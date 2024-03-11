В России стартовали продажи «двухпедальной» Lada Vesta: 122 силы и вариатор. Известны цены
А вот седаны в следующей по уровню оснащения комплектации Life у дилеров уже есть в наличии. Цены начинаются от 1 677 000 рублей. В отличие от базовой Comfort в стандартное оснащение входит медиасистема, мульти-руль, круиз-контроль и подогрев передних сидений. Зеркала и ручки дверей окрашены в цвет кузова.
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12.03.2024, 13:45
Принимай, Родина, 31-миллионный автомобиль: АвтоВАЗ показал юбилейную Lada Vesta
С первой линии главного конвейера Волжского автозавода сошел 31-миллионный автомобиль Lada. Юбилейным стал белоснежный седан Lada Vesta cо 122-сильным мотором и вариатором.Читать далее
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11.03.2024, 13:29
Самые дешевые седаны в России в марте 2024 года. Список из пяти моделей
Седаны по-прежнему пользуются неплохим спросом в России. Они привлекают классическим кузовом и ценой, которая ощутимо ниже, чем у кроссоверов. В списке пяти самых дешевых седанов две российские модели и три «китайца».Читать далее
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07.03.2024, 13:23
АвтоВАЗ раскрыл цену Lada Vesta со 122-сильным мотором и вариатором
АвтоВАЗ начал отгружать первые товарные автомобили Lada Vesta, оснащенные модернизированным 1,8-литровым мотором и автоматической бесступенчатой трансмиссией. Официальные продажи стартуют 11 марта. Цены уже известны.Читать далее
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04.03.2024, 14:50
АвтоВАЗ рассказал о продажах в феврале. Они выросли
В феврале 2024 года российские дилеры Lada реализовали без малого 28 тысяч легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 34% больше по сравнению с январем и на 19% больше, чем годом ранее.Читать далее
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04.03.2024, 09:00
АвтоВАЗ отзывает Lada Vesta NG. Заменят дефектные подрулевые переключатели
Сервисная кампания по замене блока подрулевых переключателей из-за массового обращения владельцев переросла в отзывную. В настоящее время больше всего жалоб по гарантии поступает именно на работу указателей поворота и щеток стеклоочистителей.Читать далее
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29.02.2024, 11:36
В феврале в России подешевели автомобили 9 марок. Подорожали только двух
В 2024 году новые автомобили чаще дешевеют, чем дорожают. В январе цены на свои модели снизили семь брендов, в феврале – девять. Скидка составила от 50 до 500 тысяч рублей.Читать далее
-
12.03.2024, 13:45
Принимай, Родина, 31-миллионный автомобиль: АвтоВАЗ показал юбилейную Lada Vesta
С первой линии главного конвейера Волжского автозавода сошел 31-миллионный автомобиль Lada. Юбилейным стал белоснежный седан Lada Vesta cо 122-сильным мотором и вариатором.Читать далее
-
11.03.2024, 13:29
Самые дешевые седаны в России в марте 2024 года. Список из пяти моделей
Седаны по-прежнему пользуются неплохим спросом в России. Они привлекают классическим кузовом и ценой, которая ощутимо ниже, чем у кроссоверов. В списке пяти самых дешевых седанов две российские модели и три «китайца».Читать далее
-
07.03.2024, 13:23
АвтоВАЗ раскрыл цену Lada Vesta со 122-сильным мотором и вариатором
АвтоВАЗ начал отгружать первые товарные автомобили Lada Vesta, оснащенные модернизированным 1,8-литровым мотором и автоматической бесступенчатой трансмиссией. Официальные продажи стартуют 11 марта. Цены уже известны.Читать далее
-
04.03.2024, 14:50
АвтоВАЗ рассказал о продажах в феврале. Они выросли
В феврале 2024 года российские дилеры Lada реализовали без малого 28 тысяч легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 34% больше по сравнению с январем и на 19% больше, чем годом ранее.Читать далее
-
04.03.2024, 09:00
АвтоВАЗ отзывает Lada Vesta NG. Заменят дефектные подрулевые переключатели
Сервисная кампания по замене блока подрулевых переключателей из-за массового обращения владельцев переросла в отзывную. В настоящее время больше всего жалоб по гарантии поступает именно на работу указателей поворота и щеток стеклоочистителей.Читать далее
-
29.02.2024, 11:36
В феврале в России подешевели автомобили 9 марок. Подорожали только двух
В 2024 году новые автомобили чаще дешевеют, чем дорожают. В январе цены на свои модели снизили семь брендов, в феврале – девять. Скидка составила от 50 до 500 тысяч рублей.Читать далее
- 1 100 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 1 245 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
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