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11 марта 2020, 08:43

В России сертифицировали новый Toyota Highlander

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Фото: Toyota
Компания Toyota оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на большой кроссовер Highlander четвертого поколения. Соответствующий документ появился в открытой базе Росстандарта.
В России сертифицировали новый Toyota Highlander

Фото: Toyota

В России сертифицировали новый Toyota Highlander

Фото: Toyota

В России сертифицировали новый Toyota Highlander

Фото: Toyota

В России сертифицировали новый Toyota Highlander

Фото: Toyota

В России сертифицировали новый Toyota Highlander

Фото: Toyota

В России сертифицировали новый Toyota Highlander
В России сертифицировали новый Toyota Highlander
В России сертифицировали новый Toyota Highlander
В России сертифицировали новый Toyota Highlander
В России сертифицировали новый Toyota Highlander
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Вседорожник Toyota Highlander четвертого поколения дебютировал на автосалоне в Нью-Йорке весной 2019 года. Продажи на «домашнем» рынке в США стартовали в конце года. Сейчас японская марка сертифицировала новинку в России и готовится предложить ее отечественным клиентам. Правда, сроки начала продаж не называются даже примерно. Некоторые дилеры на вопрос «Авторевю» признались, что не ждут новый Highlander раньше следующего года.

«Четвертый» Highlander построен на новой архитектуре Toyota New Global Architecture (TNGA-K), как и, например, Camry нового поколения. Это делает вседорожник более безопасным, комфортным и надежным. Дизайн выполнен в духе новой Toyota RAV4. Габаритные размеры вседорожника: длина – 4 966 мм, ширина – 1 930 мм, высота – 1 755 мм, расстояние между осями – 2 850 мм. Теперь в третьем ряду могут поместиться три пассажира, но в российском ОТТС по-прежнему указан 7-местный салон.

Российским клиентам предложат только полноприводные модификации с безальтернативным бензиновым «атмосферником» V6 объемом 3,5 литра и мощностью 249 сил (356 Нм). Двигатель работает в паре с 8-диапазонным «автоматом». В список доступного оснащения вошли колесные диски диаметром 18 и 20 дюймов, климат-контроль, системы мониторинга давления воздуха в шинах, контроля устойчивости (VSC), распределения тормозного усилия (EBD), помощи при экстренном торможении (BAS), пробуксовке (TRC) и подъеме по склону (HAC). Автомобили в Россию продолжат поставлять с завода Toyota в штате Индиана (США).


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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум Toyota Highlander
Вот везет людям там, и зарплаты в среднем больше, и машины стоят дешевле, и выбора больше. У нас даже если и начнут официально их продавать, то для 90% граждан это будет неподъемная цена. Я катался на Хайландере 2004 года, машина была не моя, конечно крутой такой внедорожник, но дорогой. Я уже не говорю ...
Эрнест
Тест-драйв Toyota Highlander: для семьи и для понтов
вольво это уже давно не швед
sas26@inbox.ru
Toyota за полгода продала более 5 млн машин
Тайота замечательная машинка и мало достойных конкурентов имеет в своем классе. Хотя и есть некоторые недоработки, но как и у всех производителей... А вот стоит все таки покупать только у проверенных автодиллеров. И не скупитесь на время для проверки. Начните проверку с кузова. Обязательно проверяйте ...
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В России сертифицировали новый Toyota Highlander
{{material_126301}}Вседорожник Toyota Highlander четвертого поколения дебютировал на автосалоне в Нью-Йорке весной 2019 года. Продажи на «домашнем» рынке в США стартовали в конце года. Сейчас японская марка сертифицировала новинку в России и готовится предложить ее отечественным клиентам. Правда, сроки начала продаж не называются даже примерно. Некоторые дилеры на вопрос «Авторевю» признались, что не ждут новый Highlander раньше следующего года.«Четвертый» Highlander построен на новой архитектуре Toyota New Global Architecture (TNGA-K), как и, например, Camry нового поколения. Это делает вседорожник более безопасным, комфортным и надежным. Дизайн выполнен в духе новой Toyota RAV4. Габаритные размеры вседорожника: длина – 4 966 мм, ширина – 1 930 мм, высота – 1 755 мм, расстояние между осями – 2 850 мм. Теперь в третьем ряду могут поместиться три пассажира, но в российском ОТТС по-прежнему указан 7-местный салон.Российским клиентам предложат только полноприводные модификации с безальтернативным бензиновым «атмосферником» V6 объемом 3,5 литра и мощностью 249 сил (356 Нм). Двигатель работает в паре с 8-диапазонным «автоматом». В список доступного оснащения вошли колесные диски диаметром 18 и 20 дюймов, климат-контроль, системы мониторинга давления воздуха в шинах, контроля устойчивости (VSC), распределения тормозного усилия (EBD), помощи при экстренном торможении (BAS), пробуксовке (TRC) и подъеме по склону (HAC). Автомобили в Россию продолжат поставлять с завода Toyota в штате Индиана (США).
2020-03-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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