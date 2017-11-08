8 ноября 2017, 14:27

В России создадут «зимний» беспилотник

Российская венчурная компания (РВК), фонд «Сколково» и Агентство стратегических инициатив проведут технологический конкурс по разработке зимнего автомобиля с системой автономного управления. Такое транспортное средство сможет самостоятельно передвигаться в холодную погоду и в гололед.
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По словам генерального директора РВК Александра Повалко, беспилотник, который проедет в условиях полигона зимнего города с гололедом, плохой видимостью, занесенной дорожной разметкой, претендует на получение приза.

Напомним, что в подмосковном городе Дмитров до конца текущего года будет построен полигон для тестирования полностью автономных транспортных средств. Об этом сообщила Татьяна Романчева, глава направления развития интеллектуальных систем НАМИ.

На этой площадке будут проходить испытания автомобилей, оснащенных интеллектуальными системами и ассистентами помощи водителю. Также будут отрабатываться их взаимодействие со светофорами и инфраструктурой. Этот проект позволит вывести беспилотный транспорт на дороги общего пользования уже в следующем десятилетии.

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В России создадут «зимний» беспилотник
{{material_120936}} По словам генерального директора РВК Александра Повалко, беспилотник, который проедет в условиях полигона зимнего города с гололедом, плохой видимостью, занесенной дорожной разметкой, претендует на получение приза.Напомним, что в подмосковном городе Дмитров до конца текущего года будет построен полигон для тестирования полностью автономных транспортных средств. Об этом сообщила Татьяна Романчева, глава направления развития интеллектуальных систем НАМИ.На этой площадке будут проходить испытания автомобилей, оснащенных интеллектуальными системами и ассистентами помощи водителю. Также будут отрабатываться их взаимодействие со светофорами и инфраструктурой. Этот проект позволит вывести беспилотный транспорт на дороги общего пользования уже в следующем десятилетии.
2017-11-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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