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11 октября 2019, 00:28

В России стартовали продажи 258-сильного Volkswagen Amarok

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Российские дилеры начали принимать заказы на Volkswagen Amarok в самой мощной модификации с новым 3,0-литровым турбодизелем V6 TDI мощностью 258 лошадиных сил. Стоит такой пикап минимум 3 474 900 рублей.
В России стартовали продажи 258 сильного Volkswagen Amarok

Фото взято из открытых источников

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До сих пор в российскую моторную гамму Volkswagen Amarok входили только две 2,0-литровые дизельные «четверки»: 2.0 TDI и 2.0 biTDI. Теперь на вершине расположился 3,0-литровый V6 TDI мощностью 258 л.с. Благодаря системе Overboost мощность агрегата может кратковременно возрастать до 272 сил. В паре с новым двигателем работает 8-диапазонный «автомат» и система полного привода.

Базовой для нового мотора стала комплектация Highline. Список стандартного оборудования включает в себя би-ксеноновые фары со светодиодными ресничками, электропривод и обогрев боковых зеркал, камеру заднего вида «RearView» и парктроники по кругу, темный тканевый салон с контрастной серой прострочкой и 18-дюймовые легкосплавные колесные диски. Цены начинаются от 3 474 900 рублей.

Volkswagen Amarok следующего поколения появится не раньше, чем через три года. Ожидается, что он разделит большинство узлов и агрегатов с новым Ford Ranger. В линейку моторов войдет бензиновая битурбо «шестерка» и объемом 2,7 литра и дизельный 3.0 V6.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Amarok
Купил амарок 55000 пробег в остальном он в максималке акп 180 + кожа , крышка , пороги, обшивка кузова, коврики, фар коп ., ..........и тд- сев в него я влюбился - решает все !!!!!!!-в салоне комфортно -привык мин за 15-ситуация на дороге прогнозируема заранее-благодаря высокой посадке.В кузове жить ...
Серый Фил
Mercedes-Benz X-Class против VW Amarok
Ну а вывод то какой? Что лучше Амарок или новый Мерседес? Сравнения характеристик недостаточно, такие автомобили надо тестировать очень подробно, желательно с нагрузкой и по бездорожью.
Василий
VW Amarok и Toyota HiLux
ржунимагу...движка того амарока при внедорожной эксплуатации хватает только ежели давишь на тапку как сумасшедший...таперича подогнали на автомате, мабуть и получше будет...по цене они одинаковы с хаем, вот только доедет ли то колеса до Парижу- фиг его знает...ИМХО - не доедет, особливо, ежели туда "свиней" ...
ole0666
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В России стартовали продажи 258-сильного Volkswagen Amarok
{{material_127529}}До сих пор в российскую моторную гамму Volkswagen Amarok входили только две 2,0-литровые дизельные «четверки»: 2.0 TDI и 2.0 biTDI. Теперь на вершине расположился 3,0-литровый V6 TDI мощностью 258 л.с. Благодаря системе Overboost мощность агрегата может кратковременно возрастать до 272 сил. В паре с новым двигателем работает 8-диапазонный «автомат» и система полного привода.Базовой для нового мотора стала комплектация Highline. Список стандартного оборудования включает в себя би-ксеноновые фары со светодиодными ресничками, электропривод и обогрев боковых зеркал, камеру заднего вида «RearView» и парктроники по кругу, темный тканевый салон с контрастной серой прострочкой и 18-дюймовые легкосплавные колесные диски. Цены начинаются от 3 474 900 рублей.Volkswagen Amarok следующего поколения появится не раньше, чем через три года. Ожидается, что он разделит большинство узлов и агрегатов с новым Ford Ranger. В линейку моторов войдет бензиновая битурбо «шестерка» и объемом 2,7 литра и дизельный 3.0 V6.
2019-10-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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