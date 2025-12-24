Роскошный дом на колесах для бездорожья — хаммам, печь и кинотеатр внутри

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

24 декабря 2025, 13:16

В России создали автодом на базе КамАЗа с хаммамом и печью для охотников

В России создали автодом на базе КамАЗа с хаммамом и печью для охотников

Роскошный дом на колесах для бездорожья — хаммам, печь и кинотеатр внутри

В России создали автодом на базе КамАЗа с хаммамом и печью для охотников

Новый автодом на базе КамАЗа удивляет интерьером и возможностями. Внутри - хаммам, печь и техника для автономной жизни. Стоимость превышает 30 миллионов рублей. Подходит для охотников и рыболовов. Необычный проект уже вызвал интерес у автолюбителей.

Новый автодом на базе КамАЗа удивляет интерьером и возможностями. Внутри - хаммам, печь и техника для автономной жизни. Стоимость превышает 30 миллионов рублей. Подходит для охотников и рыболовов. Необычный проект уже вызвал интерес у автолюбителей.

Нижегородская компания «ВолгаТрейд» представила уникальный дом на колесах, построенный на базе полноприводного шасси КамАЗа-43118 (6х6). Проект предназначен для путешественников, ценящих комфорт даже в самых отдаленных и диких уголках страны.

Фото: volgatrade / Соцсети

За основу взято легендарное шасси КамАЗа, известное своей надежностью и выдающейся проходимостью. Автодом оснащен дизельным двигателем V8 объемом 12 литров и мощностью 300 лошадиных сил, который работает в паре с механической коробкой передач. Эта комбинация позволяет преодолевать участки, недоступные для обычных внедорожников.

Фото: volgatrade / Соцсети

Снаружи это настоящий экспедиционный грузовик с массивным кенгурятником, силовым каркасом и крупными колесами. Однако внутри открывается мир комфорта: полноценная кухня с современной техникой, уютная гостиная с панорамным обзором и даже дровяная печь для создания домашней атмосферы.

Фото: volgatrade / Соцсети

Редкой для автодомов опцией является собственная парная (хаммам). Для полной автономности в путешествии предусмотрена стиральная машина. По словам разработчиков, каждый элемент интерьера продуман до мелочей, чтобы обеспечить привычный уровень удобств вдали от цивилизации.

Полностью готовый автодом стоит 30 миллионов рублей. Для владельцев подходящего шасси КамАЗа компания предлагает вариант с приобретением только жилого модуля примерно за 18 миллионов рублей. Основные потенциальные покупатели — охотники, рыболовы и любители экспедиций, готовые инвестировать в комфорт и полную автономность.

Этот проект сочетает в себе надежность экспедиционного вездехода и комфорт мобильного отеля. Он рассчитан на длительные путешествия по бездорожью, где важны не только проходимость, но и возможность полноценного отдыха. Такой автодом становится настоящим домом вдали от дома, не требуя отказа от привычных удобств.

Упомянутые марки: КамАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы KamAZ

Похожие материалы KamAZ

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Lada Azimut: почему новый кроссовер АвтоВАЗа не копия китайских моделей
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермский край Оренбург Владимирская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться