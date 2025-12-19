EXEED EXLANTIX ET ворвался в автосалоны: премиум или очередная попытка удивить?

В России стартовали продажи гибридного EXEED EXLANTIX ET с новым интерьером

В дилерских центрах появился EXEED EXLANTIX ET с обновленным салоном. Модель обещает премиум-ощущения и технологичные опции. Что скрывается за элегантной отделкой и рекордным запасом хода? Подробности - в нашем материале.

В дилерских центрах появился EXEED EXLANTIX ET с обновленным салоном. Модель обещает премиум-ощущения и технологичные опции. Что скрывается за элегантной отделкой и рекордным запасом хода? Подробности - в нашем материале.

В дилерских центрах АВТОДОМ начались продажи гибридного кроссовера EXEED EXLANTIX ET, который получил не только свежий интерьер, но и ряд технологических доработок. Как сообщает abiznews, новинка уже доступна для заказа в трех московских автосалонах бренда. Модель ориентирована на тех, кто ценит комфорт, инновации и не готов идти на компромиссы в вопросах стиля.

Главное новшество - оформление салона. Внутри EXEED EXLANTIX ET царит коричневая цветовая гамма, подчеркивающая премиальный статус автомобиля. В отделке использованы кожа Nappa, алькантара, мягкие панели и металлические вставки. Такое сочетание материалов создает атмосферу уюта и спокойной роскоши, которую сложно не заметить даже при беглом осмотре.

Водителя и пассажиров встречает цифровая приборная панель, панорамная крыша и климат-контроль для второго ряда. Для максимального комфорта предусмотрены функции вентиляции и массажа сидений, а также режим «нулевой гравитации» для кресел. Безопасность и удобство обеспечивают более 30 интеллектуальных ассистентов, а также свыше 20 датчиков и камер, которые помогают при парковке и движении в сложных условиях.

Особое внимание уделено адаптации к российским реалиям. Кузов получил усиленную антикоррозийную защиту, а расширенный зимний пакет включает подогрев сидений, руля, лобового стекла и зеркал. Это решение явно рассчитано на суровые зимы и переменчивую погоду, что особенно актуально для российских автомобилистов.

Техническая часть EXEED EXLANTIX ET не менее впечатляющая. Гибридная силовая установка объединяет два электромотора, 1,5-литровый турбодвигатель и генератор. Совокупная мощность достигает 469 лошадиных сил, а разгон до 100 км/ч занимает всего 4,8 секунды. Аккумулятор емкостью 40 кВт-ч позволяет проехать до 180 км на электротяге, а общий запас хода составляет внушительные 1180 км. По информации abiznews, именно эти показатели позволили модели установить национальный рекорд по дальности среди гибридов.

EXEED EXLANTIX ET уже успел получить признание экспертов и завоевать несколько престижных наград, включая титулы «Автомобиль года в России 2025», «Золотой Клаксон» и «Внедорожник года 2025». Это говорит о высоком уровне доверия к бренду и его продукту среди профессионального сообщества.