17 июня 2019, 17:21

В России сертифицировали трехрядный Outlander

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В Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) калужских Mitsubishi Outlander добавили 7-местные модификации. Продажи таких кроссоверов должны начаться до конца 2019 года.
В России сертифицировали трехрядный Outlander
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Трехрядные Mitsubishi Outlander – новинка только для российского рынка. В других странах такие автомобили продаются уже довольно давно. Отечественные покупатели до сих пор довольствовались только 5-местными версиями. 7-местные кроссоверы отличаются лишь конфигурацией багажника, где в подполье спрятаны два сложенных сидения.

По предварительной информации трехрядные «Аутлендеры» поступят в продажу ближе к осени. Покупателям предложат выбор из двух бензиновых моторов: объемом 2,0 литра (146 л.с.) и 2,4 литра (167 л.с.). Оба агрегата могут сочетаться как с вариатором, так и с 6-диапазонным «автоматом». Привод – передний или полный.

В список доступного оборудования войдет климат-контроль, медиасистема с сенсорным экраном и навигацией, круиз-контроль, камера заднего вида, система бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой. Водителю будут доступны система помощи при старте на склоне, функция помощи при парковке и камера заднего вида. Цены объявят ближе к началу продаж. Сейчас Mitsubishi Outlander калужской сборки стоит от 1 689 000 рублей. Это самая востребованная модель Mitsubishi в России. Из почти 3 тысяч проданных в мае в нашей стране новых автомобилей Mitsubishi доля Outlander составила 60%.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mitsubishi Outlander
Приобрел данную модель где-то пол года назад. Поскольку часто люблю выбираться с семьей на природу, Mitsubishi Outlander постоянно проходил проверку на прочность. Знаете он меня покорил. По трассе расход топлива составляет всего 10 литров! а по городу 12! И это внедорожник! Друзья когда им говорю про ...
Medichi77
Лонг-тест Mitsubishi Outlander: японская зона
бензиновый Outlander с 2,4-литровым 167-сильным V6 и «вариатором» Jatco в комплектации Ultimate Это бред нет таких моторов.
Александр
Тест-драйв Mitsubishi Outlander: свет для цветка
I really colnud't ask for more from this article.
Andres
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В России сертифицировали трехрядный Outlander
{{material_126527}}Трехрядные Mitsubishi Outlander – новинка только для российского рынка. В других странах такие автомобили продаются уже довольно давно. Отечественные покупатели до сих пор довольствовались только 5-местными версиями. 7-местные кроссоверы отличаются лишь конфигурацией багажника, где в подполье спрятаны два сложенных сидения.По предварительной информации трехрядные «Аутлендеры» поступят в продажу ближе к осени. Покупателям предложат выбор из двух бензиновых моторов: объемом 2,0 литра (146 л.с.) и 2,4 литра (167 л.с.). Оба агрегата могут сочетаться как с вариатором, так и с 6-диапазонным «автоматом». Привод – передний или полный.В список доступного оборудования войдет климат-контроль, медиасистема с сенсорным экраном и навигацией, круиз-контроль, камера заднего вида, система бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой. Водителю будут доступны система помощи при старте на склоне, функция помощи при парковке и камера заднего вида. Цены объявят ближе к началу продаж. Сейчас Mitsubishi Outlander калужской сборки стоит от 1 689 000 рублей. Это самая востребованная модель Mitsubishi в России. Из почти 3 тысяч проданных в мае в нашей стране новых автомобилей Mitsubishi доля Outlander составила 60%.
2019-06-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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