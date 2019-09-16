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16 сентября 2019, 16:06

В России стартовала сборка купе-кроссовера Haval F7x

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Фото: Китайские автомобили
На заводе Haval в Тульской области стартовало серийное производство второй модели – купеобразного кроссовера Haval F7x. К настоящему моменту собрано уже порядка 250 автомобилей.
В России стартовала сборка купе кроссовера Haval F7x

Фото: Китайские автомобили

Ранее мы писали
Компания Haval готовится вывести на российский рынок новый стильный кроссовер Haval F7x. В базе Росстандарта ...
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В распоряжении портала «Китайские автомобили» оказалась фотография заводской парковки, на которой выстроились рядами белые и черные кроссоверы Haval F7x. По информации одного из сотрудников тульского предприятия, на сегодняшний день собрано уже не менее 250 экземпляров Haval F7x. Можно предположить, что в ближайшее время в дилерских шоу-румах появятся первые демонстрационные образцы.

Цены объявят чуть позже – в октябре. Несмотря на техническую схожесть Haval F7x оценят немного дороже Haval F7, но топовая версия не должна стоить более 2 млн рублей, чтобы сохранить ценовое преимущество перед моделями европейских и корейских брендов.

Тестовая сборка Haval F7x стартовала еще в июле. Оба кроссовера Haval F7 и Haval F7x будут выпускать на тульском заводе на одной производственной линии. Судя по опубликованному ранее ОТТС, Haval F7x разделит моторную гамму со своим «братом» Haval F7. Купе-кроссоверу положены те же наддувные агрегаты объемом 1,5 литра (150 л.с.) и 2,0 литра (190 л.с.). Оба двигателя сочетаются с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Haval открыл завод и назвал цену F7
Можно закрывать завод.=) )
Сергей
Haval расширяет дилерскую сеть
Я своим H9 очень доволен, с 17г не подводил еще. В качество китайцев уже давно поверил, думаю, кому-то просто время нужно, лояльность еще вырастет.
Ярослав
Обновленный Haval H9: первые фото
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
Игнатий Пантелеев
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В России стартовала сборка купе-кроссовера Haval F7x
{{material_127454}}В распоряжении портала «Китайские автомобили» оказалась фотография заводской парковки, на которой выстроились рядами белые и черные кроссоверы Haval F7x. По информации одного из сотрудников тульского предприятия, на сегодняшний день собрано уже не менее 250 экземпляров Haval F7x. Можно предположить, что в ближайшее время в дилерских шоу-румах появятся первые демонстрационные образцы.Цены объявят чуть позже – в октябре. Несмотря на техническую схожесть Haval F7x оценят немного дороже Haval F7, но топовая версия не должна стоить более 2 млн рублей, чтобы сохранить ценовое преимущество перед моделями европейских и корейских брендов.Тестовая сборка Haval F7x стартовала еще в июле. Оба кроссовера Haval F7 и Haval F7x будут выпускать на тульском заводе на одной производственной линии. Судя по опубликованному ранее ОТТС, Haval F7x разделит моторную гамму со своим «братом» Haval F7. Купе-кроссоверу положены те же наддувные агрегаты объемом 1,5 литра (150 л.с.) и 2,0 литра (190 л.с.). Оба двигателя сочетаются с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.
2019-09-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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