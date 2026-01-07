Почему инспекторы уделяют особое внимание сезонности резины этой зимой

В России стартовали масштабные проверки шин: что грозит нарушителям в 2026 году

В январе 2026 года инспекторы начали массовые проверки шин. Водителей ждут новые требования. Нарушения могут привести к серьезным последствиям. Подробности о рейдах и наказаниях - в нашем материале.

С наступлением января 2026 года на российских дорогах стартовала новая волна проверок, связанных с сезонностью автомобильных шин. Инспекторы уделяют особое внимание соответствию резины времени года, а для водителей, игнорирующих правила, предусмотрены не только штрафы, но и более серьезные меры, сообщает Avtospravochnaya.com.

С 2023 года в перечне неисправностей, закрепленном в приложении к ПДД, четко определены требования к сезонности шин. В летние месяцы - с июня по август - запрещено использовать шипованные покрышки на любых транспортных средствах. В зимний период - с декабря по февраль - легковые автомобили и грузовики до 3,5 тонн обязаны быть оснащены зимней резиной. При этом все колеса должны быть обуты в одинаковые шины: нельзя сочетать зимние и летние, а также шипованные и нешипованные покрышки на одном автомобиле.

В 2026 году эти правила действуют по всей стране без исключений. Если водитель нарушает сезонность, ему грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ. Однако на этом последствия не заканчиваются. Инспектор может потребовать устранить нарушение - например, заменить летние шины на зимние или снять шипы летом. Если требование не выполнено в установленный срок, регистрация автомобиля может быть аннулирована.

Особое внимание уделяется тем, кто игнорирует предписания инспекторов. В случае невыполнения законных требований, на водителя составляется административный материал по статье 19.3 КоАП РФ. Это может привести к штрафу до 4 тысяч рублей, обязательным работам или даже административному аресту сроком до 15 суток. Подобная практика уже применяется к тем, кто повторно ездит без страховки или с другими неисправностями.

В январе 2026 года особое внимание уделяется южным регионам страны. В Сочи и на дорогах к Красной Поляне инспекторы массово проверяют автомобили на соответствие сезонности шин. После аномальных снегопадов и многочисленных аварий, связанных с летней резиной, водителей без зимних шин попросту не пропускают дальше, разворачивая обратно. В ряде случаев штрафы не выписывают, но движение по маршруту запрещают до устранения нарушения.

Определить тип шин инспекторы могут визуально - по маркировке, наличию символов M+S или снежинки на боковине. Проверки проводятся как в рамках обычных остановок, так и в ходе целевых рейдов. Водителям рекомендуется заранее позаботиться о смене резины, чтобы избежать неприятных последствий и не стать участником дорожных происшествий.

Таким образом, в 2026 году требования к сезонности шин стали не только формальностью, но и реальным инструментом обеспечения безопасности на дорогах. Нарушения теперь чреваты не только штрафами, но и более серьезными санкциями, вплоть до ареста. Следить за состоянием резины - не просто рекомендация, а необходимость для всех автомобилистов.