16 сентября 2019, 16:06
В России стартовала сборка купе-кроссовера Haval F7x
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Фото: Китайские автомобили
На заводе Haval в Тульской области стартовало серийное производство второй модели – купеобразного кроссовера Haval F7x. К настоящему моменту собрано уже порядка 250 автомобилей.
Фото: Китайские автомобили
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Цены объявят чуть позже – в октябре. Несмотря на техническую схожесть Haval F7x оценят немного дороже Haval F7, но топовая версия не должна стоить более 2 млн рублей, чтобы сохранить ценовое преимущество перед моделями европейских и корейских брендов.
Тестовая сборка Haval F7x стартовала еще в июле. Оба кроссовера Haval F7 и Haval F7x будут выпускать на тульском заводе на одной производственной линии. Судя по опубликованному ранее ОТТС, Haval F7x разделит моторную гамму со своим «братом» Haval F7. Купе-кроссоверу положены те же наддувные агрегаты объемом 1,5 литра (150 л.с.) и 2,0 литра (190 л.с.). Оба двигателя сочетаются с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.
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Тест-драйв Haval H6 Coupe: знает себе цену
02.07.2018, 09:15
Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
23.12.2016, 07:16
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
25.09.2016, 20:05
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Можно закрывать завод.=) )
Я своим H9 очень доволен, с 17г не подводил еще. В качество китайцев уже давно поверил, думаю, кому-то просто время нужно, лояльность еще вырастет.
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
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