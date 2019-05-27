27 мая 2019, 20:51

В России собрали 70 000 фургонов Ford Transit

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С конвейера завода Ford Sollers в Елабуге сошел 70-тысячный автомобиль Ford Transit. Юбилейным стал цельнометаллический фургон со средней базой и средней крышей белого цвета.
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Выпуск фургонов Ford стартовал на автозаводе в Елабуге в январе 2012 года. В настоящее время здесь собирают автомобили четвертого поколения. Производство организовано по принципу полного цикла, включая сварку, окраску и сборку. На предприятии выпуcкают как базовые цельнометаллические фургоны, так и шасси с различными типами привода включая 4WD, а также пассажирские автобусы.

Юбилейным 70-тысячным автомобилем стал белоснежный цельнометаллический фургон Ford Transit со средней базой и средней крышей. Автомобиль оснащен 2,2-литровым дизельным агрегатом Duratorq мощностью 125 лошадиных сил и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Цены начинаются от 1 887 000 рублей

В настоящее время компания Ford проводит реструктуризацию бизнеса в России. От производства и продаж легковых автомобилей в нашей стране решено отказаться. Основные усилия сосредоточат на укреплении позиций Ford Transit - лидера сегмента легкого коммерческого транспорта среди моделей иностранных брендов. За последние 3 года продажи «Транзитов» выросли более, чем в три раза.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Ford Transit
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Остапенко Евгений
не включается передача при включенном двигателе
У меня такая проблема плохо включается вторая передача усё остальные идеально и приетом очень шумит выжимной подшипник очень громко гоняет что может быть?
Максим
Автомобили для перевозки грузов
Цитата:| Кому: Vik это уже побогаче)
Роман Истов
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В России собрали 70 000 фургонов Ford Transit
{{material_126582}}Выпуск фургонов Ford стартовал на автозаводе в Елабуге в январе 2012 года. В настоящее время здесь собирают автомобили четвертого поколения. Производство организовано по принципу полного цикла, включая сварку, окраску и сборку. На предприятии выпуcкают как базовые цельнометаллические фургоны, так и шасси с различными типами привода включая 4WD, а также пассажирские автобусы.Юбилейным 70-тысячным автомобилем стал белоснежный цельнометаллический фургон Ford Transit со средней базой и средней крышей. Автомобиль оснащен 2,2-литровым дизельным агрегатом Duratorq мощностью 125 лошадиных сил и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Цены начинаются от 1 887 000 рублейВ настоящее время компания Ford проводит реструктуризацию бизнеса в России. От производства и продаж легковых автомобилей в нашей стране решено отказаться. Основные усилия сосредоточат на укреплении позиций Ford Transit - лидера сегмента легкого коммерческого транспорта среди моделей иностранных брендов. За последние 3 года продажи «Транзитов» выросли более, чем в три раза.
2019-05-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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