13 июня 2019, 17:38

В России стали чаще покупать электрокары

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Рост интереса российских покупателей к автомобилям с электрической силовой установкой фиксируется уже не первый месяц. В абсолютном выражении цифры невелики, но в сравнении прошлогодними показателями продажи электрокаров увеличились в несколько раз.
В России стали чаще покупать электрокары
В России стали чаще покупать электрокары
В России стали чаще покупать электрокары
В России стали чаще покупать электрокары
В России стали чаще покупать электрокары
В России стали чаще покупать электрокары
В России стали чаще покупать электрокары
В России стали чаще покупать электрокары
В России стали чаще покупать электрокары
В России стали чаще покупать электрокары
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По данным аналитического агентства «Автостат» с января по май 2019 года российские дилеры реализовали 119 новых электрокаров или почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. За первые пять месяцев 2018 года в России был продан лишь 41 электрокар. 

Более половины продаж пришлось на электрический кроссовер Jaguar I-Pace, который завоевал множество престижных премий и наград, в частности был признан «Лучшим в мире автомобилем» 2019 года. С начала года в России был продан 61 экземпляр Jaguar I-Pace. Второе место занимает японский хэтчбек Nissan Leaf. На нем остановили свой выбор 35 покупателей. На третьем месте автомобили Tesla. Чаще покупали кроссоверы Model X (12 экз.). Шесть человек приобрели лифтбеки Model S, а двое - Model 3. Также в списке значатся электрические ситикары Renault Twizy (3 экз.).

Недавно стало известно, что российская компания Zetta уже в 2019 году планирует запустить в Тольятти серийное производство электрокаров собственной разработки. Тольяттинский электромобиль сможет разгоняться до 120 км/ч и преодолевать без подзарядки не менее 200 километров. Стоить новинка будет минимум 450 тысяч рублей. В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было объявлено, что из Фонда развития моногородов компания получит 49,5 млн рублей в качестве беспроцентного займа, сроком на 3 года и 3 месяца. Деньги пойдут на запуск серийного производства электромоторов.


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В России стали чаще покупать электрокары
{{material_126565}}По данным аналитического агентства «Автостат» с января по май 2019 года российские дилеры реализовали 119 новых электрокаров или почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. За первые пять месяцев 2018 года в России был продан лишь 41 электрокар. Более половины продаж пришлось на электрический кроссовер Jaguar I-Pace, который завоевал множество престижных премий и наград, в частности был признан «Лучшим в мире автомобилем» 2019 года. С начала года в России был продан 61 экземпляр Jaguar I-Pace. Второе место занимает японский хэтчбек Nissan Leaf. На нем остановили свой выбор 35 покупателей. На третьем месте автомобили Tesla. Чаще покупали кроссоверы Model X (12 экз.). Шесть человек приобрели лифтбеки Model S, а двое - Model 3. Также в списке значатся электрические ситикары Renault Twizy (3 экз.).Недавно стало известно, что российская компания Zetta уже в 2019 году планирует запустить в Тольятти серийное производство электрокаров собственной разработки. Тольяттинский электромобиль сможет разгоняться до 120 км/ч и преодолевать без подзарядки не менее 200 километров. Стоить новинка будет минимум 450 тысяч рублей. В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было объявлено, что из Фонда развития моногородов компания получит 49,5 млн рублей в качестве беспроцентного займа, сроком на 3 года и 3 месяца. Деньги пойдут на запуск серийного производства электромоторов.
2019-06-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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