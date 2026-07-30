Семейный 7-местный Suzuki с богатой комплектацией теперь можно заказать дешевле российских конкурентов

В России стартовали продажи доступного минивэна Suzuki Ertiga на семь мест

В стране появился новый минивэн для большой семьи. Модель отличается выгодной ценой и оснащением. Покупатели могут выбрать разные варианты поставки. Подробности о предложениях и характеристиках - в материале.

В стране появился новый минивэн для большой семьи. Модель отличается выгодной ценой и оснащением. Покупатели могут выбрать разные варианты поставки. Подробности о предложениях и характеристиках - в материале.

На российском рынке появился новый вариант для тех, кто ищет вместительный и недорогой автомобиль для семьи. Теперь через параллельный импорт можно приобрести компактный минивэн Suzuki Ertiga, рассчитанный на семь пассажиров. Как сообщает Автоновости дня, поставки организованы из ОАЭ, а стоимость уже включает большинство сопутствующих расходов.

Одна из самых привлекательных цен зафиксирована у дилера из Благовещенска - 1 930 000 рублей за новую Suzuki Ertiga в комплектации VXi. В этом исполнении автомобиль оснащен кожаным многофункциональным рулем, современной медиасистемой с сенсорным экраном, электроприводом зеркал, легкосплавными дисками, климат-контролем и кнопкой запуска двигателя. Все эти опции делают модель особенно интересной для семейных поездок.

В ОАЭ аналогичная машина стоит около 59 600 дирхам, что по текущему курсу составляет менее 1,3 миллиона рублей. Для сравнения, отечественный семиместный универсал LADA Largus в максимальной комплектации оценивается в 1 842 000 рублей, а полноценный минивэн Sollers SF1 стоит минимум 2 250 000 рублей. В других городах России цены на Suzuki Ertiga варьируются: в Омске, Воронеже и Владивостоке автомобиль можно заказать за 2 100 000 рублей, а в Красноярске - за 2 200 000 рублей с полным сопровождением до регистрации в ГАИ.

В Перми, Тюмени и Нижнем Новгороде стоимость минивэна достигает 2 460 000-2 599 000 рублей. Причем за 2 599 000 рублей предлагаются уже растаможенные автомобили из наличия, которые доступны в Тюмени, Уфе и Нижнем Новгороде. Все эти машины оснащены климат-контролем, кожаным рулем с декоративными вставками, кнопкой запуска, мультимедийной системой с тачскрином и легкосплавными дисками.

Под капотом Suzuki Ertiga установлен единственный вариант двигателя - атмосферный мотор объемом 1,5 литра мощностью 105 л.с. с цепным приводом ГРМ и распределенным впрыском топлива. В паре с ним работает шестиступенчатый автомат, а привод - исключительно передний.

Ранее на российском рынке через дальневосточных поставщиков появился еще один семиместный компактвэн - Toyota Sienta, который также позиционируется как альтернатива официально представленным моделям для семейных поездок.