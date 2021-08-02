В России стартовала сборка новой модели Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
В списке доступного оборудования появятся новейшие системы безопасности и помощи водителю в составе комплекса Drive Wise, электронный парковочный тормоз, система дистанционного запуска двигателя, а также модернизированная мультимедийная информационно-развлекательная система с экраном диагональю 10,25 дюйма. Кроме того, обновленный Cerato станет первым автомобилем Kia на российском рынке, который получит новый логотип бренда. А до конца 2021 года новая эмблема украсит еще 11 моделей.
В моторной гамме сохранились прежние надежные и неприхотливые двигатели MPI объемом 1,6 литра (128 л.с.) и 2,0 литра (150 л.с.). Младший двигатель работает в паре с МКПП или 6-диапазонным «автоматом», старший – только с АКПП. Подробную информацию о комплектациях и ценах обещают раскрыть позднее.
- 1 367 000 РKIA Cerato 2019 в Москве
- 1 899 807 РKIA Cerato 2020 в Москве
- 954 900 РKIA Cerato 2014 в Москве
- 1 045 000 РKIA Cerato 2017 в Москве
- 1 080 000 РKIA Cerato 2019 в Москве
- 1 199 990 РKIA Cerato 2018 в Москве
- 910 000 РKIA Cerato 2014 в Москве
- 740 000 РKIA Cerato 2011 в Москве
- 1 255 000 РKIA Cerato 2017 в Москве
- 1 280 000 РKIA Cerato 2017 в Москве
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