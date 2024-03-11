В России стартовали продажи «двухпедальной» Lada Vesta: 122 силы и вариатор. Известны цены

04.03.2024, 14:50

АвтоВАЗ рассказал о продажах в феврале. Они выросли

В феврале 2024 года российские дилеры Lada реализовали без малого 28 тысяч легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 34% больше по сравнению с январем и на 19% больше, чем годом ранее.Читать далее