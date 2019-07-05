В России снова доступны льготные автокредиты
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Автокредиты в России в 2019 году
По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», существенный рост автокредитов наблюдался с марта текущего года, когда число выдаваемых займов увеличилось в полтора раза по сравнению с первыми месяцами года. В апреле 2019-го объем автокредитования в денежном выражении показал свое наилучшее историческое значение и зафиксировался на уровне 57,7 млрд рублей, что на 13% больше по сравнению с мартом 2019-го.
На сегодняшний день доступны различные варианты автокредитов. Критериями выбора являются минимальная процентная ставка, первоначальный взнос, на какое авто – новое или с пробегом – берется кредит и страхование КАСКО. Например, человек, желающий оформить автокредит на сумму 600 тыс.рублей, сроком на пять лет, с уровнем заработной платы 80 тыс. рублей, с хорошей кредитной историей может воспользоваться предложением от банков со ставками от 8% до 12%. При этом при покупке определенных марок авто условия могут меняться и быть более выгодными.
По подсчетам специалистов, на сегодняшний день каждый второй автомобиль в России куплен в кредит, при этом в начале 2019 года доля просроченных кредитов составила всего 8,5%. Самые низкие значения доли просроченной задолженности по автокредитам в этом году были зафиксированы в Чувашской Республике (5,6%), Санкт-Петербурге (5,7%), Удмуртии (5,9%), Москве (6,2%) и Татарстане (6,7%).
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Если брать в расчет уровень ставок по автокредитам, на объем автокредитования в 2019 году в большей степени будет влиять два фактора. Первый – это уровень спроса на новые автомобили, который эластичен к ценам на них. Большинство производителей повышают цены исходя из изменений НДС и инфляции – цены выросли уже сейчас. В такой ситуации на первый план выходят программы поддержки. Второй фактор – спрос на подержанные автомобили в дилерском канале. Пока немногие участники рынка добились значимых результатов в этом сегменте. Отсутствие у желающих приобрести автомобиль свободных денежных средств для рынка автокредитования – положительный фактор. В целом рынок автокредитования будет расти, так как покупка авто путем денежного займа выгоднее и быстрее, чем накопление наличных средств
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Дмитрий Мольков, директор департамента финансовых услуг ГК «АвтоСпецЦентр»
Программы льготного автокредитования в 2019 году
Во втором полугодии порядка 75 тыс. автомобилей будут проданы с помощью перезапустившихся с 1 июля программ льготного автокредитования. На эти меры государство выделило еще 10 млрд рублей.
По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, в январе с помощью программ господдержки автопроизводители смогли реализовать прошлогодние машины, а весной подключились программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», а также льготный лизинг. Эти программы «задевают» самые востребованные сегменты.
По планам правительства, 6 млрд рублей будет выделено на финансирование программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», еще 4 млрд рублей пойдут на лизинг легковых и грузовых транспортных средств. Из общего «котла» 3 млрд рублей обеспечит резервный фонд правительства.
Условия льготных программ автокредитования
Кредит на автомобиль со скидкой могут получить граждане РФ, имеющие двух или более несовершеннолетних детей или оформляющие машину в собственность впервые.
Сегодня, по данным кредитных отделов автоцентров, в рассрочку или кредит ежегодно приобретаются 35 – 60% машин. Еще буквально несколько лет назад не существовало финансовых программ, стимулирующих продажи тех или иных марок автомобилей, а стандартные программы автокредитования были достаточно дорогими. Появление специальных маркетинговых условий изменило ситуацию в корне.
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