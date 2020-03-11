11 марта 2020, 08:43
В России сертифицировали новый Toyota Highlander
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Фото: Toyota
Компания Toyota оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на большой кроссовер Highlander четвертого поколения. Соответствующий документ появился в открытой базе Росстандарта.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
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Компания Toyota рассказала о новом вседорожнике Highlander четвертого поколения. Мировая премьера новинки ...Читать далее
«Четвертый» Highlander построен на новой архитектуре Toyota New Global Architecture (TNGA-K), как и, например, Camry нового поколения. Это делает вседорожник более безопасным, комфортным и надежным. Дизайн выполнен в духе новой Toyota RAV4. Габаритные размеры вседорожника: длина – 4 966 мм, ширина – 1 930 мм, высота – 1 755 мм, расстояние между осями – 2 850 мм. Теперь в третьем ряду могут поместиться три пассажира, но в российском ОТТС по-прежнему указан 7-местный салон.
Российским клиентам предложат только полноприводные модификации с безальтернативным бензиновым «атмосферником» V6 объемом 3,5 литра и мощностью 249 сил (356 Нм). Двигатель работает в паре с 8-диапазонным «автоматом». В список доступного оснащения вошли колесные диски диаметром 18 и 20 дюймов, климат-контроль, системы мониторинга давления воздуха в шинах, контроля устойчивости (VSC), распределения тормозного усилия (EBD), помощи при экстренном торможении (BAS), пробуксовке (TRC) и подъеме по склону (HAC). Автомобили в Россию продолжат поставлять с завода Toyota в штате Индиана (США).
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11.06.2017, 21:10
Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
31.08.2016, 09:02
Тест-драйв Toyota RAV4: в рейтинге обывателя
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Вот везет людям там, и зарплаты в среднем больше, и машины стоят дешевле, и выбора больше. У нас даже если и начнут официально их продавать, то для 90% граждан это будет неподъемная цена. Я катался на Хайландере 2004 года, машина была не моя, конечно крутой такой внедорожник, но дорогой. Я уже не говорю ...
вольво это уже давно не швед
Тайота замечательная машинка и мало достойных конкурентов имеет в своем классе. Хотя и есть некоторые недоработки, но как и у всех производителей... А вот стоит все таки покупать только у проверенных автодиллеров. И не скупитесь на время для проверки. Начните проверку с кузова. Обязательно проверяйте ...
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