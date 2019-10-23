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23 октября 2019, 15:01

В России стало еще на 53 дилера меньше

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За последние три месяца число дилерских центров в России сократилось с 3 376 в середине июля до 3 323 к середине октября. Всего же с начала года в нашей стране закрылись 127 дилеров.
В России стало еще на 53 дилера меньше

Фото взято из открытых источников

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По состоянию на середину июля в России насчитывается 3376 официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию ...
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» в рамках исследования российского авторынка выяснили, что по состоянию на середину октября 2019 года число дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей сократилось до 3 323 единиц. В январе в стране работали еще 3 450 дилеров, а в июле – 3 376. 

Отчасти сокращение числа автосалонов объясняется проблемами Ravon и отказом Ford от продаж в России легковых автомобилей. Так из-за приостановки продаж в нашей стране автомобилей Ravon (в мае 2018 года), марка не досчиталась 70 дилеров. Но сейчас продажи возобновились и, как сообщили в самой компании, в ближайшее время количество дилеров Ravon будет только расти. Ford с начала года потерял 48 дилеров, весной он объявил об уходе из отечественного легкового сегмента. Кроме того, дилерская сеть Lifan сократилась на 35 представительств, Chery – потерял 14 дилеров, GM-АвтоВАЗ лишился 8, а FAW - 6 автосалонов.

С другой стороны, ряд брендов серьезно расширили дилерские сети. Например, Haval заключил договоры с 41 дилером. У Changan прибавилось 16 дилеров, у Geely – 8, а у DFM – 7. Отечественная Lada, обладающая самой масштабной  в стране дилерской сетью, приросла еще 6 дилерами. На столько же автосалонов стало больше у Mitsubishi. «Семья» Suzuki  пополнилась 5 дилерскими центрами, а Audi и Kia прибавили по 4 компании.

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Цитата:| Кому: Костя Добрый день! Благодарим за Ваш отзыв. Мы очень рады, что у Вас остались положительные впечатления после посещения нашего дилерского центра! Мы всегда Вам рады, приезжайте ещё.
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Цитата:| Кому: Sanych_65 Субару действительно непросто продать и эксплуатировать, зато знакомые хвалят, что качественная машинка, не подводит, да и вообще комфортный. Хотя опять же от модели зависит
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В России стало еще на 53 дилера меньше
{{material_127064}}Специалисты аналитического агентства «Автостат» в рамках исследования российского авторынка выяснили, что по состоянию на середину октября 2019 года число дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей сократилось до 3 323 единиц. В январе в стране работали еще 3 450 дилеров, а в июле – 3 376. Отчасти сокращение числа автосалонов объясняется проблемами Ravon и отказом Ford от продаж в России легковых автомобилей. Так из-за приостановки продаж в нашей стране автомобилей Ravon (в мае 2018 года), марка не досчиталась 70 дилеров. Но сейчас продажи возобновились и, как сообщили в самой компании, в ближайшее время количество дилеров Ravon будет только расти. Ford с начала года потерял 48 дилеров, весной он объявил об уходе из отечественного легкового сегмента. Кроме того, дилерская сеть Lifan сократилась на 35 представительств, Chery – потерял 14 дилеров, GM-АвтоВАЗ лишился 8, а FAW - 6 автосалонов.С другой стороны, ряд брендов серьезно расширили дилерские сети. Например, Haval заключил договоры с 41 дилером. У Changan прибавилось 16 дилеров, у Geely – 8, а у DFM – 7. Отечественная Lada, обладающая самой масштабной  в стране дилерской сетью, приросла еще 6 дилерами. На столько же автосалонов стало больше у Mitsubishi. «Семья» Suzuki  пополнилась 5 дилерскими центрами, а Audi и Kia прибавили по 4 компании.
2019-10-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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