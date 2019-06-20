20 июня 2019, 07:34
В России стартовали продажи кабриолета Bentley Continental GTC
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Российские дилеры Bentley объявили о старте официальных продаж кабриолета Continental GT Convertible нового поколения. Клиенты, заказавшие новинку еще прошлой осенью, начали получать свои автомобили.
Bentley Continental GTC
Выпускается с 2006 г.
Новый 9 150 000 Р
Отзывов: 2
Новый Continental GTC получил усовершенствованную систему «воздушного шарфа», которая подает теплый воздушный поток вокруг подголовников. Помимо этого, функция обогрева есть у руля, подлокотников, подушки и спинки сидения. В список оснащения входят матричные фары, премиальная аудиосистема Naim с 18 динамиками, цифровая панель приборов и «складной» 12,3-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, который может убираться в переднюю консоль.
Bentley Continental GTC оснащается 6,0-литровым мотором W12 с двойным наддувом мощностью 635 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. На разгон с места до 100 км/ч кабриолет тратит 3,8 секунды, то есть всего на 0,1 секунду больше, чем купе. Его максимальная скорость составляет 333 км/ч.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
Хорошая машина, мне бы такую.
спасибо за инфу.
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