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16 марта 2020, 00:06

В России стартовали продажи BMW 2-Series Gran Coupe

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В России официально стартовали продажи четырехдверного купе BMW 2-Series Gran Coupe. Первые автомобили появились в дилерских центрах. Базовая версия 218i со 140-сильным мотором стоит от 1 990 000 рублей.
В России стартовали продажи BMW 2 Series Gran Coupe

 

В России стартовали продажи BMW 2 Series Gran Coupe

 

В России стартовали продажи BMW 2 Series Gran Coupe

 

В России стартовали продажи BMW 2 Series Gran Coupe

 

В России стартовали продажи BMW 2 Series Gran Coupe

 

В России стартовали продажи BMW 2 Series Gran Coupe

 

В России стартовали продажи BMW 2 Series Gran Coupe

 

В России стартовали продажи BMW 2 Series Gran Coupe
В России стартовали продажи BMW 2 Series Gran Coupe
В России стартовали продажи BMW 2 Series Gran Coupe
В России стартовали продажи BMW 2 Series Gran Coupe
В России стартовали продажи BMW 2 Series Gran Coupe
В России стартовали продажи BMW 2 Series Gran Coupe
В России стартовали продажи BMW 2 Series Gran Coupe
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BMW 2-Series Gran Coupe впервые показали публике на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре 2019 года. Автомобиль собирают на заводе в Лейпциге. Новинка стала девятой моделью, которая встала на конвейер предприятия. Четырехдверное купе 2-Series отличается от автомобилей семейства тем, что построено на переднеприводной платформе от 1-Series. Моторная гамма ему тоже досталась от «копейки».

Для России базовой версией стал BMW 2-Series Gran Coupe 218i, оснащенный 1,5-литровым турбомотором мощностью 140 л.с. и 7-ступенчатым «роботом» Steptronic. От нуля до «сотни» автомобиль ускоряется за 8,7 секунды. Максимальная скорость равна 213 км/ч. В списке стандартного оборудования значится камера заднего вида и парковочный ассистент, спортивные передние кресла с подогревом и 17-дюймовые колесные диски, двухзонный «климат» и подогрев руля, динамический круиз-контроль и адаптивные светодиодные фары. Стоит такой автомобиль минимум 1 990 000 рублей.

Более мощная версия M235i оснащена 2,0-литровым наддувным двигателем отдачей 306 сил, спортивной 8-ступенчатой АКП Steptronic и системой полного привода xDrive. Такой BMW стоит ощутимо дороже – не менее 3 560 000 рублей. Основным конкурентом BMW 2-Series Gran Coupe станет Mercedes-Benz CLA (от 2 590 000 рублей).


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собственно в наличии два компакта, из них собираю один, остальное продаю..........морды у обоих нет.......в наличии двигатель 1.6, коробка, салон, подвеска, железо и т.д крыша с люком тел для связи 8 (930) 031 06 66 Денис
Miklosh33
Форум BMW X1
мне тоже многие твердили якобы дорого и тд. честно сказать уж и не такое дорогое обслуживание . один раз ставите ориг запчасти и долго и радостно катаетесь. ставите китай она через первую 1000 просто отплюнет ее. на многих машинах катался. такого вождения как от бмв еще не получал. и теперь точно знаю ...
MichaMeL
Форум BMW 1
вот как вариант да соглашусь. у бмв нет еще такого. было вообще пушечно
MichaMeL
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В России стартовали продажи BMW 2-Series Gran Coupe
{{material_127846}}BMW 2-Series Gran Coupe впервые показали публике на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре 2019 года. Автомобиль собирают на заводе в Лейпциге. Новинка стала девятой моделью, которая встала на конвейер предприятия. Четырехдверное купе 2-Series отличается от автомобилей семейства тем, что построено на переднеприводной платформе от 1-Series. Моторная гамма ему тоже досталась от «копейки».Для России базовой версией стал BMW 2-Series Gran Coupe 218i, оснащенный 1,5-литровым турбомотором мощностью 140 л.с. и 7-ступенчатым «роботом» Steptronic. От нуля до «сотни» автомобиль ускоряется за 8,7 секунды. Максимальная скорость равна 213 км/ч. В списке стандартного оборудования значится камера заднего вида и парковочный ассистент, спортивные передние кресла с подогревом и 17-дюймовые колесные диски, двухзонный «климат» и подогрев руля, динамический круиз-контроль и адаптивные светодиодные фары. Стоит такой автомобиль минимум 1 990 000 рублей.Более мощная версия M235i оснащена 2,0-литровым наддувным двигателем отдачей 306 сил, спортивной 8-ступенчатой АКП Steptronic и системой полного привода xDrive. Такой BMW стоит ощутимо дороже – не менее 3 560 000 рублей. Основным конкурентом BMW 2-Series Gran Coupe станет Mercedes-Benz CLA (от 2 590 000 рублей).
2020-03-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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