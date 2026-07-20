Почему новый Ford Edge L может стать хитом среди семейных авто - все детали

20 июля 2026, 16:09
В России стартовали продажи Ford Edge L - доступного семиместного кроссовера
В России стартовали продажи Ford Edge L - доступного семиместного кроссовера
В стране появился интересный семиместный кроссовер. Его стоимость удивит многих автолюбителей. Модель отличается богатым оснащением. Подробности - в нашем материале.
На российском рынке появился новый семиместный кроссовер Ford Edge L, который ранее был доступен только в Китае. Эта модель производится на совместном предприятии Changan Ford и уже успела попасть в число самых надежных автомобилей по версии местных экспертов.
Ford Edge L выделяется современным дизайном и внушительными габаритами: длина кузова составляет 5 метров, ширина - 1,96 метра, а высота - 1,77 метра. Колесная база почти достигает трех метров, что обеспечивает просторный салон и комфорт для всех пассажиров. По своим размерам автомобиль занимает промежуточное положение между Toyota Highlander и Ford Explorer.
В Омске за 4 500 000 рублей можно заказать Ford Edge L в комплектации Titanium. В оснащение входят полностью светодиодная оптика, 20-дюймовые литые диски, панорамная крыша с люком, трехзонный климат-контроль, подогрев и вентиляция передних кресел, аудиосистема Bang & Olufsen с 12 динамиками, а также огромный дисплей, объединяющий цифровую приборную панель на 12,3 дюйма и мультимедийный экран с диагональю 27 дюймов и разрешением 4К.
В более дорогих версиях доступны беспроводная зарядка для смартфонов, несколько портов USB Type-A и Type-C, система бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя, проекционный дисплей, подогрев руля, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go, камеры кругового обзора, автопарковщик, парктроники спереди и сзади, а также система мониторинга слепых зон.
Как сообщает Автоновости дня, цены на сопоставимые по оснащению китайские кроссоверы заметно выше. Например, GAC GS8 с тремя рядами сидений стоит минимум 4 649 000 рублей даже с учетом скидок, а Changan CS95 в новых комплектациях начинается от 4 629 900 рублей. В других городах России Ford Edge L также доступен под заказ: во Владивостоке за 4 600 000 рублей предлагают версию Luxury, а в Омске за 5 350 000 рублей - исполнение Extreme. В Благовещенске и Владивостоке стоимость доходит до 5 763 000 и 6 000 000 рублей соответственно.
Независимо от комплектации, под капотом Ford Edge L установлен 2,0-литровый бензиновый турбомотор EcoBoost мощностью 252 л. с. (378 Нм), который работает в паре с классическим 8-ступенчатым автоматом и системой полного привода. Такой силовой агрегат обеспечивает уверенную динамику и надежность в эксплуатации.
Ford Edge L недавно был отмечен в рейтинге самых надежных автомобилей Китая, где показал минимальное количество проблем на сотню машин в своем сегменте. Кроме того, бренд Ford занял седьмое место среди массовых марок по вероятности достижения пробега в 400 000 км без серьезных поломок.
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