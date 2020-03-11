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11 марта 2020, 17:27
В России сертифицировали рамный Haval H5
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В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на рамный внедорожник Haval H5. Автомобиль будут собирать на заводе в Тульской области. Продажи могут начаться уже в апреле.
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Габариты Haval H5: длина – 4 650 мм, ширина – 1 800 мм, высота – 1 745 мм, расстояние между осями – 2 700 мм. Салон – стандартный, пятиместный. Дизельных версий не предвидится. Для отечественного рынка сертифицировали две бензиновые версии. В первом случае 2,0-литровый турбомотор выдает 150 л.с. (при 5600 об/мин), во втором – 177 л.с. (при 5200 об/мин). Максимальный крутящий момент достигает 250 Нм. Агрегат адаптирован под 92-й бензин. Трансмиссия: 6-ступенчатая КПП и система полного привода.
Передняя подвеска независимая двухрычажная торсионная, задняя – зависимая пружинная, обе – со стабилизаторами поперечной устойчивости. Тормоза – дисковые, с АBS и ESP, руль – с гидроусилителем. В списке доступного оборудования значится кондиционер, парктроники и камера заднего вида, легкосплавные колесные диски и полноразмерная «запаска», рейлинги и люк на крыше, кожаный салон, круиз-контроль, фотохромное зеркало заднего вида и встроенный Bluetooth. По информации портала «Китайские автомобили», продажи Haval H5 могут стартовать в России 20 апреля.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
А цены то когда точные будут? Вид, конечно, колхозный, на любителя, но что-то в нем есть, надо будет съездить летом живьем посмотреть.
Наш автопром никогда не выйдет из кризиса, пока будет выпускать устаревшие иностранные модели. Какой бы ни была комплектация, это все равно Грейт Вол, которому уже сто лет. Раньше только удачные европейские модели копировали, теперь уже и за китайские принялись. Позор!
Привет всем! Подскажите пожалуйста почему сервопривод включается, шайтанка тоже, но передок некрутит
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