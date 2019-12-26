26 декабря 2019, 13:01
В России сертифицировали рестайлинговый Mitsubishi ASX
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Фото: Mitsubishi
В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства для обновленного кроссовера Mitsubishi ASX. Новинку предложат с моторами 1.6 (117 л.с.) и 2.0 (150 л.с.). Поставки ожидаются в первой половине 2020 года.
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
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Изменений в моторной гамме для российского рынка не произойдет. К нам привезут кроссоверы с 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 117 л.с., который сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Альтернативой ему останется 2,0-литровым агрегат отдачей 150 сил, работающей в паре с вариатором. Привод – передний или полный.
В список доступного оборудования вошла светодиодная оптика, климат-контроль, информационно-развлекательная система с увеличенным до 8 дюймов сенсорным экраном и встроенной навигацией, камера заднего вида, подогрев сидений, а также набор электронных ассистирующих систем. Первые автомобили появятся у дилеров до июня 2020 года. Цены назовут ближе к началу продаж. Дорестайлинговые Mitsubishi ASX стоят сейчас минимум 1 229 000 рублей.
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автор статьи не заслуженно забыл про форд "ескейп", "маверик" лично пользуюсь последним 14 лет, авто достойное похвалы!!!!
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