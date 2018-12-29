29 декабря 2018, 14:34

В России собрали первые кроссоверы Haval

  • 1002
  • 0
С конвейера завода Haval в Тульской области сошли первые вседорожники. Ими стали белоснежные кроссоверы Haval F7. Фотографию в Instagram выложил один из сотрудников предприятия.
^
В России собрали первые кроссоверы Haval Haval H9
Ранее мы писали
Компания Haval представила на Московском автосалоне новый молодежный кроссовер F7. Собирать новинку будут ...
Читать далее
Ввод в эксплуатацию нового завода в Тульской области идет строго в соответствии с графиком или даже немного опережает его. В середине октября зам.главы региона Вячеслав Федорищев сообщил, что первые кроссоверы на предприятии соберут в декабре, а полноценное серийное производство торжественно откроют в феврале 2019 года.

Фотографии готовых автомобилей подтверждают, что завод Haval практически готов начать в России массовую сборку кроссоверов. Конечно, первые автомобили – это тестовые экземпляры, с помощью которых специалисты предприятия вносят последние коррективы на различных этапах производства – от сварки кузовов и окраски до финальной доводки и проверки качества.

Первым на конвейер тульского завода встанет кроссовер Haval F7, премьера которого состоялась в августе на Московском автосалоне. Он позиционируется как спортивный молодежный автомобиль. В моторную гамму войдут 1,5-литровый турбомотор (150 л.с., 280 Нм) и 2-литровый агрегат (190 л.с., 350 Нм). Трансмиссия: 7-ступенчатый «робот», привод – передний или полный. Чуть позже к Haval F7 присоединится рамный внедорожник Haval H9. А летом 2019 года обещают начать сборку серийного воплощения концепт-кара HB-03 в кузове кросс-купе.
Новинки и концепт кары Хавейл Эйч 9
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
Ну, по грязи я ее не насилую часто. Один раз хорошо в грязь залез, с рыбалки ехал, и дождь пошел, грунтовка раскисла, думал, придется за трактором идти, растерялся. Потом постоял чуток, сморю, еду в дорожном режиме, шайбой выбора режимов, выбрал грязь, поддал газу и Хавал понемногу пополз вперед. Аж ...
Sturman
В Петербурге официально открыли второй дилерский центр Haval
был в салоне на звездной 22.05.2018. не понравилось, клиент теряется, места очень мало, за 2 часа пребывания только негатив, пытаются развести на покупку другого авто с ненужными мне опциями, сложилось мнение, что переняли опыт развода у автосалона «авторитет» и др. которые разводят на бабки иногородних ...
алексей
Haval открыл в России три новых дилерских центра
Ну в принципе, если на машине просто ездить не убивая специально, то подвеска спокойно ходит до 100 тыс. км. То, что китайские машины достигли такого уровня, радует. Нужно больше машин, хороших и по адекватной цене.
Sturman
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Haval Автомудрость Haval АвтоПитер Haval Дизайн и тюнинг Haval Новинки и концепт кары Haval Новости и акции автосалонов Haval Автосалоны и дилеры марки Haval Аренда и прокат авто марки Haval Автоклубы и форумы автозавчастей марки Haval Автосервисы и магазины автозапчастей марки Haval
Главные материалы
Сколько просят за подержанные Daewoo Matiz?
ТОП-7 машин по цене до 750 тысяч рублей
При какой цене топлива (в среднем 92, 95, ДТ) Вы совсем откажетесь от поездок на машине?
Голосовать
Продажа Haval H9
Объявления о продаже Haval H9
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 26 моделей
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В России собрали первые кроссоверы Haval
{{material_124335}}Ввод в эксплуатацию нового завода в Тульской области идет строго в соответствии с графиком или даже немного опережает его. В середине октября зам.главы региона Вячеслав Федорищев сообщил, что первые кроссоверы на предприятии соберут в декабре, а полноценное серийное производство торжественно откроют в феврале 2019 года.Фотографии готовых автомобилей подтверждают, что завод Haval практически готов начать в России массовую сборку кроссоверов. Конечно, первые автомобили – это тестовые экземпляры, с помощью которых специалисты предприятия вносят последние коррективы на различных этапах производства – от сварки кузовов и окраски до финальной доводки и проверки качества.Первым на конвейер тульского завода встанет кроссовер Haval F7, премьера которого состоялась в августе на Московском автосалоне. Он позиционируется как спортивный молодежный автомобиль. В моторную гамму войдут 1,5-литровый турбомотор (150 л.с., 280 Нм) и 2-литровый агрегат (190 л.с., 350 Нм). Трансмиссия: 7-ступенчатый «робот», привод – передний или полный. Чуть позже к Haval F7 присоединится рамный внедорожник Haval H9. А летом 2019 года обещают начать сборку серийного воплощения концепт-кара HB-03 в кузове кросс-купе.
2018-12-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Владимир Пенза Махачкала
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG