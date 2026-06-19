Какой город стал главным рекордсменом по росту электрозаправок в России, а где владельцы платят больше всего

В России стало на 20% больше электрозаправок: где рост максимальный

Аналитики 2ГИС зафиксировали заметный скачок числа электрозаправок в городах России. За год их стало больше на 20%, а в некоторых регионах темпы еще выше. Почему это важно для водителей, где зарядка дешевле, а где дороже - рассказываем подробно. Мало кто знает, что в небольших городах динамика опережает даже столицу.

Аналитики 2ГИС зафиксировали заметный скачок числа электрозаправок в городах России. За год их стало больше на 20%, а в некоторых регионах темпы еще выше. Почему это важно для водителей, где зарядка дешевле, а где дороже - рассказываем подробно. Мало кто знает, что в небольших городах динамика опережает даже столицу.

Быстрый рост числа электрозаправок в России напрямую влияет на удобство эксплуатации электромобилей и расширяет возможности для автомобилистов, которые задумываются о переходе на экологичный транспорт. За последний год, как рассказали 110km.ru в пресс-службе 2ГИС, количество общедоступных станций зарядки увеличилось на 20%. Это не просто цифра - для многих водителей теперь стало проще планировать поездки и не переживать о поиске свободной розетки.

Москва по-прежнему удерживает лидерство по числу электрозаправок: в июне 2026 года в столице работает более 1 100 станций, что на 37,5% больше, чем год назад. Санкт-Петербург тоже не отстает - почти 400 ЭЗС, прирост за год составил 22,5%. Красноярск замыкает тройку лидеров с 180 станциями и ростом на 7,8%. Но настоящим рекордсменом стал Новосибирск: здесь за год число зарядных точек выросло на 70,6% - с 85 до 145. Южно-Сахалинск также выделяется: несмотря на скромные размеры, город обогнал многие миллионники по количеству и темпам прироста (+15%).

Фото: 2ГИС

Интересно, что в небольших городах динамика еще выше. Например, в Кирове за год число ЭЗС выросло на 118,2% (с 11 до 24), в Нижнем Тагиле - вдвое (с 6 до 12), а в Оренбурге - на 76,9% (до 23 станций). Это говорит о том, что электромобили становятся все более доступными не только в мегаполисах, но и в регионах. Как отмечают специалисты 2ГИС, информация о новых станциях поступает как от партнерских сетей, так и от собственных сотрудников, которые регулярно обновляют данные на местах.

Стоимость зарядки - еще один важный вопрос для владельцев электромобилей. В десятке крупнейших городов средняя цена варьируется от 10 до 20 рублей за кВт/ч. Самая высокая стоимость зафиксирована в Краснодаре - 20 рублей за кВт/ч. За год заметнее всего подорожала зарядка в Уфе (+28,6%) и Челябинске (+14,3%). В то же время в Санкт-Петербурге, Казани, Южно-Сахалинске и Красноярске тарифы остались прежними. Самая доступная зарядка - в Красноярске, где средняя цена составляет 10 рублей за кВт/ч.

Фото: 2ГИС

Для поиска ближайшей электрозаправки в 2ГИС достаточно ввести запрос «станции зарядки электромобилей» или «электрозарядка». Сервис показывает не только расположение, но и тип разъема, стоимость и даже занятость терминала в реальном времени. Это особенно удобно для тех, кто планирует дальние поездки или только присматривается к покупке электрокара.

Стоит отметить, что развитие инфраструктуры для электромобилей в России идет на фоне общемировых тенденций. Например, в Европе продажи электрокаров растут быстрее, чем в США и Китае, что подробно разбиралось в материале о глобальных трендах рынка электромобилей. Российский рынок пока только набирает обороты, но уже сейчас видно, что спрос на зарядные станции и электромобили будет только увеличиваться.

В заключение важно добавить несколько фактов: по данным на июнь 2026 года, в России насчитывается более 3 000 общедоступных электрозаправок; большинство новых станций открывается в городах с населением от 100 тысяч человек; среднее время зарядки на быстрых терминалах составляет 30-40 минут. Развитие инфраструктуры позволяет не только снизить зависимость от традиционного топлива, но и поддерживает тренд на экологичность и технологичность в автотранспорте. Для автомобилистов это означает больше свободы выбора и меньше ограничений при эксплуатации электромобиля.