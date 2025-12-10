Уникальный кемпер «Навигатор» удивил оснащением и ценой — что внутри и почему его уже ждут

10 декабря 2025, 11:38
В России создали автодом на базе УАЗ Патриот с душем, туалетом и стиральной машиной
В России создали автодом на базе УАЗ Патриот с душем, туалетом и стиральной машиной
В России появился новый автодом на базе УАЗ Патриот. Внутри — душ, туалет, телевизор и даже стиральная машина. Цена стартует от 5,3 млн рублей. Чем удивил этот кемпер — читайте в материале.
В Коломне компания «Автокемпер Пром» представила свежий взгляд на путешествия по России — компактный автодом «Навигатор», построенный на базе хорошо знакомого УАЗ «Патриот». Новинка сразу привлекла внимание автолюбителей благодаря сочетанию полного привода, богатого оснащения и относительно доступной цены. Базовая версия кемпера оценивается в 5,345 млн рублей, что делает его интересным вариантом для тех, кто мечтает о свободе передвижения без лишних компромиссов.
Габариты «Навигатора» позволяют уверенно чувствовать себя как на трассе, так и на проселке: длина — 5,4 метра, ширина — 2,1 метра, высота — 3,1 метра. При этом масса не превышает 2,5 тонны, а значит, управлять таким автодомом можно с обычными правами категории В. Внутри — все, что нужно для комфортной жизни в дороге: душ, туалет, холодильник, варочная панель, бойлер с двумя баками для воды, автономный отопитель, солнечные панели, люк с вентилятором, камера заднего вида и парковочные датчики.
Для тех, кто хочет большего, предусмотрены расширенные комплектации. В версии «Оптима» за 5,72 млн рублей добавлены прицепное устройство, дополнительный отопитель, тент-маркиза, лестница на крышу, рейлинги, усиленная защита бампера, телевизор, кондиционер в жилом отсеке и дизель-генератор. А топовая комплектация «Люкс» за 5,79 млн рублей порадует владельца стиральной машиной, кофеваркой и дополнительными светодиодными фарами.
Техническая часть кемпера не менее интересна. Под капотом — бензиновый двигатель объемом 2,7 литра мощностью 150 л.с., работающий в паре с механической коробкой передач. Полный привод, что особенно важно для путешествий по бездорожью. Передняя подвеска осталась стандартной, а сзади установлены усиленные рессоры и амортизаторы, чтобы справляться с дополнительной нагрузкой. Базовый бензобак рассчитан на 68 литров, но при желании можно установить дополнительный.
Внутреннее пространство продумано до мелочей: кресла трансформируются в кровать размером 1900 на 1000 мм, а в надстройке над кабиной оборудовано еще одно спальное место — 1900 на 1500 мм. Такой подход позволяет с комфортом разместиться небольшой семье или компании друзей.
Судя по всему, российский рынок давно ждал подобного решения — компактного, проходимого и по-настоящему домашнего автодома, который не боится ни трассы, ни бездорожья.
Похожие материалы UAZ, GAZ
-
10.12.2025, 11:52
Три штрафа, которые можно получить, просто разговаривая с инспектором ГАИ
Общение с инспектором может стоить дорого. Узнайте о трех частых нарушениях. Водители часто совершают эти ошибки. Незнание закона не освобождает от ответственности. Будьте готовы к любой ситуации.Читать далее
-
10.12.2025, 11:32
В этой ГАЗели можно жить: кухня, спальня и полноценный санузел
Российский автопром снова удивляет. Представлен новый автодом на базе ГАЗели. Внутри есть абсолютно все. Это компактное и удобное жилье. Узнайте, сколько стоит такой дом.Читать далее
-
10.12.2025, 11:25
Белорусский Geely против нового китайского - какой кроссовер выбрать в 2025 году
Выбираете новый кроссовер? Есть два интересных варианта. Один из Беларуси. Другой прямо из Китая. Они похожи, но очень разные. Разбираемся в деталях и ценах. Поможем сделать правильный выбор.Читать далее
-
10.12.2025, 11:04
Sollers назвал сроки выхода внедорожника ST9 который будут собирать на УАЗе
Sollers готовит к выходу новый внедорожник. Модель ST9 получит рамную конструкцию. Его будут собирать на мощностях УАЗа. Стали известны сроки начала продаж. Автомобиль предложат с двумя моторами. Цена пока не объявлена.Читать далее
-
10.12.2025, 10:48
Mercedes-Benz Sprinter 170 AWD 2024: дом на колесах с премиум-начинкой
Уникальный шанс приобрести Mercedes-Benz Sprinter 170 AWD 2024 года с профессиональной доработкой и премиальным оснащением. Внутри – максимум комфорта и технологий. Подробности о комплектации и возможностях – в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 10:19
Владелец Acura Integra Type S 2024 года проехал 9300 км и продал авто с большой скидкой
Редкая Acura Integra Type S 2024 года с уникальным цветом кузова и мощным турбомотором сменила владельца после пробега в 9300 км. Автомобиль ушел с аукциона за сумму, заметно ниже первоначальной цены. Почему владелец решился на такую сделку и что это говорит о рынке? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 09:54
Cupra Born 2026: обновленный дизайн, новые фары и бамперы на тестах в Испании
Cupra готовит второе обновление для Born. Прототип уже замечен на дорогах Испании. Внешние перемены стали заметнее, чем раньше. Производитель стремится приблизить стиль к новым моделям. Подробности о переменах пока держатся в секрете.Читать далее
-
10.12.2025, 09:23
KIA Bongo 4WD с жилым модулем для пятерых: автодом для любых условий
KIA Bongo 4WD с интегрированным модулем удивляет возможностями. Автодом рассчитан на пять человек. Внутри – современные решения для комфорта и автономии. Узнайте, чем выделяется эта модель среди других.Читать далее
-
10.12.2025, 08:59
Российский авторынок уходит в интернет: как дилеры и покупатели осваивают онлайн
Автомобильный рынок сильно меняется. Покупка машины переходит в онлайн. Дилеры осваивают новые форматы. Клиенты предпочитают общаться в чатах. Что ждет отрасль в будущем?Читать далее
-
10.12.2025, 08:36
Почему АвтоВАЗ не спешит создавать конкурента BMW X5 для российского рынка
Российский рынок премиальных внедорожников меняется. АвтоВАЗ способен создать конкурента BMW X5, но не торопится. Компания делает ставку на постепенное развитие. Первый шаг — запуск Lada Azimut. Следите за новостями, чтобы узнать о следующих планах.Читать далее
Похожие материалы UAZ, GAZ
-
10.12.2025, 11:52
Три штрафа, которые можно получить, просто разговаривая с инспектором ГАИ
Общение с инспектором может стоить дорого. Узнайте о трех частых нарушениях. Водители часто совершают эти ошибки. Незнание закона не освобождает от ответственности. Будьте готовы к любой ситуации.Читать далее
-
10.12.2025, 11:32
В этой ГАЗели можно жить: кухня, спальня и полноценный санузел
Российский автопром снова удивляет. Представлен новый автодом на базе ГАЗели. Внутри есть абсолютно все. Это компактное и удобное жилье. Узнайте, сколько стоит такой дом.Читать далее
-
10.12.2025, 11:25
Белорусский Geely против нового китайского - какой кроссовер выбрать в 2025 году
Выбираете новый кроссовер? Есть два интересных варианта. Один из Беларуси. Другой прямо из Китая. Они похожи, но очень разные. Разбираемся в деталях и ценах. Поможем сделать правильный выбор.Читать далее
-
10.12.2025, 11:04
Sollers назвал сроки выхода внедорожника ST9 который будут собирать на УАЗе
Sollers готовит к выходу новый внедорожник. Модель ST9 получит рамную конструкцию. Его будут собирать на мощностях УАЗа. Стали известны сроки начала продаж. Автомобиль предложат с двумя моторами. Цена пока не объявлена.Читать далее
-
10.12.2025, 10:48
Mercedes-Benz Sprinter 170 AWD 2024: дом на колесах с премиум-начинкой
Уникальный шанс приобрести Mercedes-Benz Sprinter 170 AWD 2024 года с профессиональной доработкой и премиальным оснащением. Внутри – максимум комфорта и технологий. Подробности о комплектации и возможностях – в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 10:19
Владелец Acura Integra Type S 2024 года проехал 9300 км и продал авто с большой скидкой
Редкая Acura Integra Type S 2024 года с уникальным цветом кузова и мощным турбомотором сменила владельца после пробега в 9300 км. Автомобиль ушел с аукциона за сумму, заметно ниже первоначальной цены. Почему владелец решился на такую сделку и что это говорит о рынке? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 09:54
Cupra Born 2026: обновленный дизайн, новые фары и бамперы на тестах в Испании
Cupra готовит второе обновление для Born. Прототип уже замечен на дорогах Испании. Внешние перемены стали заметнее, чем раньше. Производитель стремится приблизить стиль к новым моделям. Подробности о переменах пока держатся в секрете.Читать далее
-
10.12.2025, 09:23
KIA Bongo 4WD с жилым модулем для пятерых: автодом для любых условий
KIA Bongo 4WD с интегрированным модулем удивляет возможностями. Автодом рассчитан на пять человек. Внутри – современные решения для комфорта и автономии. Узнайте, чем выделяется эта модель среди других.Читать далее
-
10.12.2025, 08:59
Российский авторынок уходит в интернет: как дилеры и покупатели осваивают онлайн
Автомобильный рынок сильно меняется. Покупка машины переходит в онлайн. Дилеры осваивают новые форматы. Клиенты предпочитают общаться в чатах. Что ждет отрасль в будущем?Читать далее
-
10.12.2025, 08:36
Почему АвтоВАЗ не спешит создавать конкурента BMW X5 для российского рынка
Российский рынок премиальных внедорожников меняется. АвтоВАЗ способен создать конкурента BMW X5, но не торопится. Компания делает ставку на постепенное развитие. Первый шаг — запуск Lada Azimut. Следите за новостями, чтобы узнать о следующих планах.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве