Полноприводные БАЗ: зачем стране еще один грузовик? Ответ удивит даже скептиков

В России стартовал выпуск новых грузовиков БАЗ 6х6 для экстремальных условий

В Шушарах началось производство отечественных грузовиков БАЗ 6х6. Мощности завода позволяют выпускать до 2000 машин в год. В 2026 году планируется собрать 600 автомобилей. Подробности - в нашем материале.

На территории производственного комплекса АО «Романов» в Шушарах официально стартовало серийное производство новых российских грузовых автомобилей БАЗ с полным приводом. Как сообщает Автостат, предприятие приступило к выпуску сразу нескольких модификаций: в линейке представлены шасси, самосвалы, тягачи и машины с бортовой платформой. Все они построены на базе колесной формулы 6х6, что обеспечивает высокую проходимость даже в самых сложных условиях.

Инженеры сделали ставку на независимую пружинную подвеску и внушительный дорожный просвет - 400 мм. Такой подход позволяет автомобилям БАЗ уверенно чувствовать себя на бездорожье, в карьерах, на строительных площадках и в отдаленных регионах страны. Машины рассчитаны на эксплуатацию в суровых климатических условиях, где обычная техника часто бессильна.

По информации Автостата, в 2026 году на заводе планируют собрать до 600 грузовиков БАЗ. Однако мощности предприятия позволяют увеличить этот показатель более чем втрое - до 2000 единиц ежегодно. На сегодняшний день на производстве занято свыше 800 сотрудников, а сеть дилерских и сервисных центров насчитывает 60 точек по всей России.

В компании подчеркивают, что запуск серийного производства - важный шаг для отечественного автопрома. Новые грузовики БАЗ призваны заменить импортные аналоги, которые ранее доминировали в сегменте тяжелой техники для сложных условий эксплуатации. Особое внимание уделяется адаптации машин под российские реалии: от усиленной рамы до систем, рассчитанных на экстремальные температуры и тяжелые дорожные условия.