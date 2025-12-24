Роскошный дом на колесах для бездорожья — хаммам, печь и кинотеатр внутри

24 декабря 2025, 13:16
В России создали автодом на базе КамАЗа с хаммамом и печью для охотников
Новый автодом на базе КамАЗа удивляет интерьером и возможностями. Внутри - хаммам, печь и техника для автономной жизни. Стоимость превышает 30 миллионов рублей. Подходит для охотников и рыболовов. Необычный проект уже вызвал интерес у автолюбителей.
Нижегородская компания «ВолгаТрейд» представила уникальный дом на колесах, построенный на базе полноприводного шасси КамАЗа-43118 (6х6). Проект предназначен для путешественников, ценящих комфорт даже в самых отдаленных и диких уголках страны.
За основу взято легендарное шасси КамАЗа, известное своей надежностью и выдающейся проходимостью. Автодом оснащен дизельным двигателем V8 объемом 12 литров и мощностью 300 лошадиных сил, который работает в паре с механической коробкой передач. Эта комбинация позволяет преодолевать участки, недоступные для обычных внедорожников.
Снаружи это настоящий экспедиционный грузовик с массивным кенгурятником, силовым каркасом и крупными колесами. Однако внутри открывается мир комфорта: полноценная кухня с современной техникой, уютная гостиная с панорамным обзором и даже дровяная печь для создания домашней атмосферы.
Редкой для автодомов опцией является собственная парная (хаммам). Для полной автономности в путешествии предусмотрена стиральная машина. По словам разработчиков, каждый элемент интерьера продуман до мелочей, чтобы обеспечить привычный уровень удобств вдали от цивилизации.
Полностью готовый автодом стоит 30 миллионов рублей. Для владельцев подходящего шасси КамАЗа компания предлагает вариант с приобретением только жилого модуля примерно за 18 миллионов рублей. Основные потенциальные покупатели — охотники, рыболовы и любители экспедиций, готовые инвестировать в комфорт и полную автономность.
Этот проект сочетает в себе надежность экспедиционного вездехода и комфорт мобильного отеля. Он рассчитан на длительные путешествия по бездорожью, где важны не только проходимость, но и возможность полноценного отдыха. Такой автодом становится настоящим домом вдали от дома, не требуя отказа от привычных удобств.
