13 августа 2019, 06:56
В России снизят ввозные пошлины на автомобили
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С 1 сентября 2019 года Россия вновь снизит ввозные таможенные пошлины на импортные автомобили. Произойдет это в рамках договоренностей со Всемирной торговой организацией (ВТО). Снижение затронет только легковые автомобили.
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Изменение ввозных пошлин на этот раз касается только легковых автомобилей. Пересмотр ставок для грузовиков завершился в 2017 году. Сейчас в отношении них установлены пошлины в диапазоне от 0 до 15%. Причиной снижения пошлин стало требование ВТО, куда Россия вступила в 2012 году. Пошлины уже снижались в 2017 и 2018 годах. Одновременно, для защиты отечественных автопроизводителей в 2012 году в России ввели утилизационный сбор, который обязаны платить юридические и физические лица при импорте автомобилей, независимо от их возраста и пробега. Размер сбора в очередной раз серьезно увеличили в апреле 2018 года.
По мнению экспертов, от снижения таможенных пошлин больше всего выиграют продавцы новых автомобилей и перекупщики, торгующие редкими подержанными иномарками, например, огромными пикапами из США или суперкарами из Европы. При этом в Минпромторге не ожидают серьезного роста импорта подержанных машин, который ударит по отечественному автопрому. Помимо всех пошлин, акцизов и сборов автовладелец должен оформить свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства и установить блок ЭРА-ГЛОНАСС, а это еще порядка 2 500 евро за один автомобиль.
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