9 декабря 2021, 17:03
В России создали самый быстрый стеклоподъемник в мире: вот как он работает
Авторы ютуб-канала «Гараж 54» продолжают совершенствовать советскую классику. Один имевшийся в наличии пневмобаллон они приспособили для автоматического открывания правой задней двери. Но и второй надолго без дела не остался.
Дарья Климова Фото: youtube.com / Гараж 54
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Но этого ребятам показалось мало, и они решили существенно увеличить скорость движения стекла. Усовершенствовав конструкцию при помощи шлангов и шаровых кранов, им удалось превратить стекло «Жигулей» в настоящую гильотину. Или в овощерезку. Но для стекла закончилось все печально.
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09.12.2021, 16:14
Машина застряла в реке в считанных метрах от края Ниагарского водопада (драматичное видео)
09.12.2021, 11:57
Очень странная и дорогая авария: Lotus атаковал фургон автошколы
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