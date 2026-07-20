Почему новый Ford Edge L может стать хитом среди семейных авто - все детали

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

20 июля 2026, 16:09

В России стартовали продажи Ford Edge L - доступного семиместного кроссовера

В России стартовали продажи Ford Edge L - доступного семиместного кроссовера

Почему новый Ford Edge L может стать хитом среди семейных авто - все детали

В России стартовали продажи Ford Edge L - доступного семиместного кроссовера

В стране появился интересный семиместный кроссовер. Его стоимость удивит многих автолюбителей. Модель отличается богатым оснащением. Подробности - в нашем материале.

В стране появился интересный семиместный кроссовер. Его стоимость удивит многих автолюбителей. Модель отличается богатым оснащением. Подробности - в нашем материале.

На российском рынке появился новый семиместный кроссовер Ford Edge L, который ранее был доступен только в Китае. Эта модель производится на совместном предприятии Changan Ford и уже успела попасть в число самых надежных автомобилей по версии местных экспертов.

Ford Edge L выделяется современным дизайном и внушительными габаритами: длина кузова составляет 5 метров, ширина - 1,96 метра, а высота - 1,77 метра. Колесная база почти достигает трех метров, что обеспечивает просторный салон и комфорт для всех пассажиров. По своим размерам автомобиль занимает промежуточное положение между Toyota Highlander и Ford Explorer.

В Омске за 4 500 000 рублей можно заказать Ford Edge L в комплектации Titanium. В оснащение входят полностью светодиодная оптика, 20-дюймовые литые диски, панорамная крыша с люком, трехзонный климат-контроль, подогрев и вентиляция передних кресел, аудиосистема Bang & Olufsen с 12 динамиками, а также огромный дисплей, объединяющий цифровую приборную панель на 12,3 дюйма и мультимедийный экран с диагональю 27 дюймов и разрешением 4К.

В более дорогих версиях доступны беспроводная зарядка для смартфонов, несколько портов USB Type-A и Type-C, система бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя, проекционный дисплей, подогрев руля, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go, камеры кругового обзора, автопарковщик, парктроники спереди и сзади, а также система мониторинга слепых зон.

Как сообщает Автоновости дня, цены на сопоставимые по оснащению китайские кроссоверы заметно выше. Например, GAC GS8 с тремя рядами сидений стоит минимум 4 649 000 рублей даже с учетом скидок, а Changan CS95 в новых комплектациях начинается от 4 629 900 рублей. В других городах России Ford Edge L также доступен под заказ: во Владивостоке за 4 600 000 рублей предлагают версию Luxury, а в Омске за 5 350 000 рублей - исполнение Extreme. В Благовещенске и Владивостоке стоимость доходит до 5 763 000 и 6 000 000 рублей соответственно.

Независимо от комплектации, под капотом Ford Edge L установлен 2,0-литровый бензиновый турбомотор EcoBoost мощностью 252 л. с. (378 Нм), который работает в паре с классическим 8-ступенчатым автоматом и системой полного привода. Такой силовой агрегат обеспечивает уверенную динамику и надежность в эксплуатации.

Ford Edge L недавно был отмечен в рейтинге самых надежных автомобилей Китая, где показал минимальное количество проблем на сотню машин в своем сегменте. Кроме того, бренд Ford занял седьмое место среди массовых марок по вероятности достижения пробега в 400 000 км без серьезных поломок.

Упомянутые модели: Ford Edge
Упомянутые марки: Ford
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Форд

Похожие материалы Форд

Mercedes-Maybach GLS 680: обновление флагмана с ИИ и уникальными деталями
60 лет с момента основания АВТОВАЗа: как менялся крупнейший автозавод России
XPeng G6 и G9 с сервисами «Яндекса» выходят на российский рынок
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новороссийск Новосибирск Абакан
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться