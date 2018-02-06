6 февраля 2018, 17:55
В России стартовал выпуск DW Hower H5
С конвейера завода «Ставрополь-Авто» сошли первые внедорожники DW Hower H5. Автомобиль является лицензионной копией легендарного китайского Great Wall Hover H5. Новинка поступит в салоны дилеров в конце февраля.
Выпуск внедорожников DW Hower H5 проходит методом крупноузловой сборки из готовых машинокомплектов, которые закупаются напрямую у компании Great Wall. H5 стал второй моделью автозавода. Летом 2017 года «Ставрополь-Авто» начал выпускать его «младшего брата» – кроссовер DW Hower H3. Оба автомобиля оснащаются одинаковыми двигателями (бензиновыми турбомоторами 2,0 литра, 150 л.с.) и коробками передач (6-МКПП). Привод – задний или полный.
DW Hower H5 доступен в трех уровнях оснащения по цене от 1 219 000 до 1 499 000 рублей. Базовая заднеприводная версия включает две подушки безопасности, систему стабилизации, круиз-контроль и климат-контроль, электропривод зеркал. В более дорогих версиях появляется подключаемых полный привод, литые диски, дополнительные подушки, парктроники и кожаный салон.
Завод «Ставрополь-Авто» расположен в Михайловске Ставропольского края. Предприятие создано в 2016 году при участии трех инвесторов: Мухадина Дерева из Derways, оффшорной компании Intercar Invest Establishment из Лихтенштейна, Абубакара Арсамакова из Московского индустриального банка. Эксклюзивным дистрибьютором марки DW в России является компания «Чайна Автомаркет»
Комплектации и технические характеристики
|Great Wall H5 TD Velour 2.0 MT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|150
|Объем двигателя
|1996
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|8.9
|Загородный цикл
|7.6
|Смешанный цикл
|8.4
|Топливо
|ДТ
|Все характеристики
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