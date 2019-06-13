13 июня 2019, 17:38
В России стали чаще покупать электрокары
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Рост интереса российских покупателей к автомобилям с электрической силовой установкой фиксируется уже не первый месяц. В абсолютном выражении цифры невелики, но в сравнении прошлогодними показателями продажи электрокаров увеличились в несколько раз.
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Первые российские серийные электрические ситикары Zetta сойдут с конвейера уже в нынешнем году. Тольяттинский ...Читать далее
Более половины продаж пришлось на электрический кроссовер Jaguar I-Pace, который завоевал множество престижных премий и наград, в частности был признан «Лучшим в мире автомобилем» 2019 года. С начала года в России был продан 61 экземпляр Jaguar I-Pace. Второе место занимает японский хэтчбек Nissan Leaf. На нем остановили свой выбор 35 покупателей. На третьем месте автомобили Tesla. Чаще покупали кроссоверы Model X (12 экз.). Шесть человек приобрели лифтбеки Model S, а двое - Model 3. Также в списке значатся электрические ситикары Renault Twizy (3 экз.).
Недавно стало известно, что российская компания Zetta уже в 2019 году планирует запустить в Тольятти серийное производство электрокаров собственной разработки. Тольяттинский электромобиль сможет разгоняться до 120 км/ч и преодолевать без подзарядки не менее 200 километров. Стоить новинка будет минимум 450 тысяч рублей. В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было объявлено, что из Фонда развития моногородов компания получит 49,5 млн рублей в качестве беспроцентного займа, сроком на 3 года и 3 месяца. Деньги пойдут на запуск серийного производства электромоторов.
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