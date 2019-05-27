27 мая 2019, 20:51
В России собрали 70 000 фургонов Ford Transit
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С конвейера завода Ford Sollers в Елабуге сошел 70-тысячный автомобиль Ford Transit. Юбилейным стал цельнометаллический фургон со средней базой и средней крышей белого цвета.
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Юбилейным 70-тысячным автомобилем стал белоснежный цельнометаллический фургон Ford Transit со средней базой и средней крышей. Автомобиль оснащен 2,2-литровым дизельным агрегатом Duratorq мощностью 125 лошадиных сил и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Цены начинаются от 1 887 000 рублей
В настоящее время компания Ford проводит реструктуризацию бизнеса в России. От производства и продаж легковых автомобилей в нашей стране решено отказаться. Основные усилия сосредоточат на укреплении позиций Ford Transit - лидера сегмента легкого коммерческого транспорта среди моделей иностранных брендов. За последние 3 года продажи «Транзитов» выросли более, чем в три раза.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Хочу рассказать как я приобрел себе Ford Transit. Он у меня уже более двух лет. Могу опираясь на опыт с уверенностью сказать что машина довольно дешева в эксплуатации, в особенности в сравнении с другими автомобилями этого класса. Печка просто отличная, зимой можно ехать раздетым) ) ) В целом отличная ...
У меня такая проблема плохо включается вторая передача усё остальные идеально и приетом очень шумит выжимной подшипник очень громко гоняет что может быть?
Цитата:| Кому: Vik это уже побогаче)
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