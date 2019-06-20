20 июня 2019, 07:34

В России стартовали продажи кабриолета Bentley Continental GTC

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Российские дилеры Bentley объявили о старте официальных продаж кабриолета Continental GT Convertible нового поколения. Клиенты, заказавшие новинку еще прошлой осенью, начали получать свои автомобили.
В России стартовали продажи кабриолета Bentley Continental GTC
В России стартовали продажи кабриолета Bentley Continental GTC
В России стартовали продажи кабриолета Bentley Continental GTC
В России стартовали продажи кабриолета Bentley Continental GTC
В России стартовали продажи кабриолета Bentley Continental GTC
В России стартовали продажи кабриолета Bentley Continental GTC
В России стартовали продажи кабриолета Bentley Continental GTC
В России стартовали продажи кабриолета Bentley Continental GTC
В России стартовали продажи кабриолета Bentley Continental GTC
В России стартовали продажи кабриолета Bentley Continental GTC
В России стартовали продажи кабриолета Bentley Continental GTC
В России стартовали продажи кабриолета Bentley Continental GTC
В России стартовали продажи кабриолета Bentley Continental GTC
В России стартовали продажи кабриолета Bentley Continental GTC
В России стартовали продажи кабриолета Bentley Continental GTC
В России стартовали продажи кабриолета Bentley Continental GTC
В России стартовали продажи кабриолета Bentley Continental GTC
В России стартовали продажи кабриолета Bentley Continental GTC
Bentley Continental GTC
Выпускается с 2006 г.
Новый 9 150 000 Р
Отзывов: 2
Открытую версию купе Continental GT нового поколения компания Bentley представила в ноябре 2018 года. Кабриолет стал тише, прочнее и чуть легче, хотя, по-прежнему, весит немало – 2 414 кг – на 170 кг больше, чем купе. Массы кабриолету добавляет достаточно тяжелый механизм складной крыши, которая полностью открывается или закрывается всего за 19 секунд. Причем производить эти манипуляции можно на скоростях до 50 км/ч. Впервые покупатели смогут заказать мягкий верх, который изготовлен из нового материала, выполненного в стиле традиционного британского твида.

Новый Continental GTC получил усовершенствованную систему «воздушного шарфа», которая подает теплый воздушный поток вокруг подголовников. Помимо этого, функция обогрева есть у руля, подлокотников, подушки и спинки сидения. В список оснащения входят матричные фары, премиальная аудиосистема Naim с 18 динамиками, цифровая панель приборов и «складной» 12,3-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, который может убираться в переднюю консоль.

Bentley Continental GTC оснащается 6,0-литровым мотором W12 с двойным наддувом мощностью 635 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. На разгон с места до 100 км/ч кабриолет тратит 3,8 секунды, то есть всего на 0,1 секунду больше, чем купе. Его максимальная скорость составляет 333 км/ч.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Bentley Continental GTC
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
Таяночка
Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
Bentley Bentayga стал гибридом
спасибо за инфу.
manatik
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В России стартовали продажи кабриолета Bentley Continental GTC
{{model_no_show_1574}}Открытую версию купе Continental GT нового поколения компания Bentley представила в ноябре 2018 года. Кабриолет стал тише, прочнее и чуть легче, хотя, по-прежнему, весит немало – 2 414 кг – на 170 кг больше, чем купе. Массы кабриолету добавляет достаточно тяжелый механизм складной крыши, которая полностью открывается или закрывается всего за 19 секунд. Причем производить эти манипуляции можно на скоростях до 50 км/ч. Впервые покупатели смогут заказать мягкий верх, который изготовлен из нового материала, выполненного в стиле традиционного британского твида.Новый Continental GTC получил усовершенствованную систему «воздушного шарфа», которая подает теплый воздушный поток вокруг подголовников. Помимо этого, функция обогрева есть у руля, подлокотников, подушки и спинки сидения. В список оснащения входят матричные фары, премиальная аудиосистема Naim с 18 динамиками, цифровая панель приборов и «складной» 12,3-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, который может убираться в переднюю консоль.Bentley Continental GTC оснащается 6,0-литровым мотором W12 с двойным наддувом мощностью 635 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. На разгон с места до 100 км/ч кабриолет тратит 3,8 секунды, то есть всего на 0,1 секунду больше, чем купе. Его максимальная скорость составляет 333 км/ч.
2019-06-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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