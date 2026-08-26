Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Дарья Климова

26 августа 2026, 14:16

В России стартовали крупные распродажи авто с пробегом со скидками до 30%

В России стартовали крупные распродажи авто с пробегом со скидками до 30%

Почему лизинговые компании массово снижают цены на автомобили - подробности

В России стартовали крупные распродажи авто с пробегом со скидками до 30%

В стране начались масштабные акции по распродаже автомобилей. Скидки достигают рекордных значений. Новые условия действуют ограниченное время. Подробности - в нашем материале.

В стране начались масштабные акции по распродаже автомобилей. Скидки достигают рекордных значений. Новые условия действуют ограниченное время. Подробности - в нашем материале.

На российском рынке автомобилей с пробегом наблюдается заметное оживление: лизинговые компании начали предлагать значительные скидки на транспорт из своих парков. По информации Автоновости дня, максимальный размер дисконта на легковые машины сейчас достигает 30%, однако условия варьируются в зависимости от продавца и типа сделки.

До конца августа «РЕСО-Лизинг» реализует легковые и легкий коммерческий транспорт с понижением цены до 20%, если покупатель приобретает технику одним лотом на сумму не менее 30 миллионов рублей. Важно, что такие условия действуют только при полной оплате сразу, а при оформлении лизинга скидка не предоставляется. Для грузовых автомобилей и спецтехники в этой компании дисконт может доходить до 30%.

Компания «Альфа-Лизинг» с апреля проводит собственную акцию: скидки до 30% распространяются на легковые, грузовые автомобили, коммерческий транспорт, прицепы, полуприцепы, спецтехнику и оборудование из собственного парка. Покупатели могут выбрать как лизинг, так и прямую покупку. Размер скидки определяется индивидуально и зависит от количества приобретаемых единиц. Программа действует до конца августа 2026 года.

В «ВТБ Лизинг» также доступны предложения со скидкой до 10% на ограниченный перечень автомобилей с пробегом. На сайте компании отмечены отдельные модели, на которые распространяется эта акция.

Еще одна программа действует у CARCADE: в конце мая компания снизила цены более чем на 400 транспортных средств из своего парка, включая легковые, коммерческие автомобили и спецтехнику. Скидка достигает 10%, а условия сохраняются до конца 2026 года. Покупка возможна как в лизинг, так и по договору купли-продажи.

Параллельно с этим растет объем лизинга автомобилей с пробегом. По данным «Газпромбанк Автолизинга» и агентства НАПИ, за первые шесть месяцев 2026 года российские компании приобрели в лизинг почти 70 тысяч новых и подержанных легковых машин, что на 5,4% больше, чем годом ранее. Особенно заметен рост в сегменте автомобилей с пробегом: за полгода их количество увеличилось почти на 45% - с 14,1 до 20,4 тысячи единиц. При этом выдача новых легковых машин снизилась на 5,3%.

Доля лизинга в корпоративных продажах подержанных легковых автомобилей за год выросла на 8,5 процентного пункта и достигла 34,6%. Для новых машин этот показатель составил 61,8% - плюс 2,9 процентного пункта.

В июне 2026 года компании оформили в лизинг 4 тысячи легковых автомобилей с пробегом, что на 63,5% больше, чем в июне прошлого года. В то же время количество новых машин, переданных в лизинг за месяц, снизилось почти на 6%.

Среди подержанных автомобилей, которые чаще всего выбирают для лизинга, лидируют марки LADA, Haval, Kia, Chery и Exeed. В топ-5 моделей вошли LADA Granta, Exeed LX, Kia Rio, Haval Jolion и Jaecoo J7.

Ранее стало известно, что на вторичном рынке впервые за долгое время японские бренды обогнали российские по доле продаж автомобилей с пробегом. Несмотря на это, общий объем рынка продолжает расти.

Упомянутые марки: Haval, KIA, Chery, EXEED, Jaecoo
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