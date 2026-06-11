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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

11 июня 2026, 07:37

В России стартовал прием заказов на Esteo MX: полный привод, три экрана и голосовое управление

В России стартовал прием заказов на Esteo MX: полный привод, три экрана и голосовое управление

Новый кроссовер Esteo MX уже можно заказать - что важно знать сейчас

В России стартовал прием заказов на Esteo MX: полный привод, три экрана и голосовое управление

В России начался прием заявок на Esteo MX - первый кроссовер отечественного премиального бренда. Модель выделяется полным приводом, тремя экранами и современными технологиями. Почему этот автомобиль может изменить рынок и какие детали стоит учесть - разбираемся в материале. Мало кто знает, но для российских условий подготовили особые опции.

В России начался прием заявок на Esteo MX - первый кроссовер отечественного премиального бренда. Модель выделяется полным приводом, тремя экранами и современными технологиями. Почему этот автомобиль может изменить рынок и какие детали стоит учесть - разбираемся в материале. Мало кто знает, но для российских условий подготовили особые опции.

Российские автолюбители получили возможность оформить предварительный заказ на Esteo MX - первый кроссовер новой премиальной марки Esteo. Это событие может стать заметным для рынка, ведь модель сочетает полный привод, расширенный набор электронных ассистентов и три экрана на передней панели. Как отмечают представители бренда, продажи стартуют уже летом, а дилерская сеть охватывает более 80 городов страны - от Калининграда до Владивостока.

Пока стоимость новинки держится в секрете, но желающие уже могут оставить заявку у официальных дилеров. Производитель обещает, что обслуживание будет организовано через собственный склад запчастей, что должно упростить эксплуатацию и снизить риски ожидания деталей. Внешне Esteo MX выделяется матричными фарами, массивными колесными арками и светодиодной лентой длиной 3,5 метра сзади, состоящей из 472 элементов. Клиренс в 200 мм и полный привод делают кроссовер подходящим для российских дорог и бездорожья.

В основе автомобиля лежит платформа Chery E0X. Габариты: длина - 4775 мм, ширина - 1890 мм, высота - 1725 мм, колесная база - 2800 мм. Для кузова используется оцинкованная сталь (кроме крыши), что должно повысить стойкость к коррозии. Покупателям предложат три цвета: белый «Аструм», черный «Сагиттариус» и серый «Фантом». В зависимости от комплектации устанавливаются диски 19 или 20 дюймов. Силовой каркас рассчитан на нагрузку до 10 тонн, что говорит о высоком уровне пассивной безопасности.

Салон Esteo MX выполнен в двух вариантах - черном и коричневом. В отделке применяются кожа, алькантара и декоративные вставки с текстурой дерева. Центральное место занимает 15,6-дюймовый мультимедийный дисплей с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Для водителя предусмотрена цифровая приборная панель 10,25 дюйма, а у пассажира - отдельный 12,3-дюймовый экран с Bluetooth. В салоне установлен двухспицевый руль, а селектор автомата вынесен на рулевую колонку. Контурная подсветка поддерживает 256 цветов, а количество кнопок на руле увеличено специально для российского рынка.

Передние сиденья оснащены электроприводом, подогревом, вентиляцией и функцией массажа. Аудиосистема включает 21 динамик, а для водителя предусмотрен режим прослушивания через динамики в подголовнике. В списке опций - ионизация и ароматизация воздуха с тремя ароматами, беспроводная зарядка на 50 Вт с охлаждением, обновление ПО «по воздуху», охлаждаемый бокс в подлокотнике и панорамная крыша с электроприводом люка и шторки. Управлять рядом функций можно голосом: система напомнит о забытом телефоне и позволит регулировать климат через мобильное приложение.

Для российского климата Esteo MX получил «теплый пакет»: обогрев руля, лобового стекла, зеркал, форсунок и всех сидений, увеличенный бачок омывателя (7 литров), штатную систему очистки камеры заднего вида, автоматическое открытие багажника и дистанционный запуск двигателя. Топливный бак рассчитан на 55 литров бензина АИ-95.

Под капотом - двухлитровый турбомотор мощностью 197 л.с. и 375 Н·м, восьмиступенчатый автомат и постоянный полный привод. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 9,2 секунды. За безопасность отвечает комплекс из более 20 электронных ассистентов: адаптивный круиз-контроль, распознавание знаков, автономная парковка, удержание в полосе, экстренное торможение, круговой обзор на 540 градусов с функцией «прозрачного шасси» и мониторинг слепых зон.

Сборка Esteo MX ведется по полному циклу с сваркой и окраской кузова. За акустический комфорт отвечает двойное остекление. За доплату доступен салон из кожи Nappa. Как пишет Autonews, гибридные кроссоверы Exlantix ET, которые также входят в линейку Esteo, недавно проехали более 730 км без дозаправки и подзарядки, что может указывать на серьезные амбиции бренда в сегменте дальнобойных автомобилей.

Для сравнения, недавно на рынке появился еще один интересный кроссовер - Citroen C5X с турбомотором, который уже доступен у дилеров и может повлиять на расстановку сил среди новых моделей. Подробнее о его особенностях можно узнать в материале о запуске Citroen C5X в России.

Появление Esteo MX с таким набором опций и адаптацией под российские условия может стать заметным шагом для премиального сегмента. Модель сочетает современные технологии, высокий уровень комфорта и безопасности, а также учитывает специфику эксплуатации в России. Это может привлечь внимание тех, кто ищет не только статус, но и практичность в одном автомобиле.

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