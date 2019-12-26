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26 декабря 2019, 13:01

В России сертифицировали рестайлинговый Mitsubishi ASX

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Фото: Mitsubishi
В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства для обновленного кроссовера Mitsubishi ASX. Новинку предложат с моторами 1.6 (117 л.с.) и 2.0 (150 л.с.). Поставки ожидаются в первой половине 2020 года.
В России сертифицировали рестайлинговый Mitsubishi ASX

Фото: Mitsubishi

В России сертифицировали рестайлинговый Mitsubishi ASX

Фото: Mitsubishi

В России сертифицировали рестайлинговый Mitsubishi ASX

Фото: Mitsubishi

В России сертифицировали рестайлинговый Mitsubishi ASX

Фото: Mitsubishi

В России сертифицировали рестайлинговый Mitsubishi ASX

Фото: Mitsubishi

В России сертифицировали рестайлинговый Mitsubishi ASX

Фото: Mitsubishi

В России сертифицировали рестайлинговый Mitsubishi ASX

Фото: Mitsubishi

В России сертифицировали рестайлинговый Mitsubishi ASX

Фото: Mitsubishi

В России сертифицировали рестайлинговый Mitsubishi ASX
В России сертифицировали рестайлинговый Mitsubishi ASX
В России сертифицировали рестайлинговый Mitsubishi ASX
В России сертифицировали рестайлинговый Mitsubishi ASX
В России сертифицировали рестайлинговый Mitsubishi ASX
В России сертифицировали рестайлинговый Mitsubishi ASX
В России сертифицировали рестайлинговый Mitsubishi ASX
В России сертифицировали рестайлинговый Mitsubishi ASX
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Рестайлинговый кроссовер Mitsubishi ASX дебютировал в марте 2019 года на Женевском автосалоне. Автомобиль серьезно преобразился внешне. Его дизайн привели в соответствие с новым фирменным стилем Mitsubishi Dynamic Shield с характерной двухэтажной передней оптикой. 

Изменений в моторной гамме для российского рынка не произойдет. К нам привезут кроссоверы с 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 117 л.с., который сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Альтернативой ему останется 2,0-литровым агрегат отдачей 150 сил, работающей в паре с вариатором. Привод – передний или полный.

В список доступного оборудования вошла светодиодная оптика, климат-контроль, информационно-развлекательная система с увеличенным до 8 дюймов сенсорным экраном и встроенной навигацией, камера заднего вида, подогрев сидений, а также набор электронных ассистирующих систем. Первые автомобили появятся у дилеров до июня 2020 года. Цены назовут ближе к началу продаж. Дорестайлинговые Mitsubishi ASX стоят сейчас минимум 1 229 000 рублей.


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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум Mitsubishi ASX
У друга такой кроссовер, давал мне пару раз прокатиться. Что могу сказать - автомобиль действительно достойный. Не смотря на немаленькие габариты очень маневренный и управлять им легко. Нормально ведет себя, как в условиях города, так и на трассе. Быстро набирает скорость, не смотря на солидный вес. ...
Алексей Рягузов
Названы лучшие подержанные кроссоверы до 600 000 рублей
автор статьи не заслуженно забыл про форд "ескейп", "маверик" лично пользуюсь последним 14 лет, авто достойное похвалы!!!!
вадим
Mitsubishi ASX 2015 – в продаже
Крутизной
Георгий
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В России сертифицировали рестайлинговый Mitsubishi ASX
{{material_128305}}Рестайлинговый кроссовер Mitsubishi ASX дебютировал в марте 2019 года на Женевском автосалоне. Автомобиль серьезно преобразился внешне. Его дизайн привели в соответствие с новым фирменным стилем Mitsubishi Dynamic Shield с характерной двухэтажной передней оптикой. Изменений в моторной гамме для российского рынка не произойдет. К нам привезут кроссоверы с 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 117 л.с., который сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Альтернативой ему останется 2,0-литровым агрегат отдачей 150 сил, работающей в паре с вариатором. Привод – передний или полный.В список доступного оборудования вошла светодиодная оптика, климат-контроль, информационно-развлекательная система с увеличенным до 8 дюймов сенсорным экраном и встроенной навигацией, камера заднего вида, подогрев сидений, а также набор электронных ассистирующих систем. Первые автомобили появятся у дилеров до июня 2020 года. Цены назовут ближе к началу продаж. Дорестайлинговые Mitsubishi ASX стоят сейчас минимум 1 229 000 рублей.
2019-12-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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