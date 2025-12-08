Забудьте о пыли и бактериях: Suzutec представил новые фильтры для Suzuki

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

8 декабря 2025, 16:01

В России стартовали продажи автомобильных фильтров Suzutec для машин Suzuki

В России стартовали продажи автомобильных фильтров Suzutec для машин Suzuki

Забудьте о пыли и бактериях: Suzutec представил новые фильтры для Suzuki

В России стартовали продажи автомобильных фильтров Suzutec для машин Suzuki

В России появился новый бренд автокомпонентов. Компания Suzutec начала продажи фильтров. Они предназначены для автомобилей Suzuki. Предлагаются разные типы изделий. Производитель обещает высокое качество. Гарантия на продукцию составляет один год.

В России появился новый бренд автокомпонентов. Компания Suzutec начала продажи фильтров. Они предназначены для автомобилей Suzuki. Предлагаются разные типы изделий. Производитель обещает высокое качество. Гарантия на продукцию составляет один год.

Российский рынок автозапчастей пополнился новым игроком. Компания «Сузуки Мотор Рус» официально объявила о запуске продаж автомобильных фильтров под собственным брендом Suzutec. Эта новость, как сообщает издание Движок, станет приятным сюрпризом для владельцев автомобилей японской марки Suzuki, которые теперь получают доступ к компонентам, разработанным специально для их машин.

Запуск новой линейки продукции является стратегическим шагом компании, направленным на укрепление позиций на рынке послепродажного обслуживания. В условиях постоянно меняющейся конъюнктуры и сложностей с поставками, наличие фирменных расходников напрямую от представительства дает автовладельцам уверенность в качестве и совместимости деталей.

Ассортимент и особенности фильтров Suzutec

На начальном этапе для заказа доступны две ключевые категории фильтров: воздушные и салонные. Именно эти компоненты играют важнейшую роль в обеспечении правильной работы двигателя и поддержании здорового микроклимата в салоне автомобиля. Компания подошла к формированию ассортимента комплексно, предложив несколько вариантов для разных потребностей и условий эксплуатации.

Линейка салонных фильтров Suzutec включает три типа изделий. Стандартные пыленепроницаемые фильтры эффективно задерживают пыль, пух и другие крупные частицы, не позволяя им проникать в салон. Угольные фильтры идут на шаг дальше: благодаря слою активированного угля они способны поглощать неприятные запахи и вредные газообразные примеси из выхлопных газов. Наиболее продвинутым решением являются антибактериальные фильтры, которые не только очищают воздух, но и предотвращают размножение бактерий и плесени на своей поверхности, что особенно актуально для аллергиков и семей с детьми.

Воздушные фильтры двигателя от Suzutec, в свою очередь, спроектированы с учетом высоких требований к производительности. Как заявляет производитель, они обладают низким сопротивлением воздушному потоку. Это означает, что двигатель получает необходимое количество воздуха без лишних усилий, что положительно сказывается на мощности и топливной экономичности. Еще одна важная характеристика - высокая устойчивость к впитыванию влаги, что предотвращает деформацию фильтрующего элемента и сохраняет его эффективность на протяжении всего срока службы.

Стандарты производства и гарантийные обязательства

В компании особо подчеркивают, что вся продукция под маркой Suzutec производится на современном высокотехнологичном предприятии. Завод работает по принципу полного цикла, что позволяет контролировать качество на всех этапах - от закупки сырья до упаковки готовых изделий. Подтверждением соответствия высоким стандартам служит наличие у производства международного сертификата качества ISO 9001. Это гарантирует, что каждый фильтр, сошедший с конвейера, отвечает строгим требованиям и спецификациям, установленным инженерами Suzuki.

На все фильтры Suzutec распространяется официальная гарантия сроком на один год. Это довольно уверенный шаг, который демонстрирует веру производителя в надежность своей продукции. Однако стоит учитывать, что гарантийные обязательства не покрывают естественный износ, который является следствием нормальной эксплуатации автомобиля. Проще говоря, фильтр - это расходный материал, и его своевременная замена остается обязанностью автовладельца в соответствии с регламентом технического обслуживания.

Что это значит для владельцев Suzuki

Появление на рынке фирменных фильтров Suzutec - это безусловно позитивное событие для российских владельцев автомобилей Suzuki. Теперь у них есть гарантированно качественная альтернатива, разработанная с учетом всех особенностей конструкции их машин. Это упрощает процесс подбора запчастей и снижает риск нарваться на подделку или некачественный аналог. Централизованные поставки через официального дистрибьютора должны обеспечить стабильное наличие продукции в торговых точках и сервисных центрах по всей стране.

Упомянутые марки: Suzuki
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Сузуки

Похожие материалы Сузуки

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодар Уфа Магнитогорск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться