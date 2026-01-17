Миниатюрный электромобиль удивил ценой — что скрывается за этим?

В России стартовали продажи электрокара Eonyx City — бюджетная альтернатива Лады Гранты

Eonyx City появился у дилеров в нескольких городах России. Электрокар компактнее Оки и требует права категории B1. Цена выше, чем у самой доступной Лады. Почему он стоит почти 900 тысяч рублей?

На российском рынке начались продажи нового электромобиля Eonyx City, который теперь можно приобрести у дилеров в Москве, Калининграде, Краснодаре, Новороссийске и Новосибирске. Этот автомобиль собран на калининградском заводе, но по сути представляет собой адаптированную для России версию китайского электрокара. Модель зарегистрирована как «тяжелый квадрицикл», что сразу же устанавливает.

Для управления Eonyx City требуется водительское удостоверение категории B1, а на самом автомобиле установлены мотоциклетные номера. Это не совсем привычно для большинства россиян, но именно такие правила соблюдаются для таких транспортных средств. Габариты машины поражают: длина всего 2,86 метра, что делает ее даже компактнее классической Оки. В салоне предусмотрено всего два места, дизайн явно вдохновлен культовым Mini.

Технические характеристики Eonyx City выглядят скромно. Электромотор выдает 10 лошадиных сил, максимальный запас хода — 100 километров на одной зарядке. Заряжать автомобиль можно от обычной бытовой розетки, но на это уйдет около 8 часов. Быстрая зарядка не предусмотрена, что может стать серьезным недостатком для жителей мегаполисов.

Самое обсуждаемое - цена. За Eonyx City просят 895 000 рублей, что заметно выше стоимости Лады Гранты. Для сравнения: за эти деньги можно купить не только новую Гранту, но и альтернативные варианты подержанных автомобилей классом выше. Однако в Eonyx City есть свои плюсы: отсутствие расходов на бензин, минимальные затраты на обслуживание и возможность парковаться там, где обычные машины не поместятся.

Пока неясно, станет ли этот электрокар популярным среди российских покупателей. С одной стороны, компактные размеры и экологичность могут подойти для жителей крупных городов. С другой стороны, высокая цена и ограниченный запас хода явно сдерживают массовый интерес. В любом случае, появление Eonyx City на рынке - это еще один шаг к развитию электротранспорта в России, пусть и не самый очевидный.