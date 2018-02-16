16 февраля 2018, 09:10

В России сокращается число выпускников автошкол

По данным ГИБДД, в 2017 году зафиксировано рекордно низкое число молодых водителей, получивших права. Всего в минувшем году автошколы успешно окончили 1,33 млн человек, из них права категории В получили 1,07 млн водителей.
^
Ранее мы писали
В России могут ввести практику выдачи временных водительских удостоверений. Их будут получать выпускники автошкол ...
Читать далее
Для сравнения, в 2016 году правами обзавелись около 2 млн человек, а в 2015 году – 1,87 млн. Эксперты не склонны винить во всем сложную экономическую ситуацию. Ведь численность автопарка в России продолжает расти, хотя и медленно. Например, в прошлом году прирост составил 4,5%. В абсолютных цифрах – количество автомобилей в нашей стране увеличилось на 2,6 млн – с 57,1 млн до 59,7 млн. Одновременно средний возраст автомобиля в России постепенно повышается. Сейчас около трети парка составляют машины старше 15 лет. Поэтому до конца сбрасывать со счетов экономический фактор, мы думаем, преждевременно.

По мнению президента Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяны Шутылевой, снижение числа обучающихся в автошколах носит временный характер. У кого-то пока нет денег, а кто-то откладывает процесс обучения на потом.

Есть и еще один неочевидный фактор – демографический. В прошлом году 18 лет исполнилось людям 1999 года рождения. Именно в этом году в России был зафиксирован абсолютный минимум рождаемости – всего 1,2 млн человек. Демографическая яма, начавшаяся в 1993 году, достигла своего дна. Дальше ситуация начнет постепенно выправляться. Но сейчас в автошколах просто некому учиться.

Одновременно в нашей стране в отношении начинающих водителей вводятся дополнительные запреты и ограничения. С 4 апреля новичков обязали клеить на свои автомобили специальные знаки, запретили им буксировку других ТС и перевозку крупногабаритных грузов. А еще для них хотят ввести повышенные штрафы и ограничить движение по автомагистралям. 
Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Тойота Центр Невский | отзывы
У меня Камри со штатным андройдом, периодически глючила. Только в Невском мне её обновили бесплатно, в других дилерах мастера даже не понимали что я хочу. Вроде как обновление периодически им предоставляется, так что на следующее ТО поеду туда.
Олег
Как установить подкрылки Ниссан Кашкай?
Домкратим машину, снимаем колесо, снимаем брызговик (2 шурупа и пистон снизу) . Затем снимаем накладку крыла. 1 шуруп сзади снизу, остальные защёлки по периметру. Сломал много клопов, так что нужно аккуратно с двух сторон дёргать. Берем состав Динитрол. Промазываем им все арки изнутри, предварительно ...
Борис
Не гнет клапана при обрыве ремня грм
Делюсь с вами результатами ремонта китайской Chery Elara. После плановой замены ремня ГРМ машинка пробежала около 1500 километров и тут бац - резкий останов и двигатель заглох. Заводить, не заводится. Открыл капот, без долгих усилий определил что ГРМ порват. Вызвал эвакуатор и потянул на СТО. На СТО ...
Резинкапф
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Чем радуют автосалоны? ТОП-5 новинок февраля
Kia Stinger против Audi A5 Sportback: дерзишь, парниша?!
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 6 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 23 модели
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 24 модели
Класс D
Geely Vision и еще 40 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В России сокращается число выпускников автошкол
{{material_122503}}Для сравнения, в 2016 году правами обзавелись около 2 млн человек, а в 2015 году – 1,87 млн. Эксперты не склонны винить во всем сложную экономическую ситуацию. Ведь численность автопарка в России продолжает расти, хотя и медленно. Например, в прошлом году прирост составил 4,5%. В абсолютных цифрах – количество автомобилей в нашей стране увеличилось на 2,6 млн – с 57,1 млн до 59,7 млн. Одновременно средний возраст автомобиля в России постепенно повышается. Сейчас около трети парка составляют машины старше 15 лет. Поэтому до конца сбрасывать со счетов экономический фактор, мы думаем, преждевременно.По мнению президента Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяны Шутылевой, снижение числа обучающихся в автошколах носит временный характер. У кого-то пока нет денег, а кто-то откладывает процесс обучения на потом.Есть и еще один неочевидный фактор – демографический. В прошлом году 18 лет исполнилось людям 1999 года рождения. Именно в этом году в России был зафиксирован абсолютный минимум рождаемости – всего 1,2 млн человек. Демографическая яма, начавшаяся в 1993 году, достигла своего дна. Дальше ситуация начнет постепенно выправляться. Но сейчас в автошколах просто некому учиться.Одновременно в нашей стране в отношении начинающих водителей вводятся дополнительные запреты и ограничения. С 4 апреля новичков обязали клеить на свои автомобили специальные знаки, запретили им буксировку других ТС и перевозку крупногабаритных грузов. А еще для них хотят ввести повышенные штрафы и ограничить движение по автомагистралям. 
2018-02-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Рязань Пермь Нижний Тагил
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG