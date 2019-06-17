17 июня 2019, 17:21
В России сертифицировали трехрядный Outlander
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В Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) калужских Mitsubishi Outlander добавили 7-местные модификации. Продажи таких кроссоверов должны начаться до конца 2019 года.
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По предварительной информации трехрядные «Аутлендеры» поступят в продажу ближе к осени. Покупателям предложат выбор из двух бензиновых моторов: объемом 2,0 литра (146 л.с.) и 2,4 литра (167 л.с.). Оба агрегата могут сочетаться как с вариатором, так и с 6-диапазонным «автоматом». Привод – передний или полный.
В список доступного оборудования войдет климат-контроль, медиасистема с сенсорным экраном и навигацией, круиз-контроль, камера заднего вида, система бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой. Водителю будут доступны система помощи при старте на склоне, функция помощи при парковке и камера заднего вида. Цены объявят ближе к началу продаж. Сейчас Mitsubishi Outlander калужской сборки стоит от 1 689 000 рублей. Это самая востребованная модель Mitsubishi в России. Из почти 3 тысяч проданных в мае в нашей стране новых автомобилей Mitsubishi доля Outlander составила 60%.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Приобрел данную модель где-то пол года назад. Поскольку часто люблю выбираться с семьей на природу, Mitsubishi Outlander постоянно проходил проверку на прочность. Знаете он меня покорил. По трассе расход топлива составляет всего 10 литров! а по городу 12! И это внедорожник! Друзья когда им говорю про ...
бензиновый Outlander с 2,4-литровым 167-сильным V6 и «вариатором» Jatco в комплектации Ultimate Это бред нет таких моторов.
I really colnud't ask for more from this article.
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