Семейный 7-местный Suzuki с богатой комплектацией теперь можно заказать дешевле российских конкурентов

30 июля 2026, 19:23
В России стартовали продажи доступного минивэна Suzuki Ertiga на семь мест
В России стартовали продажи доступного минивэна Suzuki Ertiga на семь мест
В стране появился новый минивэн для большой семьи. Модель отличается выгодной ценой и оснащением. Покупатели могут выбрать разные варианты поставки. Подробности о предложениях и характеристиках - в материале.
На российском рынке появился новый вариант для тех, кто ищет вместительный и недорогой автомобиль для семьи. Теперь через параллельный импорт можно приобрести компактный минивэн Suzuki Ertiga, рассчитанный на семь пассажиров. Как сообщает Автоновости дня, поставки организованы из ОАЭ, а стоимость уже включает большинство сопутствующих расходов.
Одна из самых привлекательных цен зафиксирована у дилера из Благовещенска - 1 930 000 рублей за новую Suzuki Ertiga в комплектации VXi. В этом исполнении автомобиль оснащен кожаным многофункциональным рулем, современной медиасистемой с сенсорным экраном, электроприводом зеркал, легкосплавными дисками, климат-контролем и кнопкой запуска двигателя. Все эти опции делают модель особенно интересной для семейных поездок.
В ОАЭ аналогичная машина стоит около 59 600 дирхам, что по текущему курсу составляет менее 1,3 миллиона рублей. Для сравнения, отечественный семиместный универсал LADA Largus в максимальной комплектации оценивается в 1 842 000 рублей, а полноценный минивэн Sollers SF1 стоит минимум 2 250 000 рублей. В других городах России цены на Suzuki Ertiga варьируются: в Омске, Воронеже и Владивостоке автомобиль можно заказать за 2 100 000 рублей, а в Красноярске - за 2 200 000 рублей с полным сопровождением до регистрации в ГАИ.
В Перми, Тюмени и Нижнем Новгороде стоимость минивэна достигает 2 460 000-2 599 000 рублей. Причем за 2 599 000 рублей предлагаются уже растаможенные автомобили из наличия, которые доступны в Тюмени, Уфе и Нижнем Новгороде. Все эти машины оснащены климат-контролем, кожаным рулем с декоративными вставками, кнопкой запуска, мультимедийной системой с тачскрином и легкосплавными дисками.
Под капотом Suzuki Ertiga установлен единственный вариант двигателя - атмосферный мотор объемом 1,5 литра мощностью 105 л.с. с цепным приводом ГРМ и распределенным впрыском топлива. В паре с ним работает шестиступенчатый автомат, а привод - исключительно передний.
Ранее на российском рынке через дальневосточных поставщиков появился еще один семиместный компактвэн - Toyota Sienta, который также позиционируется как альтернатива официально представленным моделям для семейных поездок.
Похожие материалы Сузуки
-
03.02.2026, 17:59
В России стартовали продажи семиместного Suzuki Ertiga с выгодной ценой
В стране появился новый семиместный компактвэн. Его стоимость удивит даже опытных автолюбителей. Модель уже доступна в нескольких городах. Подробности о технических характеристиках и ценах - в материале.Читать далее
-
29.08.2024, 14:14
В Россию привезли конкурента Lada Largus от Suzuki с надежным мотором и «автоматом»
Универсалы и фургоны Lada Largus предлагаются с моторами мощностью 90 или 106 л.с., которые работают исключительно в паре с «механикой». Интересной альтернативой им может стать японский кроссвэн Suzuki Ertiga с экономичным «атмосферником» и классическим «автоматом».Читать далее
-
31.07.2026, 01:12
Hyundai Elantra снова на российском рынке: цены ниже конкурентов
Hyundai Elantra неожиданно вернулась в продажу в России, причем по цене, которая удивила даже скептиков. Мало кто знает, что теперь седан доступен дешевле некоторых моделей Lada и Changan. Что грозит конкурентам и какие комплектации уже доступны - объясняем подробно.Читать далее
-
31.07.2026, 00:25
Электромотоцикл EL MOTO Z1000: до 135 км/ч и 180 км на одной зарядке
EL MOTO Z1000 - электромотоцикл в стиле японских нейкедов, который не требует прав категории А и способен разгоняться до 135 км/ч. Модель выделяется простотой обслуживания, прямой посадкой и запасом хода до 180 км, что делает ее актуальной для городских и пригородных поездок.Читать далее
-
30.07.2026, 23:49
Электромотоцикл RR: 3 кВт, 135 км/ч и отсутствие необходимости в правах
Электромотоцикл RR от EL MOTO выделяется среди городских и спортивных моделей благодаря сочетанию высокой мощности, агрессивного дизайна и отсутствию необходимости в водительских правах категории А. Важно знать, как эти особенности влияют на эксплуатацию и выбор техники в 2026 году.Читать далее
-
30.07.2026, 23:31
Горячее и гальваническое цинкование: как кузов защищают от коррозии в 2026
В суровых зимних российских условиях, с обилием реагентов, оцинковка кузова становится критически важной для сохранности автомобиля. Разбираемся, какие методы используют производители, чем они отличаются и как это влияет на выбор машины сегодня.Читать далее
-
30.07.2026, 22:51
Ferrari F80 Aperta: тестовый прототип кабриолета замечен на дорогах Италии
Ferrari готовит к выпуску открытую версию гиперкара F80, приуроченную к 80-летию бренда. Прототип уже проходит испытания, а тираж может быть ограничен 399 экземплярами. В чем особенности новинки и как она изменит рынок - в нашем материале.Читать далее
-
30.07.2026, 21:35
Haval M6 на вторичном рынке: что скрывают доступные кроссоверы с небольшим пробегом
Haval M6 быстро набирает популярность среди подержанных кроссоверов благодаря цене и свежему внешнему виду. Однако за привлекательной стоимостью могут скрываться технические нюансы, которые важно учитывать при выборе автомобиля именно сейчас.Читать далее
-
30.07.2026, 21:12
Toyota RAV4 6 поколения: новые технологии, гибриды и бензин для России
Toyota RAV4 шестого поколения выходит на российский рынок с обновленным дизайном, современными технологиями и бензиновым мотором. Модель предлагает гибридные решения для мирового рынка и классический двигатель для России, что делает ее особенно актуальной в условиях параллельного импорта.Читать далее
-
30.07.2026, 20:58
BMW X2 F39: слабые места и нюансы выбора на вторичном рынке в 2026 году
BMW X2 первого поколения - заметный игрок среди компактных кроссоверов, но возраст машин требует внимательного подхода к покупке. В материале - ключевые технические нюансы, которые помогут избежать ошибок при выборе подержанного X2 в 2026 году.Читать далее
-
30.07.2026, 19:56
Jeland C5: российский дебют кроссовера с китайскими корнями и новым логотипом
Jeland C5 выходит на российский рынок как первый представитель C-семейства марки Jeland. Модель интересна сочетанием знакомых технических решений и локальной сборки, что может повлиять на расстановку сил среди кроссоверов в своем сегменте.Читать далее
Похожие материалы Сузуки
-
03.02.2026, 17:59
В России стартовали продажи семиместного Suzuki Ertiga с выгодной ценой
В стране появился новый семиместный компактвэн. Его стоимость удивит даже опытных автолюбителей. Модель уже доступна в нескольких городах. Подробности о технических характеристиках и ценах - в материале.Читать далее
-
29.08.2024, 14:14
В Россию привезли конкурента Lada Largus от Suzuki с надежным мотором и «автоматом»
Универсалы и фургоны Lada Largus предлагаются с моторами мощностью 90 или 106 л.с., которые работают исключительно в паре с «механикой». Интересной альтернативой им может стать японский кроссвэн Suzuki Ertiga с экономичным «атмосферником» и классическим «автоматом».Читать далее
-
31.07.2026, 01:12
Hyundai Elantra снова на российском рынке: цены ниже конкурентов
Hyundai Elantra неожиданно вернулась в продажу в России, причем по цене, которая удивила даже скептиков. Мало кто знает, что теперь седан доступен дешевле некоторых моделей Lada и Changan. Что грозит конкурентам и какие комплектации уже доступны - объясняем подробно.Читать далее
-
31.07.2026, 00:25
Электромотоцикл EL MOTO Z1000: до 135 км/ч и 180 км на одной зарядке
EL MOTO Z1000 - электромотоцикл в стиле японских нейкедов, который не требует прав категории А и способен разгоняться до 135 км/ч. Модель выделяется простотой обслуживания, прямой посадкой и запасом хода до 180 км, что делает ее актуальной для городских и пригородных поездок.Читать далее
-
30.07.2026, 23:49
Электромотоцикл RR: 3 кВт, 135 км/ч и отсутствие необходимости в правах
Электромотоцикл RR от EL MOTO выделяется среди городских и спортивных моделей благодаря сочетанию высокой мощности, агрессивного дизайна и отсутствию необходимости в водительских правах категории А. Важно знать, как эти особенности влияют на эксплуатацию и выбор техники в 2026 году.Читать далее
-
30.07.2026, 23:31
Горячее и гальваническое цинкование: как кузов защищают от коррозии в 2026
В суровых зимних российских условиях, с обилием реагентов, оцинковка кузова становится критически важной для сохранности автомобиля. Разбираемся, какие методы используют производители, чем они отличаются и как это влияет на выбор машины сегодня.Читать далее
-
30.07.2026, 22:51
Ferrari F80 Aperta: тестовый прототип кабриолета замечен на дорогах Италии
Ferrari готовит к выпуску открытую версию гиперкара F80, приуроченную к 80-летию бренда. Прототип уже проходит испытания, а тираж может быть ограничен 399 экземплярами. В чем особенности новинки и как она изменит рынок - в нашем материале.Читать далее
-
30.07.2026, 21:35
Haval M6 на вторичном рынке: что скрывают доступные кроссоверы с небольшим пробегом
Haval M6 быстро набирает популярность среди подержанных кроссоверов благодаря цене и свежему внешнему виду. Однако за привлекательной стоимостью могут скрываться технические нюансы, которые важно учитывать при выборе автомобиля именно сейчас.Читать далее
-
30.07.2026, 21:12
Toyota RAV4 6 поколения: новые технологии, гибриды и бензин для России
Toyota RAV4 шестого поколения выходит на российский рынок с обновленным дизайном, современными технологиями и бензиновым мотором. Модель предлагает гибридные решения для мирового рынка и классический двигатель для России, что делает ее особенно актуальной в условиях параллельного импорта.Читать далее
-
30.07.2026, 20:58
BMW X2 F39: слабые места и нюансы выбора на вторичном рынке в 2026 году
BMW X2 первого поколения - заметный игрок среди компактных кроссоверов, но возраст машин требует внимательного подхода к покупке. В материале - ключевые технические нюансы, которые помогут избежать ошибок при выборе подержанного X2 в 2026 году.Читать далее
-
30.07.2026, 19:56
Jeland C5: российский дебют кроссовера с китайскими корнями и новым логотипом
Jeland C5 выходит на российский рынок как первый представитель C-семейства марки Jeland. Модель интересна сочетанием знакомых технических решений и локальной сборки, что может повлиять на расстановку сил среди кроссоверов в своем сегменте.Читать далее