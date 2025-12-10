Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

10 декабря 2025, 06:02

В России продают электромобиль Eonyx M2 за 840 тысяч рублей – что это за модель

Новый электрокар Eonyx M2 удивил ценой и характеристиками – стоит ли брать такой авто

В России появился электромобиль Eonyx M2 по цене ниже миллиона рублей. Модель относится к классу квадрициклов и отличается необычными характеристиками. В статье рассказываем, чем интересен этот электрокар и для кого он подойдет. Узнайте, какие версии доступны и где можно купить новинку.

На российском рынке появился необычный электромобиль, который сразу привлек внимание своей стоимостью. Eonyx M2, собранный на калининградском заводе, стал самым доступным новым электрокаром в стране – его цена составляет всего 840 000 рублей. Для сравнения: большинство электрических моделей в России стоят в несколько раз дороже, поэтому новинка сразу вызвала интерес у тех, кто давно присматривался к экологичному транспорту, но не был готов тратить миллионы.

Однако у этой машины есть свои особенности. Eonyx M2 не является полноценным легковым автомобилем – он относится к категории L7, то есть к квадрициклам. Это значит, что его масса не превышает 400 кг (без учета батареи), а мощность двигателя ограничена 15 кВт. В реальности под капотом у Eonyx M2 установлен электромотор на 8 лошадиных сил, который приводит в движение задние колеса. Такой мощности достаточно для городских поездок, но не стоит ждать от машины динамики спорткара.

Корпус электрокара выполнен из трубчатого каркаса, а внешние панели изготовлены из композитных материалов – проще говоря, из стеклопластика. Покупателям предлагают пять вариантов окраски: белый, желтый, голубой, зеленый и красный. Металлических оттенков в палитре нет, так как они плохо ложатся на пластик. Внутри Eonyx M2 оборудован кондиционером, отопителем и медиасистемой с 9-дюймовым экраном. Также в стандартной комплектации идут 13-дюймовые легкосплавные диски и антиблокировочная система тормозов.

Запас хода у Eonyx M2 составляет около 100 километров на одной зарядке. Зарядить батарею можно от обычной розетки за 8 часов. Максимальная скорость ограничена 80 км/ч, что вполне достаточно для передвижения по городу. Для управления этим транспортным средством потребуется водительское удостоверение с категорией B1 – она автоматически открывается при получении прав категории B.

Для тех, кому нужен не только личный транспорт, но и рабочий инструмент, предусмотрены грузовые версии Eonyx – Profi и Cargo. Первая оснащена открытым кузовом, вторая – фургоном. Обе модификации способны перевозить до 265 кг груза, что делает их удобными для курьерских служб и мелких предпринимателей. Стоимость Profi составляет 890 000 рублей, а Cargo – 990 000 рублей.

Первые продажи Eonyx M2 стартуют в крупных городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Краснодаре и Новороссийске. В дальнейшем дилерская сеть будет расширяться. Интересно, что разработка модели велась не с нуля – Eonyx M2 представляет собой локализованную версию китайского квадрицикла Sunshine M2, адаптированную под российские условия.

Таким образом, Eonyx M2 может стать отличным вариантом для тех, кто ищет недорогой и экономичный городской транспорт. Конечно, по своим возможностям он уступает полноценным электромобилям, но для коротких поездок по городу или доставки товаров внутри мегаполиса этого вполне достаточно. В ближайшее время станет ясно, насколько востребованным окажется такой формат на российском рынке.

