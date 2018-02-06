6 февраля 2018, 17:55

В России стартовал выпуск DW Hower H5

С конвейера завода «Ставрополь-Авто» сошли первые внедорожники DW Hower H5. Автомобиль является лицензионной копией легендарного китайского Great Wall Hover H5. Новинка поступит в салоны дилеров в конце февраля.
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В России стартовал выпуск DW Hower H5 Great Wall H5
Выпуск внедорожников DW Hower H5 проходит методом крупноузловой сборки из готовых машинокомплектов, которые закупаются напрямую у компании Great Wall. H5 стал второй моделью автозавода. Летом 2017 года «Ставрополь-Авто» начал выпускать его «младшего брата» – кроссовер DW Hower H3. Оба автомобиля оснащаются одинаковыми двигателями (бензиновыми турбомоторами 2,0 литра, 150 л.с.) и коробками передач (6-МКПП). Привод – задний или полный.

DW Hower H5 доступен в трех уровнях оснащения по цене от 1 219 000 до 1 499 000 рублей. Базовая заднеприводная версия включает две подушки безопасности, систему стабилизации, круиз-контроль и климат-контроль, электропривод зеркал. В более дорогих версиях появляется подключаемых полный привод, литые диски, дополнительные подушки, парктроники и кожаный салон.

Завод «Ставрополь-Авто» расположен в Михайловске Ставропольского края. Предприятие создано в 2016 году при участии трех инвесторов: Мухадина Дерева из Derways, оффшорной компании Intercar Invest Establishment из Лихтенштейна, Абубакара Арсамакова из Московского индустриального банка. Эксклюзивным дистрибьютором марки DW в России является компания «Чайна Автомаркет»

Комплектации и технические характеристики

Great Wall H5 TD Velour 2.0 MT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин150
Объем двигателя1996
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл8.9
Загородный цикл7.6
Смешанный цикл8.4
ТопливоДТ
Все характеристики
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| Кому: Юрий Поддержу ваш отзыв. Единственное что от себя все-таки добавил бы, это то, что слабоват он по мощности. Машина здоровенная, а лошадок 105 только. Просто есть с чем сравнить - тойота тундра на фирме тоже есть. Вот там мощная машина и надежная. А китаец он хоть и по цене вышел в раза два дешевле ...
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В России стартовал выпуск DW Hower H5
Выпуск внедорожников DW Hower H5 проходит методом крупноузловой сборки из готовых машинокомплектов, которые закупаются напрямую у компании Great Wall. H5 стал второй моделью автозавода. Летом 2017 года «Ставрополь-Авто» начал выпускать его «младшего брата» – кроссовер DW Hower H3. Оба автомобиля оснащаются одинаковыми двигателями (бензиновыми турбомоторами 2,0 литра, 150 л.с.) и коробками передач (6-МКПП). Привод – задний или полный.DW Hower H5 доступен в трех уровнях оснащения по цене от 1 219 000 до 1 499 000 рублей. Базовая заднеприводная версия включает две подушки безопасности, систему стабилизации, круиз-контроль и климат-контроль, электропривод зеркал. В более дорогих версиях появляется подключаемых полный привод, литые диски, дополнительные подушки, парктроники и кожаный салон.Завод «Ставрополь-Авто» расположен в Михайловске Ставропольского края. Предприятие создано в 2016 году при участии трех инвесторов: Мухадина Дерева из Derways, оффшорной компании Intercar Invest Establishment из Лихтенштейна, Абубакара Арсамакова из Московского индустриального банка. Эксклюзивным дистрибьютором марки DW в России является компания «Чайна Автомаркет»
2018-02-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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