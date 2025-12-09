Этот российский погрузчик поднимает 1700 кг: что известно о новинке?

В России создали новый погрузчик «Универсал Robust» для трактора Solis

В России создали новый погрузчик. Он предназначен для тракторов Solis. Техника получила повышенный запас прочности. Грузоподъемность агрегата впечатляет. Узнайте больше о его характеристиках.

Российский рынок спецтехники пополнился интересной новинкой. Пермский завод «Большая земля» объявил о запуске производства нового фронтального погрузчика, получившего название «Универсал Robust». Эта модель специально разработана для совместной работы с трактором Solis 130, что расширяет функциональные возможности популярной агротехники.

Разработчики уделили особое внимание прочности и надежности конструкции. Как сообщает издание «Движок» со ссылкой на ассоциацию «Росспецмаш», для изготовления погрузчика используется высокопрочная сталь марки 09г2с. Инженеры заложили в конструкцию запас прочности на уровне +25%, что гарантирует долговечность оборудования даже при интенсивных нагрузках в сложных условиях эксплуатации.

Технические характеристики нового агрегата выглядят весьма достойно. «Универсал Robust» способен поднимать грузы весом до 1700 килограммов. Максимальная высота подъема стрелы достигает четырех метров, что позволяет выполнять широкий спектр задач, от погрузки сыпучих материалов в самосвалы до штабелирования грузов на складах. Эти параметры делают его универсальным инструментом для сельского хозяйства, строительства и коммунальных служб.

Еще одной важной особенностью является продуманная геометрия ковша. Угол его выворота составляет 74 градуса. По информации от производителя, такая конструкция обеспечивает полную и быструю выгрузку содержимого, будь то песок, зерно или снег. Это напрямую влияет на производительность и сокращает время рабочего цикла, что особенно ценится в аграрном секторе и на стройплощадках.

Появление такого навесного оборудования отечественного производства является важным событием для отрасли. Это не только способствует импортозамещению, но и предоставляет владельцам тракторов Solis доступное и качественное решение для расширения их возможностей. Завод «Большая земля» продолжает укреплять свои позиции на рынке, предлагая надежную технику, адаптированную под нужды российских потребителей.