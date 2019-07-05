5 июля 2019, 09:34

В России снова доступны льготные автокредиты

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В апреле этого года россияне взяли автокредитов на рекордную сумму за всю историю - 57,7 млрд рублей. Эксперты говорят, что количество кредитных сделок в автосалонах будет расти, тем более правительство РФ перезапустило программы льготного автокредитования.

Автокредиты в России в 2019 году

По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», существенный рост автокредитов наблюдался с марта текущего года, когда число выдаваемых займов увеличилось в полтора раза по сравнению с первыми месяцами года. В апреле 2019-го объем автокредитования в денежном выражении показал свое наилучшее историческое значение и зафиксировался на уровне 57,7 млрд рублей, что на 13% больше по сравнению с мартом 2019-го.

В России снова доступны льготные автокредиты
В России снова доступны льготные автокредиты
В России снова доступны льготные автокредиты
В России снова доступны льготные автокредиты
В России снова доступны льготные автокредиты
В России снова доступны льготные автокредиты
В России снова доступны льготные автокредиты
В России снова доступны льготные автокредиты
В России снова доступны льготные автокредиты
В России снова доступны льготные автокредиты
В России снова доступны льготные автокредиты
В России снова доступны льготные автокредиты
Такая тенденция роста связана с продлением программы льготного автострахования, а подкрепить результат помогут программы льготного автокредитования и лизинга. В итоге к ноябрю-декабрю 2019 года, по оценкам бюро, будет достигнут новый исторический максимум по сумме автокредитования.

На сегодняшний день доступны различные варианты автокредитов. Критериями выбора являются минимальная процентная ставка, первоначальный взнос, на какое авто – новое или с пробегом – берется кредит и страхование КАСКО. Например, человек, желающий оформить автокредит на сумму 600 тыс.рублей, сроком на пять лет, с уровнем заработной платы 80 тыс. рублей, с хорошей кредитной историей может воспользоваться предложением от банков со ставками от 8% до 12%. При этом при покупке определенных марок авто условия могут меняться и быть более выгодными.

По подсчетам специалистов, на сегодняшний день каждый второй автомобиль в России куплен в кредит, при этом в начале 2019 года доля просроченных кредитов составила всего 8,5%. Самые низкие значения доли просроченной задолженности по автокредитам в этом году были зафиксированы в Чувашской Республике (5,6%), Санкт-Петербурге (5,7%), Удмуртии (5,9%), Москве (6,2%) и Татарстане (6,7%).

Дмитрий Мольков, директор департамента финансовых услуг ГК «АвтоСпецЦентр» « Если брать в расчет уровень ставок по автокредитам, на объем автокредитования в 2019 году в большей степени будет влиять два фактора. Первый – это уровень спроса на новые автомобили, который эластичен к ценам на них. Большинство производителей повышают цены исходя из изменений НДС и инфляции – цены выросли уже сейчас. В такой ситуации на первый план выходят программы поддержки. Второй фактор – спрос на подержанные автомобили в дилерском канале. Пока немногие участники рынка добились значимых результатов в этом сегменте. Отсутствие у желающих приобрести автомобиль свободных денежных средств для рынка автокредитования – положительный фактор. В целом рынок автокредитования будет расти, так как покупка авто путем денежного займа выгоднее и быстрее, чем накопление наличных средств »
Дмитрий Мольков, директор департамента финансовых услуг ГК «АвтоСпецЦентр»
Серьезную поддержку рынку оказывают сами автопроизводители, которые предлагают покупателям специальные программы финансирования покупки автомобилей. Однако в непростых экономических условиях и они уповают на господдержку.

Программы льготного автокредитования в 2019 году

Во втором полугодии порядка 75 тыс. автомобилей будут проданы с помощью перезапустившихся с 1 июля программ льготного автокредитования. На эти меры государство выделило еще 10 млрд рублей.
По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, в январе с помощью программ господдержки автопроизводители смогли реализовать прошлогодние машины, а весной подключились программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», а также льготный лизинг. Эти программы «задевают» самые востребованные сегменты.  

По планам правительства, 6 млрд рублей будет выделено на финансирование программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», еще 4 млрд рублей пойдут на лизинг легковых и грузовых транспортных средств. Из общего «котла» 3 млрд рублей обеспечит резервный фонд правительства.

Условия льготных программ автокредитования

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Чтобы стать участником государственной программы «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль», необходимо приобрести автомобиль, произведенный на территории России. Его стоимость не должна превышать 1,5 млн рублей. Скидка предоставляется в размере 10% от стоимости автомобиля. Кроме того, предлагается сниженная процентная ставка по кредиту.

Кредит на автомобиль со скидкой могут получить граждане РФ, имеющие двух или более несовершеннолетних детей или оформляющие машину в собственность впервые.

Сегодня, по данным кредитных отделов автоцентров, в рассрочку или кредит ежегодно приобретаются 35 – 60% машин. Еще буквально несколько лет назад не существовало финансовых программ, стимулирующих продажи тех или иных марок автомобилей, а стандартные программы автокредитования были достаточно дорогими. Появление специальных маркетинговых условий изменило ситуацию в корне.


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В России снова доступны льготные автокредиты
Автокредиты в России в 2019 годуПо данным бюро кредитных историй «Эквифакс», существенный рост автокредитов наблюдался с марта текущего года, когда число выдаваемых займов увеличилось в полтора раза по сравнению с первыми месяцами года. В апреле 2019-го объем автокредитования в денежном выражении показал свое наилучшее историческое значение и зафиксировался на уровне 57,7 млрд рублей, что на 13% больше по сравнению с мартом 2019-го.{{gallery_230}} Такая тенденция роста связана с продлением программы льготного автострахования, а подкрепить результат помогут программы льготного автокредитования и лизинга. В итоге к ноябрю-декабрю 2019 года, по оценкам бюро, будет достигнут новый исторический максимум по сумме автокредитования.На сегодняшний день доступны различные варианты автокредитов. Критериями выбора являются минимальная процентная ставка, первоначальный взнос, на какое авто – новое или с пробегом – берется кредит и страхование КАСКО. Например, человек, желающий оформить автокредит на сумму 600 тыс.рублей, сроком на пять лет, с уровнем заработной платы 80 тыс. рублей, с хорошей кредитной историей может воспользоваться предложением от банков со ставками от 8% до 12%. При этом при покупке определенных марок авто условия могут меняться и быть более выгодными. По подсчетам специалистов, на сегодняшний день каждый второй автомобиль в России куплен в кредит, при этом в начале 2019 года доля просроченных кредитов составила всего 8,5%. Самые низкие значения доли просроченной задолженности по автокредитам в этом году были зафиксированы в Чувашской Республике (5,6%), Санкт-Петербурге (5,7%), Удмуртии (5,9%), Москве (6,2%) и Татарстане (6,7%).{{person_254_Если брать в расчет уровень ставок по автокредитам, на объем автокредитования в 2019 году в большей степени будет влиять два фактора. Первый – это уровень спроса на новые автомобили, который эластичен к ценам на них. Большинство производителей повышают цены исходя из изменений НДС и инфляции – цены выросли уже сейчас. В такой ситуации на первый план выходят программы поддержки. Второй фактор – спрос на подержанные автомобили в дилерском канале. Пока немногие участники рынка добились значимых результатов в этом сегменте. Отсутствие у желающих приобрести автомобиль свободных денежных средств для рынка автокредитования – положительный фактор. В целом рынок автокредитования будет расти, так как покупка авто путем денежного займа выгоднее и быстрее, чем накопление наличных средств}}Серьезную поддержку рынку оказывают сами автопроизводители, которые предлагают покупателям специальные программы финансирования покупки автомобилей. Однако в непростых экономических условиях и они уповают на господдержку.Программы льготного автокредитования в 2019 годуВо втором полугодии порядка 75 тыс. автомобилей будут проданы с помощью перезапустившихся с 1 июля программ льготного автокредитования. На эти меры государство выделило еще 10 млрд рублей.По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, в январе с помощью программ господдержки автопроизводители смогли реализовать прошлогодние машины, а весной подключились программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», а также льготный лизинг. Эти программы «задевают» самые востребованные сегменты.  По планам правительства, 6 млрд рублей будет выделено на финансирование программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», еще 4 млрд рублей пойдут на лизинг легковых и грузовых транспортных средств. Из общего «котла» 3 млрд рублей обеспечит резервный фонд правительства.Условия льготных программ автокредитования{{material_126221}} Чтобы стать участником государственной программы «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль», необходимо приобрести автомобиль, произведенный на территории России. Его стоимость не должна превышать 1,5 млн рублей. Скидка предоставляется в размере 10% от стоимости автомобиля. Кроме того, предлагается сниженная процентная ставка по кредиту.Кредит на автомобиль со скидкой могут получить граждане РФ, имеющие двух или более несовершеннолетних детей или оформляющие машину в собственность впервые.Сегодня, по данным кредитных отделов автоцентров, в рассрочку или кредит ежегодно приобретаются 35 – 60% машин. Еще буквально несколько лет назад не существовало финансовых программ, стимулирующих продажи тех или иных марок автомобилей, а стандартные программы автокредитования были достаточно дорогими. Появление специальных маркетинговых условий изменило ситуацию в корне.
2019-07-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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