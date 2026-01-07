Почему инспекторы уделяют особое внимание сезонности резины этой зимой

7 января 2026, 13:54
В России стартовали масштабные проверки шин: что грозит нарушителям в 2026 году
В январе 2026 года инспекторы начали массовые проверки шин. Водителей ждут новые требования. Нарушения могут привести к серьезным последствиям. Подробности о рейдах и наказаниях - в нашем материале.
С наступлением января 2026 года на российских дорогах стартовала новая волна проверок, связанных с сезонностью автомобильных шин. Инспекторы уделяют особое внимание соответствию резины времени года, а для водителей, игнорирующих правила, предусмотрены не только штрафы, но и более серьезные меры, сообщает Avtospravochnaya.com.
С 2023 года в перечне неисправностей, закрепленном в приложении к ПДД, четко определены требования к сезонности шин. В летние месяцы - с июня по август - запрещено использовать шипованные покрышки на любых транспортных средствах. В зимний период - с декабря по февраль - легковые автомобили и грузовики до 3,5 тонн обязаны быть оснащены зимней резиной. При этом все колеса должны быть обуты в одинаковые шины: нельзя сочетать зимние и летние, а также шипованные и нешипованные покрышки на одном автомобиле.
В 2026 году эти правила действуют по всей стране без исключений. Если водитель нарушает сезонность, ему грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ. Однако на этом последствия не заканчиваются. Инспектор может потребовать устранить нарушение - например, заменить летние шины на зимние или снять шипы летом. Если требование не выполнено в установленный срок, регистрация автомобиля может быть аннулирована.
Особое внимание уделяется тем, кто игнорирует предписания инспекторов. В случае невыполнения законных требований, на водителя составляется административный материал по статье 19.3 КоАП РФ. Это может привести к штрафу до 4 тысяч рублей, обязательным работам или даже административному аресту сроком до 15 суток. Подобная практика уже применяется к тем, кто повторно ездит без страховки или с другими неисправностями.
В январе 2026 года особое внимание уделяется южным регионам страны. В Сочи и на дорогах к Красной Поляне инспекторы массово проверяют автомобили на соответствие сезонности шин. После аномальных снегопадов и многочисленных аварий, связанных с летней резиной, водителей без зимних шин попросту не пропускают дальше, разворачивая обратно. В ряде случаев штрафы не выписывают, но движение по маршруту запрещают до устранения нарушения.
Определить тип шин инспекторы могут визуально - по маркировке, наличию символов M+S или снежинки на боковине. Проверки проводятся как в рамках обычных остановок, так и в ходе целевых рейдов. Водителям рекомендуется заранее позаботиться о смене резины, чтобы избежать неприятных последствий и не стать участником дорожных происшествий.
Таким образом, в 2026 году требования к сезонности шин стали не только формальностью, но и реальным инструментом обеспечения безопасности на дорогах. Нарушения теперь чреваты не только штрафами, но и более серьезными санкциями, вплоть до ареста. Следить за состоянием резины - не просто рекомендация, а необходимость для всех автомобилистов.
Похожие материалы
-
07.01.2026, 16:01
Психологические уловки инспекторов: как не стать жертвой на дороге
Встреча с инспектором может обернуться неожиданным стрессом. Важно знать, как вести себя уверенно. Психологические приемы часто используются для давления. Разберем, как не попасться на уловки.Читать далее
-
07.01.2026, 15:32
Подержанный Geely Atlas: страшно или выгодно? Честный отзыв владельца о надёжности и нюансах
Год эксплуатации подержанного Geely Atlas в провинции — без поломок, но с нюансами. Владелец делится честным отчётом: от скрипящих колодок до мультимедиа, которая «забывает» музыку. Стоит ли бояться «китайца» с пробегом?Читать далее
-
07.01.2026, 06:42
Контрольный разряд: как электромобиль Zeekr 001 пережил русскую зиму
Владелец Zeekr 001 испытал электромобиль в суровой зиме и на трассе. Он проехал из Челябинска в Батуми и обратно. В пути возникли неожиданные сложности с зарядкой. Зимой расход энергии вырос почти вдвое. Некоторые детали эксплуатации удивили даже опытного автолюбителя.Читать далее
-
06.01.2026, 23:34
Контрактные моторы и коробки: почему замена может обернуться проблемой для автовладельца
Контрактные агрегаты часто скрывают дефекты и юридические ловушки. Проверка не всегда помогает. Ремонт оригинала может быть дороже, но безопаснее. Не все продавцы честны. Выбор между риском и затратами остается за владельцем.Читать далее
-
06.01.2026, 23:22
Когда менять воздушный фильтр и почему это важно для двигателя
Многие водители недооценивают роль воздушного фильтра. Его состояние напрямую влияет на работу мотора. Несвоевременная замена может привести к серьезным поломкам. В статье раскрыты нюансы выбора и обслуживания фильтра. Узнайте, как избежать лишних затрат.Читать далее
-
06.01.2026, 23:15
С 2026 года штраф за тонировку коснется всех автомобилей в России
Водителей ждут новые правила с 2026 года. Изменения затронут даже временно ввезенные авто. Штрафы станут неизбежными для всех. Неожиданные детали в законе удивят многих. Проверьте, что грозит вашему автомобилю.Читать далее
-
06.01.2026, 14:46
Европейский автодом на базе Mercedes-Benz Sprinter удивляет простором и уютом
Жизнь в автодоме давно стала трендом в США, но теперь и Европа не отстает. Голландская компания Off-Grid Campers создала уникальный дом на колесах на базе Mercedes-Benz Sprinter. В нем нет компромиссов между комфортом и мобильностью. Чем удивляет этот проект? Читайте далее.Читать далее
-
06.01.2026, 13:59
Sony и Honda показали кроссовер Afeela SUV на CES 2026 в Лас-Вегасе
Sony Honda Mobility удивила публику на CES 2026 новым прототипом Afeela SUV. Компания раскрыла детали о развитии линейки электромобилей. В центре внимания - инновации и свежий подход к будущему транспорта. Ожидания от новинки высоки, но рынок США не так прост.Читать далее
-
06.01.2026, 13:08
Лучшие японские эндуро мотоциклы до 500 тысяч рублей для бездорожья
Японские эндуро мотоциклы до 500 тысяч рублей удивляют сочетанием цены и надежности. В материале - критерии выбора, список топовых моделей и советы по покупке. Неожиданные нюансы, которые важно учесть при выборе. Подробности - внутри.Читать далее
-
06.01.2026, 09:26
Пять невероятных автодомов на базе УАЗ: от космической буханки до итальянской матрешки
УАЗ давно перестал быть просто утилитарным автомобилем. Некоторые энтузиасты и компании создают на его базе настоящие дома на колесах. В подборке - пять самых необычных и дорогих кемперов, которые удивят даже бывалых автолюбителей. Узнайте, как изменился привычный УАЗ и почему за ним охотятся в Европе.Читать далее
