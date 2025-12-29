Полноприводные БАЗ: зачем стране еще один грузовик? Ответ удивит даже скептиков

29 декабря 2025, 10:29
В России стартовал выпуск новых грузовиков БАЗ 6х6 для экстремальных условий
В России стартовал выпуск новых грузовиков БАЗ 6х6 для экстремальных условий
В Шушарах началось производство отечественных грузовиков БАЗ 6х6. Мощности завода позволяют выпускать до 2000 машин в год. В 2026 году планируется собрать 600 автомобилей. Подробности - в нашем материале.
На территории производственного комплекса АО «Романов» в Шушарах официально стартовало серийное производство новых российских грузовых автомобилей БАЗ с полным приводом. Как сообщает Автостат, предприятие приступило к выпуску сразу нескольких модификаций: в линейке представлены шасси, самосвалы, тягачи и машины с бортовой платформой. Все они построены на базе колесной формулы 6х6, что обеспечивает высокую проходимость даже в самых сложных условиях.
Инженеры сделали ставку на независимую пружинную подвеску и внушительный дорожный просвет - 400 мм. Такой подход позволяет автомобилям БАЗ уверенно чувствовать себя на бездорожье, в карьерах, на строительных площадках и в отдаленных регионах страны. Машины рассчитаны на эксплуатацию в суровых климатических условиях, где обычная техника часто бессильна.
По информации Автостата, в 2026 году на заводе планируют собрать до 600 грузовиков БАЗ. Однако мощности предприятия позволяют увеличить этот показатель более чем втрое - до 2000 единиц ежегодно. На сегодняшний день на производстве занято свыше 800 сотрудников, а сеть дилерских и сервисных центров насчитывает 60 точек по всей России.
В компании подчеркивают, что запуск серийного производства - важный шаг для отечественного автопрома. Новые грузовики БАЗ призваны заменить импортные аналоги, которые ранее доминировали в сегменте тяжелой техники для сложных условий эксплуатации. Особое внимание уделяется адаптации машин под российские реалии: от усиленной рамы до систем, рассчитанных на экстремальные температуры и тяжелые дорожные условия.
Похожие материалы
-
29.12.2025, 12:30
Ford F-150 PowerBoost показал невероятную скорость в гонке с конкурентами на четверть мили
Четыре популярных пикапа сошлись в захватывающем заезде на четверть мили. Испытания включали старт с хода и проверку максимальной скорости. Ford F-150 PowerBoost удивил результатом. Кто оказался быстрее - интрига сохраняется до конца. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 12:18
Рендер BMW 5 Series 2027 удивил сходством с премиальной Skoda
В сети появился рендер обновленного BMW 5 Series 2027 модельного года. Его передняя часть вызвала споры из-за схожести с моделями Skoda. Ожидается, что серийная версия получит иной стиль и новые технологии. Подробности о будущих изменениях пока держатся в секрете. Автомобиль дебютирует не раньше 2026 года.Читать далее
-
29.12.2025, 12:11
Jeep Grand Cherokee Trackhawk с 1800 л.с.: ускорение и рекорды на дрэг-стрипе
Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2018 года получил серьезные доработки и теперь выдает 1800 л.с. Его динамика поражает даже опытных автолюбителей. Узнайте, насколько быстро этот внедорожник разгоняется на прямой. В материале - реальные замеры и впечатления от заезда.Читать далее
-
29.12.2025, 12:02
Какие новые автомобили выйдут в 2026 году в Европе и мире
В 2026 году мировые автопроизводители удивят множеством премьер. Электромобили займут ключевые позиции. Но и классические моторы не сдадут позиций. Ожидаются интересные новинки от Audi, BMW, VW, Porsche и других. Какие модели появятся — узнаете в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 11:33
Российский электромобиль Атом и гигафабрика: как меняется рынок электротранспорта
В России началось производство электромобиля Атом. Открыта первая гигафабрика аккумуляторов. Зарядные станции появляются в новых регионах. Электротранспорт становится все доступнее. Как это повлияет на рынок — читайте в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 11:01
В России к 2028 году появятся первые прототипы полностью автономных автомобилей
В ближайшие годы в России ожидаются серьезные перемены на дорогах. Власти готовят запуск новых технологий. Подробности о планах по внедрению беспилотников держатся в секрете. Не все эксперты верят в такие сроки.Читать далее
-
29.12.2025, 10:46
Все бывшие иностранные автозаводы в России заработают до лета 2026 года
В России готовят масштабный запуск простаивающих автозаводов. Власти обещают перезапустить все площадки к лету 2026 года. Подробности о новых владельцах и планах по увеличению производства. Как изменится рынок - читайте в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 10:18
Avatr 12 выходит на российский рынок с футуристическим дизайном и премиум-комфортом
Avatr 12 уже в России. Электрокар поражает внешностью и оснащением. Внутри - атмосфера космического корабля. Технологии и комфорт на новом уровне. Чем еще удивит премиальный фастбек - в нашем обзоре.Читать далее
-
29.12.2025, 10:02
В России до сих пор ездят 3 миллиона советских машин и автобусов
В стране все еще зарегистрированы миллионы советских авто. Их доля в парке удивляет. Какие типы транспорта держатся дольше всех? Эксперты раскрыли неожиданные детали.Читать далее
-
29.12.2025, 09:25
Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval Jolion: какой кроссовер тратит меньше топлива
Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval Jolion обновились в 2025 году. Оба кроссовера обещают экономичность, но различия в моторах и коробках влияют на расход. Какой из них окажется выгоднее для ежедневных поездок? Ответ не так очевиден, как кажется.Читать далее
Похожие материалы
-
29.12.2025, 12:30
Ford F-150 PowerBoost показал невероятную скорость в гонке с конкурентами на четверть мили
Четыре популярных пикапа сошлись в захватывающем заезде на четверть мили. Испытания включали старт с хода и проверку максимальной скорости. Ford F-150 PowerBoost удивил результатом. Кто оказался быстрее - интрига сохраняется до конца. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 12:18
Рендер BMW 5 Series 2027 удивил сходством с премиальной Skoda
В сети появился рендер обновленного BMW 5 Series 2027 модельного года. Его передняя часть вызвала споры из-за схожести с моделями Skoda. Ожидается, что серийная версия получит иной стиль и новые технологии. Подробности о будущих изменениях пока держатся в секрете. Автомобиль дебютирует не раньше 2026 года.Читать далее
-
29.12.2025, 12:11
Jeep Grand Cherokee Trackhawk с 1800 л.с.: ускорение и рекорды на дрэг-стрипе
Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2018 года получил серьезные доработки и теперь выдает 1800 л.с. Его динамика поражает даже опытных автолюбителей. Узнайте, насколько быстро этот внедорожник разгоняется на прямой. В материале - реальные замеры и впечатления от заезда.Читать далее
-
29.12.2025, 12:02
Какие новые автомобили выйдут в 2026 году в Европе и мире
В 2026 году мировые автопроизводители удивят множеством премьер. Электромобили займут ключевые позиции. Но и классические моторы не сдадут позиций. Ожидаются интересные новинки от Audi, BMW, VW, Porsche и других. Какие модели появятся — узнаете в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 11:33
Российский электромобиль Атом и гигафабрика: как меняется рынок электротранспорта
В России началось производство электромобиля Атом. Открыта первая гигафабрика аккумуляторов. Зарядные станции появляются в новых регионах. Электротранспорт становится все доступнее. Как это повлияет на рынок — читайте в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 11:01
В России к 2028 году появятся первые прототипы полностью автономных автомобилей
В ближайшие годы в России ожидаются серьезные перемены на дорогах. Власти готовят запуск новых технологий. Подробности о планах по внедрению беспилотников держатся в секрете. Не все эксперты верят в такие сроки.Читать далее
-
29.12.2025, 10:46
Все бывшие иностранные автозаводы в России заработают до лета 2026 года
В России готовят масштабный запуск простаивающих автозаводов. Власти обещают перезапустить все площадки к лету 2026 года. Подробности о новых владельцах и планах по увеличению производства. Как изменится рынок - читайте в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 10:18
Avatr 12 выходит на российский рынок с футуристическим дизайном и премиум-комфортом
Avatr 12 уже в России. Электрокар поражает внешностью и оснащением. Внутри - атмосфера космического корабля. Технологии и комфорт на новом уровне. Чем еще удивит премиальный фастбек - в нашем обзоре.Читать далее
-
29.12.2025, 10:02
В России до сих пор ездят 3 миллиона советских машин и автобусов
В стране все еще зарегистрированы миллионы советских авто. Их доля в парке удивляет. Какие типы транспорта держатся дольше всех? Эксперты раскрыли неожиданные детали.Читать далее
-
29.12.2025, 09:25
Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval Jolion: какой кроссовер тратит меньше топлива
Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval Jolion обновились в 2025 году. Оба кроссовера обещают экономичность, но различия в моторах и коробках влияют на расход. Какой из них окажется выгоднее для ежедневных поездок? Ответ не так очевиден, как кажется.Читать далее