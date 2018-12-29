29 декабря 2018, 14:34
В России собрали первые кроссоверы Haval
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С конвейера завода Haval в Тульской области сошли первые вседорожники. Ими стали белоснежные кроссоверы Haval F7. Фотографию в Instagram выложил один из сотрудников предприятия.
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Фотографии готовых автомобилей подтверждают, что завод Haval практически готов начать в России массовую сборку кроссоверов. Конечно, первые автомобили – это тестовые экземпляры, с помощью которых специалисты предприятия вносят последние коррективы на различных этапах производства – от сварки кузовов и окраски до финальной доводки и проверки качества.
Первым на конвейер тульского завода встанет кроссовер Haval F7, премьера которого состоялась в августе на Московском автосалоне. Он позиционируется как спортивный молодежный автомобиль. В моторную гамму войдут 1,5-литровый турбомотор (150 л.с., 280 Нм) и 2-литровый агрегат (190 л.с., 350 Нм). Трансмиссия: 7-ступенчатый «робот», привод – передний или полный. Чуть позже к Haval F7 присоединится рамный внедорожник Haval H9. А летом 2019 года обещают начать сборку серийного воплощения концепт-кара HB-03 в кузове кросс-купе.
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11.12.2018, 20:28
Тест-драйв Haval H6 Coupe: знает себе цену
02.07.2018, 09:15
Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
23.12.2016, 07:16
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