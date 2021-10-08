В России станут собирать меньше автомобилей Volkswagen и Skoda
В компании заверили, что будут постоянно следить за ситуацией и оперативно корректировать производственный график. Как только вопрос с поставками удастся урегулировать, объемы производства обязательно увеличат, чтобы в полной мере удовлетворить существующий спрос.
Сокращение производства затронуло не только российские автозаводы. Официально объявлено, что с 18 октября из-за недостатка электронных компонентов будет существенно сокращено производство автомобилей Skoda в Чехии (вплоть до полной остановки). Такое положение дел продлится, как минимум, до конца 2021 года.
- 1 125 000 РSkoda Octavia 2018 в Москве
- 1 050 000 РSkoda Octavia RS 2012 в Москве
- 2 750 000 РSkoda Octavia RS 2017 в Москве
- 2 750 000 РSkoda Octavia RS 2018 в Москве
- 1 650 000 РSkoda Octavia RS 2014 в Москве
- 1 450 000 РVolkswagen Tiguan 2014 в Москве
- 1 025 000 РVolkswagen Tiguan 2012 в Москве
- 2 999 000 РSkoda Kodiaq 2020 в Москве
- 1 795 000 РSkoda Octavia 2017 в Москве
- 1 250 000 РSkoda Rapid 2019 в Москве
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