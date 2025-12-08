Забудьте о пыли и бактериях: Suzutec представил новые фильтры для Suzuki

В России стартовали продажи автомобильных фильтров Suzutec для машин Suzuki

В России появился новый бренд автокомпонентов. Компания Suzutec начала продажи фильтров. Они предназначены для автомобилей Suzuki. Предлагаются разные типы изделий. Производитель обещает высокое качество. Гарантия на продукцию составляет один год.

В России появился новый бренд автокомпонентов. Компания Suzutec начала продажи фильтров. Они предназначены для автомобилей Suzuki. Предлагаются разные типы изделий. Производитель обещает высокое качество. Гарантия на продукцию составляет один год.

Российский рынок автозапчастей пополнился новым игроком. Компания «Сузуки Мотор Рус» официально объявила о запуске продаж автомобильных фильтров под собственным брендом Suzutec. Эта новость, как сообщает издание Движок, станет приятным сюрпризом для владельцев автомобилей японской марки Suzuki, которые теперь получают доступ к компонентам, разработанным специально для их машин.

Запуск новой линейки продукции является стратегическим шагом компании, направленным на укрепление позиций на рынке послепродажного обслуживания. В условиях постоянно меняющейся конъюнктуры и сложностей с поставками, наличие фирменных расходников напрямую от представительства дает автовладельцам уверенность в качестве и совместимости деталей.

Ассортимент и особенности фильтров Suzutec

На начальном этапе для заказа доступны две ключевые категории фильтров: воздушные и салонные. Именно эти компоненты играют важнейшую роль в обеспечении правильной работы двигателя и поддержании здорового микроклимата в салоне автомобиля. Компания подошла к формированию ассортимента комплексно, предложив несколько вариантов для разных потребностей и условий эксплуатации.

Линейка салонных фильтров Suzutec включает три типа изделий. Стандартные пыленепроницаемые фильтры эффективно задерживают пыль, пух и другие крупные частицы, не позволяя им проникать в салон. Угольные фильтры идут на шаг дальше: благодаря слою активированного угля они способны поглощать неприятные запахи и вредные газообразные примеси из выхлопных газов. Наиболее продвинутым решением являются антибактериальные фильтры, которые не только очищают воздух, но и предотвращают размножение бактерий и плесени на своей поверхности, что особенно актуально для аллергиков и семей с детьми.

Воздушные фильтры двигателя от Suzutec, в свою очередь, спроектированы с учетом высоких требований к производительности. Как заявляет производитель, они обладают низким сопротивлением воздушному потоку. Это означает, что двигатель получает необходимое количество воздуха без лишних усилий, что положительно сказывается на мощности и топливной экономичности. Еще одна важная характеристика - высокая устойчивость к впитыванию влаги, что предотвращает деформацию фильтрующего элемента и сохраняет его эффективность на протяжении всего срока службы.

Стандарты производства и гарантийные обязательства

В компании особо подчеркивают, что вся продукция под маркой Suzutec производится на современном высокотехнологичном предприятии. Завод работает по принципу полного цикла, что позволяет контролировать качество на всех этапах - от закупки сырья до упаковки готовых изделий. Подтверждением соответствия высоким стандартам служит наличие у производства международного сертификата качества ISO 9001. Это гарантирует, что каждый фильтр, сошедший с конвейера, отвечает строгим требованиям и спецификациям, установленным инженерами Suzuki.

На все фильтры Suzutec распространяется официальная гарантия сроком на один год. Это довольно уверенный шаг, который демонстрирует веру производителя в надежность своей продукции. Однако стоит учитывать, что гарантийные обязательства не покрывают естественный износ, который является следствием нормальной эксплуатации автомобиля. Проще говоря, фильтр - это расходный материал, и его своевременная замена остается обязанностью автовладельца в соответствии с регламентом технического обслуживания.

Что это значит для владельцев Suzuki

Появление на рынке фирменных фильтров Suzutec - это безусловно позитивное событие для российских владельцев автомобилей Suzuki. Теперь у них есть гарантированно качественная альтернатива, разработанная с учетом всех особенностей конструкции их машин. Это упрощает процесс подбора запчастей и снижает риск нарваться на подделку или некачественный аналог. Централизованные поставки через официального дистрибьютора должны обеспечить стабильное наличие продукции в торговых точках и сервисных центрах по всей стране.