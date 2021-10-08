В России снова торгуют местами в очереди на автомобили (цены)
Объявления о продаже очередей на автомобили заполонили Авито и тематические форумы, а кто-то даже создал специальный сайт, целиком посвящённый покупке-продаже таких очередей, пишет Wroom. Новый «бизнес» набирает обороты. Цены за «услугу» рознятся в зависимости от стоимости и популярности той или иной модели. Например, за возможность приобрести побыстрее Kia Rio или Volkswagen Polo придется заплатить 20 – 30 тысяч рублей. Очередь на Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 или Skoda Octavia стоит от 50 до 100 тысяч рублей. За внедорожники Toyota Land Cruiser Prado и Hilux просят 100 – 150 тысяч рублей, а очередь на Audi A5 Sportback готовы уступить за 200 тысяч рублей.
- 1 720 000 РToyota Land Cruiser Prado 2009 в Москве
- 1 150 000 РToyota Hilux 2018 в Москве
- 1 125 000 РSkoda Octavia 2018 в Москве
- 1 050 000 РSkoda Octavia RS 2012 в Москве
- 2 750 000 РSkoda Octavia RS 2017 в Москве
- 2 750 000 РSkoda Octavia RS 2018 в Москве
- 1 650 000 РSkoda Octavia RS 2014 в Москве
- 725 000 РKIA Rio 2017 в Москве
- 1 450 000 РVolkswagen Tiguan 2014 в Москве
- 1 490 000 РToyota Land Cruiser Prado 2004 в Москве
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