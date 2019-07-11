11 июля 2019, 16:12

В России стали реже менять автомобили

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За первое полугодие 2019-го средний срок владения автомобилем до первой перепродажи увеличился до 75 месяцев. (6,3 года). Примечательно, что по итогам прошлого года этот показатель составлял 73 месяца.

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По данным аналитического агентства «Автостат», причина этому – низкая покупательская способность и повышение цен на автомобили. Так, за 5 лет стоимость новых машин выросла в среднем на 60%.

За первые 5 месяцев в России было продано новых автомобилей на сумму 963 млрд рублей, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом большая часть суммы – 867 млрд рублей – приходится на покупку машин иностранного производства.

Напомним, что по состоянию на начало 2019 года самый большой парк иномарок находится в Москве – 3,1 млн единиц. В общей же сложности в столице числится около 3,7 млн легковых автомобилей. Таким образом, на долю иномарок приходится почти 84%.


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В России стали реже менять автомобили
{{material_126869}} По данным аналитического агентства «Автостат», причина этому – низкая покупательская способность и повышение цен на автомобили. Так, за 5 лет стоимость новых машин выросла в среднем на 60%.За первые 5 месяцев в России было продано новых автомобилей на сумму 963 млрд рублей, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом большая часть суммы – 867 млрд рублей – приходится на покупку машин иностранного производства.Напомним, что по состоянию на начало 2019 года самый большой парк иномарок находится в Москве – 3,1 млн единиц. В общей же сложности в столице числится около 3,7 млн легковых автомобилей. Таким образом, на долю иномарок приходится почти 84%.
2019-07-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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