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7 ноября 2019, 14:09

В Россию привезут 7-местный Volkswagen Tiguan Allspace

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Фото: Volkswagen
В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на удлиненный кроссовер Volkswagen Tiguan Allspace. Автомобиль предложат с 5- и 7-местным салоном.
В Россию привезут 7 местный Volkswagen Tiguan Allspace

Фото: Volkswagen

В Россию привезут 7 местный Volkswagen Tiguan Allspace

Фото: Volkswagen

В Россию привезут 7 местный Volkswagen Tiguan Allspace

Фото: Volkswagen

В Россию привезут 7 местный Volkswagen Tiguan Allspace

Фото: Volkswagen

В Россию привезут 7 местный Volkswagen Tiguan Allspace

Фото: Volkswagen

В Россию привезут 7 местный Volkswagen Tiguan Allspace

Фото: Volkswagen

В Россию привезут 7 местный Volkswagen Tiguan Allspace

Фото: Volkswagen

В Россию привезут 7 местный Volkswagen Tiguan Allspace

Фото: Volkswagen

В Россию привезут 7 местный Volkswagen Tiguan Allspace

Фото: Volkswagen

В Россию привезут 7 местный Volkswagen Tiguan Allspace
В Россию привезут 7 местный Volkswagen Tiguan Allspace
В Россию привезут 7 местный Volkswagen Tiguan Allspace
В Россию привезут 7 местный Volkswagen Tiguan Allspace
В Россию привезут 7 местный Volkswagen Tiguan Allspace
В Россию привезут 7 местный Volkswagen Tiguan Allspace
В Россию привезут 7 местный Volkswagen Tiguan Allspace
В Россию привезут 7 местный Volkswagen Tiguan Allspace
В Россию привезут 7 местный Volkswagen Tiguan Allspace
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Кроссовер Volkswagen Tiguan Allspace дебютировал весной 2017 года. По сравнению со стандартным автомобилем размер колесной базы увеличился на 110 мм до 2 790 мм, а габаритная длина на 215 мм – до 4 701 мм. В итоге версия Allspace оказалась даже на 4 мм длиннее, чем родственный Skoda Kodiaq. Объем багажника вырос с 615 до 760 литров. В салоне появилась возможность установить третий ряд сидений. Он будет доступен в качестве опции.

Российским покупателям предложат Volkswagen Tiguan Allspace с 2,0-литровыми бензиновыми «турбочетверками» TSI мощностью 180 и 220 лошадиных сил. Оба двигателя работают в паре с 7-ступенчатым «роботом» DSG и системой полного привода 4Motion. Кроссоверы к нам будут поставлять с завода Volkswagen в Мексике. Цены и комплектации пока неизвестны. Но в отсутствие локальной сборки Tiguan Allspace может оказаться дороже Skoda Kodiaq, который выпускают на заводе в Нижнем Новгороде.

Кроссовер Volkswagen Tiguan – одна из самых востребованных моделей марки в России. На ее долю приходится порядка 30% продаж. С января по сентябрь 2019 года отечественные дилеры реализовали 25,4 тыс. экземпляров или на 10% больше, чем годом ранее. 

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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Tiguan
Цитата:| Кому: Леонид Согласен, позитивных сторон больше у него. Только за расходы тут особо говорить нечего, у всех он начинает с годами увеличивается. Но это не сильно критично, так сказать. В остальном, тут на любителя, если там копейки считают, то можно и пересесть, будет экономия, я особого смысла ...
Виталий
Названы пять лучших среднеразмерных кроссоверов на российском рынке
"Редакция портала CarsWeek.ru составила ТОП-5 лучших кроссоверов среднего размера..." (с Все перечисленные автомобили не являются среднеразмерными кроссоверами. Это компактные, С-класса кроссовки. CarsWeek ошибся, а все и репостят это.
Loki-777
Пять популярных кроссоверов за 2 млн рублей
Иксви как бомба замедленного действия. Еще взорвет, вот увидите, но не сейчас, а после обновы. Вообще субару резко решили обновить генерации у всех своих моделей практически, и все на удивление ожидаемы. Хотя какие удивления? Субару есть субару.
Вова
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В Россию привезут 7-местный Volkswagen Tiguan Allspace
{{material_127573}}Кроссовер Volkswagen Tiguan Allspace дебютировал весной 2017 года. По сравнению со стандартным автомобилем размер колесной базы увеличился на 110 мм до 2 790 мм, а габаритная длина на 215 мм – до 4 701 мм. В итоге версия Allspace оказалась даже на 4 мм длиннее, чем родственный Skoda Kodiaq. Объем багажника вырос с 615 до 760 литров. В салоне появилась возможность установить третий ряд сидений. Он будет доступен в качестве опции.Российским покупателям предложат Volkswagen Tiguan Allspace с 2,0-литровыми бензиновыми «турбочетверками» TSI мощностью 180 и 220 лошадиных сил. Оба двигателя работают в паре с 7-ступенчатым «роботом» DSG и системой полного привода 4Motion. Кроссоверы к нам будут поставлять с завода Volkswagen в Мексике. Цены и комплектации пока неизвестны. Но в отсутствие локальной сборки Tiguan Allspace может оказаться дороже Skoda Kodiaq, который выпускают на заводе в Нижнем Новгороде.Кроссовер Volkswagen Tiguan – одна из самых востребованных моделей марки в России. На ее долю приходится порядка 30% продаж. С января по сентябрь 2019 года отечественные дилеры реализовали 25,4 тыс. экземпляров или на 10% больше, чем годом ранее. 
2019-11-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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