagen Jetta седьмого поколения состоялась в январе 2018 года на автосалоне в Детройте. Автомобиль отныне делит платформу MQB со «старшими» моделями Golf, Tiguan, Arteon и Teramont. Его габаритные размеры: длина – 4 702 мм, ширина – 1 799 мм, высота – 1 459 мм. Объем багажника – 510 литров. Коэффициент аэродинамического сопротивления улучшили до 0,27.

Российским покупателям предложат на выбор два силовых агрегата: 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 110 л.с. (155 Нм) и 1,4-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. (250 Нм). «Младший» агрегат может работать в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач или с 6-ступенчатым «автоматом». Наддувной агрегат сочетается только с автоматической КПП.

В список оснащения новой «Джетты» войдет модернизированная медиасистема с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink, система вызова экстренных оперативных служб и электронная система контроля устойчивости. Кроме того, в списке опций значится панорамная крыша, аудиосистема Beats, адаптивный круиз-контроль, система мониторинга «слепых» зон и система аварийного торможения. Точная дата начала продаж, как и цены, пока официально не называются.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Jetta
У меня в данный момент Jetta. Моя первая машина (покупал еще в момент обучения в автошколе, шла с США) . Машина 2000г.в., 1.8Т 150л.с. (бензин) . Относится к четвертому поколению Jetta. Аналог европейской Bora. Так вот, езжу на ней уже 7.5 лет. Некоторые мои друзья уже три машины за это время сменили ...
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В России сертифицировали новый Volkswagen Jetta
{{material_127639}}Премьера Volkswagen Jetta седьмого поколения состоялась в январе 2018 года на автосалоне в Детройте. Автомобиль отныне делит платформу MQB со «старшими» моделями Golf, Tiguan, Arteon и Teramont. Его габаритные размеры: длина – 4 702 мм, ширина – 1 799 мм, высота – 1 459 мм. Объем багажника – 510 литров. Коэффициент аэродинамического сопротивления улучшили до 0,27.Российским покупателям предложат на выбор два силовых агрегата: 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 110 л.с. (155 Нм) и 1,4-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. (250 Нм). «Младший» агрегат может работать в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач или с 6-ступенчатым «автоматом». Наддувной агрегат сочетается только с автоматической КПП.В список оснащения новой «Джетты» войдет модернизированная медиасистема с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink, система вызова экстренных оперативных служб и электронная система контроля устойчивости. Кроме того, в списке опций значится панорамная крыша, аудиосистема Beats, адаптивный круиз-контроль, система мониторинга «слепых» зон и система аварийного торможения. Точная дата начала продаж, как и цены, пока официально не называются.
2019-11-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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