Почему инспекторы уделяют особое внимание сезонности резины этой зимой

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

7 января 2026, 13:54

В России стартовали масштабные проверки шин: что грозит нарушителям в 2026 году

В России стартовали масштабные проверки шин: что грозит нарушителям в 2026 году

Почему инспекторы уделяют особое внимание сезонности резины этой зимой

В России стартовали масштабные проверки шин: что грозит нарушителям в 2026 году

В январе 2026 года инспекторы начали массовые проверки шин. Водителей ждут новые требования. Нарушения могут привести к серьезным последствиям. Подробности о рейдах и наказаниях - в нашем материале.

В январе 2026 года инспекторы начали массовые проверки шин. Водителей ждут новые требования. Нарушения могут привести к серьезным последствиям. Подробности о рейдах и наказаниях - в нашем материале.

С наступлением января 2026 года на российских дорогах стартовала новая волна проверок, связанных с сезонностью автомобильных шин. Инспекторы уделяют особое внимание соответствию резины времени года, а для водителей, игнорирующих правила, предусмотрены не только штрафы, но и более серьезные меры, сообщает Avtospravochnaya.com.

С 2023 года в перечне неисправностей, закрепленном в приложении к ПДД, четко определены требования к сезонности шин. В летние месяцы - с июня по август - запрещено использовать шипованные покрышки на любых транспортных средствах. В зимний период - с декабря по февраль - легковые автомобили и грузовики до 3,5 тонн обязаны быть оснащены зимней резиной. При этом все колеса должны быть обуты в одинаковые шины: нельзя сочетать зимние и летние, а также шипованные и нешипованные покрышки на одном автомобиле.

В 2026 году эти правила действуют по всей стране без исключений. Если водитель нарушает сезонность, ему грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ. Однако на этом последствия не заканчиваются. Инспектор может потребовать устранить нарушение - например, заменить летние шины на зимние или снять шипы летом. Если требование не выполнено в установленный срок, регистрация автомобиля может быть аннулирована.

Особое внимание уделяется тем, кто игнорирует предписания инспекторов. В случае невыполнения законных требований, на водителя составляется административный материал по статье 19.3 КоАП РФ. Это может привести к штрафу до 4 тысяч рублей, обязательным работам или даже административному аресту сроком до 15 суток. Подобная практика уже применяется к тем, кто повторно ездит без страховки или с другими неисправностями.

В январе 2026 года особое внимание уделяется южным регионам страны. В Сочи и на дорогах к Красной Поляне инспекторы массово проверяют автомобили на соответствие сезонности шин. После аномальных снегопадов и многочисленных аварий, связанных с летней резиной, водителей без зимних шин попросту не пропускают дальше, разворачивая обратно. В ряде случаев штрафы не выписывают, но движение по маршруту запрещают до устранения нарушения.

Определить тип шин инспекторы могут визуально - по маркировке, наличию символов M+S или снежинки на боковине. Проверки проводятся как в рамках обычных остановок, так и в ходе целевых рейдов. Водителям рекомендуется заранее позаботиться о смене резины, чтобы избежать неприятных последствий и не стать участником дорожных происшествий.

Таким образом, в 2026 году требования к сезонности шин стали не только формальностью, но и реальным инструментом обеспечения безопасности на дорогах. Нарушения теперь чреваты не только штрафами, но и более серьезными санкциями, вплоть до ареста. Следить за состоянием резины - не просто рекомендация, а необходимость для всех автомобилистов.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Какой компактный кроссовер стоит покупать на вторичке в 2026 году?
С 2026 года штраф за тонировку коснется всех автомобилей в России
Jetour T2 с классическим автоматом: испытания на сибирских дорогах и вне их
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владивосток Республика Башкортостан Тула
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться