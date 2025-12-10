Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

10 декабря 2025, 11:38

В России создали автодом на базе УАЗ Патриот с душем, туалетом и стиральной машиной

В России создали автодом на базе УАЗ Патриот с душем, туалетом и стиральной машиной

Уникальный кемпер «Навигатор» удивил оснащением и ценой — что внутри и почему его уже ждут

В России создали автодом на базе УАЗ Патриот с душем, туалетом и стиральной машиной

В России появился новый автодом на базе УАЗ Патриот. Внутри — душ, туалет, телевизор и даже стиральная машина. Цена стартует от 5,3 млн рублей. Чем удивил этот кемпер — читайте в материале.

В России появился новый автодом на базе УАЗ Патриот. Внутри — душ, туалет, телевизор и даже стиральная машина. Цена стартует от 5,3 млн рублей. Чем удивил этот кемпер — читайте в материале.

В Коломне компания «Автокемпер Пром» представила свежий взгляд на путешествия по России — компактный автодом «Навигатор», построенный на базе хорошо знакомого УАЗ «Патриот». Новинка сразу привлекла внимание автолюбителей благодаря сочетанию полного привода, богатого оснащения и относительно доступной цены. Базовая версия кемпера оценивается в 5,345 млн рублей, что делает его интересным вариантом для тех, кто мечтает о свободе передвижения без лишних компромиссов.

Фото: autocamper.pro

Габариты «Навигатора» позволяют уверенно чувствовать себя как на трассе, так и на проселке: длина — 5,4 метра, ширина — 2,1 метра, высота — 3,1 метра. При этом масса не превышает 2,5 тонны, а значит, управлять таким автодомом можно с обычными правами категории В. Внутри — все, что нужно для комфортной жизни в дороге: душ, туалет, холодильник, варочная панель, бойлер с двумя баками для воды, автономный отопитель, солнечные панели, люк с вентилятором, камера заднего вида и парковочные датчики.

Фото: autocamper.pro

Для тех, кто хочет большего, предусмотрены расширенные комплектации. В версии «Оптима» за 5,72 млн рублей добавлены прицепное устройство, дополнительный отопитель, тент-маркиза, лестница на крышу, рейлинги, усиленная защита бампера, телевизор, кондиционер в жилом отсеке и дизель-генератор. А топовая комплектация «Люкс» за 5,79 млн рублей порадует владельца стиральной машиной, кофеваркой и дополнительными светодиодными фарами.

Фото: autocamper.pro

Техническая часть кемпера не менее интересна. Под капотом — бензиновый двигатель объемом 2,7 литра мощностью 150 л.с., работающий в паре с механической коробкой передач. Полный привод, что особенно важно для путешествий по бездорожью. Передняя подвеска осталась стандартной, а сзади установлены усиленные рессоры и амортизаторы, чтобы справляться с дополнительной нагрузкой. Базовый бензобак рассчитан на 68 литров, но при желании можно установить дополнительный.

Фото: autocamper.pro

Внутреннее пространство продумано до мелочей: кресла трансформируются в кровать размером 1900 на 1000 мм, а в надстройке над кабиной оборудовано еще одно спальное место — 1900 на 1500 мм. Такой подход позволяет с комфортом разместиться небольшой семье или компании друзей.

Судя по всему, российский рынок давно ждал подобного решения — компактного, проходимого и по-настоящему домашнего автодома, который не боится ни трассы, ни бездорожья.

УАЗ, ГАЗ
