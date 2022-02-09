В России сильно выросли цены на шины, как будет развиваться ситуация, объясняет глава Nokian Tyres в России
Пантюхов объяснил подорожание логистики тем, что сырье и готовая продукция поставляется и в Европу, и в Россию в основном из Азии. Из-за ограничений и сложностей, связанных с контейнерными перевозками, которое наблюдалось в 2021 году во всем мире, очень подорожали перевозки особенно из Азии в Европу.
В прошлом году по сравнению с 2020 годом подорожание сырья и готовой продукции составило 15%. По мнению главы Nokian Tyres в России рост цен продолжится и в 2022 году, особенно в первом полугодии, и составит около 20% по сравнению с 2021 годом.
Однако, на спросе у потребителей рост цен на шины не сказался: в 2021 году их было продано на 61%, чем в 2020 году. Даже несмотря на подорожание продукции Nokian Tyres, в России сложился дефицит шин, отмечает Пантюхов. Это происходит из-за ограниченных производственных возможностей и логистических ограничений.
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 1 430 000 РFord Focus 2017 в Москве
- 4 540 000 РLexus LX 2011 в Москве
- 1 040 000 РKIA Rio 2016 в Москве
- 1 250 000 РBMW 5 серия 2011 в Москве
- 2 250 000 РVolkswagen Transporter 2018 в Москве
- 1 050 000 РMercedes E-класс 2010 в Москве
- 695 000 РMazda 6 2008 в Москве
- 1 520 000 РHyundai Solaris 2021 в Москве
- 1 545 000 РHyundai H-1 2012 в Москве
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