16 февраля 2018, 09:10
В России сокращается число выпускников автошкол
По данным ГИБДД, в 2017 году зафиксировано рекордно низкое число молодых водителей, получивших права. Всего в минувшем году автошколы успешно окончили 1,33 млн человек, из них права категории В получили 1,07 млн водителей.
Ранее мы писали
В России могут ввести практику выдачи временных водительских удостоверений. Их будут получать выпускники автошкол ...Читать далее
По мнению президента Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяны Шутылевой, снижение числа обучающихся в автошколах носит временный характер. У кого-то пока нет денег, а кто-то откладывает процесс обучения на потом.
Есть и еще один неочевидный фактор – демографический. В прошлом году 18 лет исполнилось людям 1999 года рождения. Именно в этом году в России был зафиксирован абсолютный минимум рождаемости – всего 1,2 млн человек. Демографическая яма, начавшаяся в 1993 году, достигла своего дна. Дальше ситуация начнет постепенно выправляться. Но сейчас в автошколах просто некому учиться.
Одновременно в нашей стране в отношении начинающих водителей вводятся дополнительные запреты и ограничения. С 4 апреля новичков обязали клеить на свои автомобили специальные знаки, запретили им буксировку других ТС и перевозку крупногабаритных грузов. А еще для них хотят ввести повышенные штрафы и ограничить движение по автомагистралям.
Читайте по теме
«Глас народа»: хачапури, вино и необычные дорожные знаки
16.02.2018, 10:37
Чем радуют автосалоны? ТОП-5 новинок февраля
15.02.2018, 19:38
Какими скребками и щетками лучше очищать машину?
15.02.2018, 10:42
Где еще влюбляться, как не в автомобиле?
15.02.2018, 00:07
Kia Stinger против Audi A5 Sportback: дерзишь, парниша?!
14.02.2018, 09:14
«Глас народа»: так, стоит ли поднимать на ночь «дворники»?
13.02.2018, 11:54
Читайте по теме
«Глас народа»: хачапури, вино и необычные дорожные знаки
16.02.2018, 10:37
Чем радуют автосалоны? ТОП-5 новинок февраля
15.02.2018, 19:38
Какими скребками и щетками лучше очищать машину?
15.02.2018, 10:42
Где еще влюбляться, как не в автомобиле?
15.02.2018, 00:07
Kia Stinger против Audi A5 Sportback: дерзишь, парниша?!
14.02.2018, 09:14
«Глас народа»: так, стоит ли поднимать на ночь «дворники»?
13.02.2018, 11:54
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
У меня Камри со штатным андройдом, периодически глючила. Только в Невском мне её обновили бесплатно, в других дилерах мастера даже не понимали что я хочу. Вроде как обновление периодически им предоставляется, так что на следующее ТО поеду туда.
Домкратим машину, снимаем колесо, снимаем брызговик (2 шурупа и пистон снизу) . Затем снимаем накладку крыла. 1 шуруп сзади снизу, остальные защёлки по периметру. Сломал много клопов, так что нужно аккуратно с двух сторон дёргать. Берем состав Динитрол. Промазываем им все арки изнутри, предварительно ...
Делюсь с вами результатами ремонта китайской Chery Elara. После плановой замены ремня ГРМ машинка пробежала около 1500 километров и тут бац - резкий останов и двигатель заглох. Заводить, не заводится. Открыл капот, без долгих усилий определил что ГРМ порват. Вызвал эвакуатор и потянул на СТО. На СТО ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное