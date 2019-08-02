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2 августа 2019, 13:11

В России стало меньше дилеров. Чем это грозит покупателям?

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По состоянию на середину июля в России насчитывается 3376 официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых машин. В январе показатель составлял 3450 салонов. Таким образом, за 6 месяцев 74 предприятия прекратили свою работу.

По данным аналитического агентства «Автостат», снижение количества центров объясняется тем, что было заключено 239 новых дилерских контрактов, расторгнуто — 313. Наибольшие потери у китайских марок: Lifan, Chery, Ravon и Geely. Кроме того, закрываются дилерские центры нишевых брендов, не имеющих локализации в России.

Конечно, сокращение дилерской сети идет не такими быстрыми темпами, как буквально пару лет назад. Так, по данным ассоциации Российские автодилеры, в 2015 году прекратили работу около 700 центров. Тем не менее, тенденция спада пока не прекращается.

В России стало меньше дилеров Чем это грозит покупателям
В России стало меньше дилеров Чем это грозит покупателям
В России стало меньше дилеров Чем это грозит покупателям
В России стало меньше дилеров Чем это грозит покупателям
В России стало меньше дилеров Чем это грозит покупателям
В России стало меньше дилеров Чем это грозит покупателям
В России стало меньше дилеров Чем это грозит покупателям
В России стало меньше дилеров Чем это грозит покупателям
В России стало меньше дилеров Чем это грозит покупателям
В России стало меньше дилеров Чем это грозит покупателям
В России стало меньше дилеров Чем это грозит покупателям
В России стало меньше дилеров Чем это грозит покупателям

Почему дилерские центры в России закрываются?

В период наивысшего подъема рынка размер дилерских сетей формировался в условиях продажи почти 3 миллионов новых автомобилей ежегодно. На сегодняшний день после драматического падения рынка наблюдается ситуация диспропорции количества автосалонов и их реальных объемов продаж.

По данным на конец июня 2019 года рынок новых легковых автомобилей сократился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если доходность автобизнеса продолжит снижаться, количество дилеров в ближайшей перспективе будет только уменьшаться. Чтобы удержаться на плаву, дилерским центрам нужно будет менять вектор направления: развивать продажи автомобилей с пробегом, дополнительных услуг и финансовых продуктов.

Наряду с этим, политика большинства дистрибьютеров, направленная на извлечение максимальной прибыли на падающем рынке, способствует снижению доходов и приводит к банкротству занятые в авторитейле компании. Все это в целом негативно сказывается на состоянии автосалонов.

Денис Петрунин генеральный директор группы компаний «АвтоСпецЦентр» « Предпосылок для роста дилерских сетей в России нет. Крупные холдинги будут работать в обычном режиме, а вот открытие новых дилерских центров больше не привлекает участников отрасли, так как рынок предъявляет игрокам строгие требования к эффективности, а сроки окупаемости новых проектов увеличиваются »
Денис Петрунин генеральный директор группы компаний «АвтоСпецЦентр»
По мнению специалистов отрасли, выжившим автосалонам в сложившейся экономической ситуации придется непросто: необходимо гибко подстраиваться к изменениям рынка, своевременно реагировать на любые запросы потребителей, вносить корректировки в текущие операционные процессы, находить новые направления бизнеса и возможности для роста. Все более значимую роль будут играть сообщества дилеров как площадок по обмену опытом и координации взаимодействия с дистрибьюторами и госструктурами, например, Российская ассоциация автодилеров (РОАД).

Как это скажется на покупателях?

Безусловно, плохо. Сокращение количества дилеров имеет негативное воздействие на экономику страны и создает меньше предложений для конечных покупателей.

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В условиях жесткой конкуренции за клиентов происходит деформация дилерской сети. Автосалоны, особенно крупные, вынуждены генерировать трафик с помощью агрессивной рекламы, предлагая большую выгоду при покупке автомобиля. В то же время каждая «выгодная» сделка нагружается финансовыми продуктами, не имеющими значимой потребительской ценности, и это искажает нормальную систему рыночных продаж.

Если раньше основным направлением конкуренции между дилерами был уровень удовлетворенности клиента, то сегодня - это привлекательность фейкового скидочного предложения. В результате, не имея возможности напрямую заработать на марже с продаж автомобилей, дилеры вынуждены зарабатывать на иных продуктах, зачастую не несущих реальной ценности для клиента.

В тоже время, в долгосрочной перспективе уменьшение количества дилеров может стабилизировать рынок, и потребитель больше приобретет, нежели потеряет. Специалисты пытаются в этом видеть позитивный момент, мол, покинут рынок самые слабые игроки. Получается, что после окончательного завершения кризиса автомобильный бизнес России выйдет на принципиально новый уровень качества. А, может, потребитель наоборот вновь столкнется с дефицитом новых машин и мест на сервисе «официалов».

Илья Пименов, исполнительный директор ГК «БИЗНЕС КАР» « По нашим прогнозам, в 2019 году показатель продаж новых автомобилей будет близок к уровню прошлого года. Возможен небольшой рост, наиболее заметный скачок можно ожидать в сегменте автомобилей стоимостью до 1,5 млн рублей. Остальные тенденции будут зависеть от политики дистрибьюторов и изменения экономической ситуации в стране. Если в 2020-2021 гг. экономика стабилизируется, а потребительское благосостояние начнет расти, можно будет рассчитывать на то, что сокращение количества игроков авторынка прекратится »
Илья Пименов, исполнительный директор ГК «БИЗНЕС КАР»
  С учетом того, что покупательская способность населения уже значительно снизилась и восстановления ее ждать пока не приходится, оставшегося количества дилерских центров вполне достаточно, чтобы обеспечить спрос. Некоторые участники авторитейла перепрофилируют свои салоны, например, под сервисные станции. Иные – просто закроются. В тоже время действительно здоровая конкуренция порождает качество. Так что при отсутствии помощи государства и кардинального изменения ситуации на авторынке России потребитель почувствует на себе эффект от сокращения дилерской сети.

Арина Милая
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В России стало меньше дилеров. Чем это грозит покупателям?
По данным аналитического агентства «Автостат», снижение количества центров объясняется тем, что было заключено 239 новых дилерских контрактов, расторгнуто — 313. Наибольшие потери у китайских марок: Lifan, Chery, Ravon и Geely. Кроме того, закрываются дилерские центры нишевых брендов, не имеющих локализации в России.Конечно, сокращение дилерской сети идет не такими быстрыми темпами, как буквально пару лет назад. Так, по данным ассоциации Российские автодилеры, в 2015 году прекратили работу около 700 центров. Тем не менее, тенденция спада пока не прекращается.{{gallery_230}}Почему дилерские центры в России закрываются?В период наивысшего подъема рынка размер дилерских сетей формировался в условиях продажи почти 3 миллионов новых автомобилей ежегодно. На сегодняшний день после драматического падения рынка наблюдается ситуация диспропорции количества автосалонов и их реальных объемов продаж. По данным на конец июня 2019 года рынок новых легковых автомобилей сократился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если доходность автобизнеса продолжит снижаться, количество дилеров в ближайшей перспективе будет только уменьшаться. Чтобы удержаться на плаву, дилерским центрам нужно будет менять вектор направления: развивать продажи автомобилей с пробегом, дополнительных услуг и финансовых продуктов. Наряду с этим, политика большинства дистрибьютеров, направленная на извлечение максимальной прибыли на падающем рынке, способствует снижению доходов и приводит к банкротству занятые в авторитейле компании. Все это в целом негативно сказывается на состоянии автосалонов.{{person_255_Предпосылок для роста дилерских сетей в России нет. Крупные холдинги будут работать в обычном режиме, а вот открытие новых дилерских центров больше не привлекает участников отрасли, так как рынок предъявляет игрокам строгие требования к эффективности, а сроки окупаемости новых проектов увеличиваются}} По мнению специалистов отрасли, выжившим автосалонам в сложившейся экономической ситуации придется непросто: необходимо гибко подстраиваться к изменениям рынка, своевременно реагировать на любые запросы потребителей, вносить корректировки в текущие операционные процессы, находить новые направления бизнеса и возможности для роста. Все более значимую роль будут играть сообщества дилеров как площадок по обмену опытом и координации взаимодействия с дистрибьюторами и госструктурами, например, Российская ассоциация автодилеров (РОАД).Как это скажется на покупателях?Безусловно, плохо. Сокращение количества дилеров имеет негативное воздействие на экономику страны и создает меньше предложений для конечных покупателей. {{material_127055}} В условиях жесткой конкуренции за клиентов происходит деформация дилерской сети. Автосалоны, особенно крупные, вынуждены генерировать трафик с помощью агрессивной рекламы, предлагая большую выгоду при покупке автомобиля. В то же время каждая «выгодная» сделка нагружается финансовыми продуктами, не имеющими значимой потребительской ценности, и это искажает нормальную систему рыночных продаж. Если раньше основным направлением конкуренции между дилерами был уровень удовлетворенности клиента, то сегодня - это привлекательность фейкового скидочного предложения. В результате, не имея возможности напрямую заработать на марже с продаж автомобилей, дилеры вынуждены зарабатывать на иных продуктах, зачастую не несущих реальной ценности для клиента.В тоже время, в долгосрочной перспективе уменьшение количества дилеров может стабилизировать рынок, и потребитель больше приобретет, нежели потеряет. Специалисты пытаются в этом видеть позитивный момент, мол, покинут рынок самые слабые игроки. Получается, что после окончательного завершения кризиса автомобильный бизнес России выйдет на принципиально новый уровень качества. А, может, потребитель наоборот вновь столкнется с дефицитом новых машин и мест на сервисе «официалов». {{person_256_По нашим прогнозам, в 2019 году показатель продаж новых автомобилей будет близок к уровню прошлого года. Возможен небольшой рост, наиболее заметный скачок можно ожидать в сегменте автомобилей стоимостью до 1,5 млн рублей. Остальные тенденции будут зависеть от политики дистрибьюторов и изменения экономической ситуации в стране. Если в 2020-2021 гг. экономика стабилизируется, а потребительское благосостояние начнет расти, можно будет рассчитывать на то, что сокращение количества игроков авторынка прекратится}}  С учетом того, что покупательская способность населения уже значительно снизилась и восстановления ее ждать пока не приходится, оставшегося количества дилерских центров вполне достаточно, чтобы обеспечить спрос. Некоторые участники авторитейла перепрофилируют свои салоны, например, под сервисные станции. Иные – просто закроются. В тоже время действительно здоровая конкуренция порождает качество. Так что при отсутствии помощи государства и кардинального изменения ситуации на авторынке России потребитель почувствует на себе эффект от сокращения дилерской сети.
2019-08-02
Автор: Арина Милая
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